Con un pasaporte y siete minutos esta 'fintech' permite a los inmigrantes abrirse una cuenta bancaria 'online'

No hay nada como haber vivido en primera persona la necesidad que se pretende cubrir con un proyecto emprendedor cuando se apuesta por la aventura que supone fundar una startup.

Harold Correa es de origen colombiano y, como tantos y tantos inmigrantes, llegó a España sin papeles para estudiar y labrarse un futuro mejor para él y los suyos. "He vivido la inmigración en España desde todos los puntos de vista", explica a D+I - EL ESPAÑOL Harold Correa, CEO y fundador de Íkualo.

Su objetivo de estudiar y formarse se cumplió con creces. Pero Harold quería ir más allá, contribuir con su esfuerzo a ayudar a los inmigrantes que, como le sucedió a él, llegan a Europa y que quedan excluidos del sistema financiero. Y sin dinero, el ansiado futuro mejor se desvanece.

"Mi pasión son las finanzas y la tecnología. Tras estudiar varias carreras, completé mi formación con un máster en la Universidad Camilo José Cela. Y ahí empecé a trabajar con un banco de origen ecuatoriano donde descubrí la problemática que ahora estamos tratando de resolver", relata Correa.

La radiografía se repetía en todos los países de Europa donde viajaba: España, Italia, Francia, etc. "Me encontré que el 98% de los inmigrantes a los que visitaba no tenían una cuenta bancaria en este continente, dado que los bancos no les permitían abrir una cuenta con su pasaporte. Una población sin acceso a la banca es una población con posibilidades limitadas".

También lo vivió en primera persona: "Mis amigos y familiares que estaban aquí en España también lo sufrían. En Latinoamérica es muy común pagar con efectivo, pero aquí no acceder a una cuenta bancaria y a una tarjeta de crédito es quedar excluido de una vida mejor".

La necesidad estaba bien definida, ahora ¿habría un encaje legal para su idea? Harold Correa no se dio por vencido y acudió a sus profesores de máster en la Universidad Camilo José Cela para zanjar de una vez por todas el asunto.

"Recorrí 62 bancos hasta que me dieron una licencia para que los inmigrantes puedan abrir cuentas con el pasaporte" Harold Correa, CEO de Íkualo

"Me dijeron que la normativa permite a los inmigrantes abrir cuentas con el pasaporte, ahora bien, tienes que buscar cómo, me advirtieron. Recurrí 62 bancos intentando que me dieran una licencia. Y al final lo conseguí", confirma con orgullo el emprendedor.

"Siempre digo que los bancos con como un gran buque, y las fintechs somos como una lancha; al gran buque le cuesta moverse mucho y nosotras hemos llegado para entrar en el mercado rápidamente y ser disruptores con la tecnología".

A partir de ahí, los esfuerzos de Íkualo se han centrado en construir "el primer centro financiero para inmigrantes en Europa".

La fintech cuenta con la licencia de entidad de dinero electrónico europea y permite a sus usuarios abrir una cuenta bancaria online solo con el pasaporte en siete minutos, así como disponer de una tarjeta en formato físico.

El equipo de Íkualo ha puesto en marcha el primer centro financiero para inmigrantes residentes en Europa.

Según datos de la propia compañía, en Europa hay actualmente más de 23 millones de inmigrantes que no pueden pagar con tarjeta debido a su estado migratorio y se estima que para el año 2030 habrá cerca de 53 millones de personas en esta situación de exclusión financiera.

Los requisitos para abrirse una cuenta con Íkualo son residir en Europa, tener el pasaporte en vigor y pasar un proceso de verificación de identidad (KYC - Know your client).

Requisitos para abrir la cuenta

Una vez dispongan de su cuenta bancaria, los clientes de Íkualo podrán, además de contar con una tarjeta de débito, acceder a diferentes soluciones y productos financieros como: microcréditos, transferencias de dinero internacionales, pagos de facturas desde Europa, seguros de repatriación, recargas de móviles prepago desde Europa, compra de productos de supermercado desde Europa con entrega en una hora en su país de origen y créditos hipotecarios para la compra de una vivienda en su país de origen.

En su primer año de operación en España, esperan poder abrir más de 50.000 cuentas bancarias y ayudar a personas inmigrantes a realizar más de 35.000 envíos de dinero y 45.000 pagos de servicios de agua, luz, teléfono, gas... Además, desde la compañía prevén conceder alrededor de 30.000 microcréditos y 35.000 seguros de repatriación.

'Fintech' acelerada por Lanzadera

España será el mercado estratégico desde donde iniciarán su expansión por Europa. En este sentido, la firma espera poder empezar a operar en los próximos 8 meses en los mercados de Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Alemania y Holanda.

Íkualo está siendo acelerada por Lanzadera, la aceleradora del empresario Juan Roig, y comenzará sus operaciones el próximo mes de noviembre.

Cuentan con una lista de espera de 37.000 usuarios. "Somos el primer centro financiero de inmigrantes residentes en Europa, no sólo para panamericanos, sino para todos en general porque esta problemática es extensible a inmigrantes de otros países que llegan a Europa".

La historia de Harold Correa demuestra cómo, en ocasiones, los sueños sí se hacen realidad, no sólo a título personal, sino que una meta individual puede conllevar la mejora de la calidad de vida de muchísimas otras personas.

Correa ya viene desarrollando una ardua labor de asesoramiento a las personas inmigrantes con una newsletter con más de millón y medio de suscriptores

Íkualo es la consumación de ese objetivo pero, con anterioridad a la puesta en marcha de esta disruptora fintech, Correa ya ha desempeñado una larga labor de asesoramiento y ayuda a miles personas que, como él, dejaron un día su país en busca de un futuro mejor.

"Tengo una newsletter con más de millón y medio de suscriptores. A título personal, vengo ofreciendo consejos e informaciones de todo tipo: de formación, ocio... temas que pueden ser muy útiles e interesantes para personas inmigrantes", comenta.

Íkualo, su nueva aventura, no ha hecho más que comenzar y, a tenor del ímpetu de este emprendedor, no será la última.

