Mañana se celebra la mayor cita con la innovación en habla hispana: la gala de los D+I Innovation Awards 2023

Tras el éxito de las dos pasadas ediciones, mañana tendrá lugar en Madrid la ceremonia de entrega de los D+I Innovation Awards 2023, cuya inuguración institucional correrá a cargo de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificila, Carme Artigas,y la intervención del presidente y director ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramínez.

Estos galardones, que se han consolidado como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de D+I eligiendo 50 finalistas y la votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 12 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel y académicos.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.



Los elegidos serán desvelados en una gala al nivel de los premiados en el Espacio Bernabéu La Salle by Eneldo (acceso sólo para profesionales, previo registro), que además servirá como gran evento de networking del ecosistema innovador de nuestro país. El pasado año, más de 250 profesionales acudieron a la cita, convirtiéndola en el mayor y más nutrido evento de esta índole.

Este año, además, a todos los asistentes al evento se les entregará el anuario Los 50 más disruptores de D+I, en formato papel, en el que se han recopilado los 50 mejores temas publicados durante el último año en este medio, junto a tribunas de representantes destacados del sector.

12 jueces de excepción

Para elegir de forma neutral y completamente independiente a presiones de marcas, compañías o intereses comerciales, los ganadores de los D+I Innovation Awards serán elegidos por un jurado de excepción, formado por representantes de todos los actores del ámbito innovador de nuestro país.

En esta ocasión, serán 12 los miembros que lo conformen, con la incorporación este año de Toni Guerra, director de Penteo Research, una de las principales firmas de análisis del sector tecnológico del mercado español. Junto a él, se une a las deliberaciones Luis Pardo Céspedes, nuevo director general de la patronal digital Ametic, de la que ya era consejero. Anteriormente, ha ocupado el cargo de CEO en la multinacional SAGE, así como la presidencia de la Cámara de Comercio Británica en España.

Se mantienen en el jurado de las pasadas ediciones, el director general de la otra gran asociación sectorial de esta industria en España, Víctor Calvo-Sotelo, actualmente al frente de la patronal de las telecomunicaciones DigitalES y exsecretario de Estado de Agenda Digital bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Y también Francisco Hortigüela, exdirector general de Ametic., con una dilatada trayectoria en el sector tecnológico con numerosos puestos de responsabilidad, incluyendo la dirección de comunicación y relaciones institucionales de Samsung en España.

El jurado de los D+I Innovation Awards 2023: (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): Víctor Calvo Sotelo, David Ciero, Soledad Díaz, Teresa Rodríguez de las Heras, Paco Bree, Mónica Villas, Luis Pardo Céspedes, María Lázaro, José Antonio Cano, Toni Guerra, Paco Hortigüela y Julio Miravalls.

Entre los miembros del jurado, repite Soledad Díaz, directora gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Periodista de formación, graduada en marketing y dirección de empresas, es también coautora del libro Science and Technology Parks and Regional Economic Development, an international perspective. Así como María Lázaro Ávila, directora de Desarrollo en la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y ex del Real Instituto Elcano o el ICEX.

También se mantienen Paco Bree, profesor, investigador, artista digital y divulgador de innovación, y actual director de los Programas de Innovación de la Deusto Business School, así como CEO de Inndux Digital Group. También Teresa Rodríguez de las Heras, profesora e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del grupo de trabajo SOCITEC sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las sociedades mercantiles, del Instituto de Cultura y Tecnología o de la Cátedra Knight Frank.

Forma parte de este jurado David Cierco, exdirector general de Red.es, la agencia encargada de canalizar los fondos destinados a la digitalización de escuelas, destinos turísticos, etc.; expresidente de la Fundación Alianza Digital 2030 y actual socio fundador de Next Tech Luminary. Lo mismo que José Antonio Cano, responsable de IDC en España, una de las principales casas de análisis del sector tecnológico a escala mundial. Es además conferenciante internacional y asesor experto en digitalización.

El jurado se completa con dos grandes nombres del ecosistema. La primera, Mónica Villas, ingeniera industrial y exdirectiva de IBM. Actualmente, es profesora y asesora técnica en aspectos ligados tanto a negocio como a tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial. Y el segundo, Julio Miravalls, uno de los periodistas con más experiencia del sector científico-tecnológico en España. Fue director adjunto del diario El Mundo, creador de su propio blog Apunte Lego y colaborador destacado de D+I.

Finalmente, y como secretario del jurado, actuará Alberto Iglesias Fraga, subdirector de D+I. Ganador de varios premios de periodismo y divulgación tecnológica, lleva siguiendo las últimas innovaciones en transformación digital durante más de una década, tanto en prensa especializada (Computerworld, CIO, TICbeat) como económica (Business Insider) como generalista (El Mundo, La Razón).

Así se elige a los ganadores

Cada uno de los miembros del jurado ha evaluado 50 candidaturas, cinco por cada categoría, seleccionadas previamente por el equipo de redacción de D+I entre los temas más potentes que hemos publicado a lo largo de este 2022.

Sobre esta selección, el jurado ha determinado con puntuaciones del 1 al 5 diferentes criterios como su impacto en la propia organización, en el mercado y el ecosistema, el grado de disrupción tecnológica, su alineación con los criterios ESG (sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza) o el potencial, presente y futuro de la propuesta.

En su última edición, los D+I Innovation Awards recayeron en Fossa Systems (mejor startup), Lanzadera (mejor aceleradora), Montse Vendrell (mejor inversora), Iniciativa CUCO (mejor proyecto de digitalización en gran empresa), Norvento (mejor proyecto de digitalización en pyme), Ingeteam (mejor iniciativa impulsada por centros o parques tecnológicos), Javier González (mejor CIO), Elena García Armada (mejor proyecto de investigación), Gobierno de Navarra (mejor proyecto público), y Datanomics (mejor iniciativa digital en Latinoamérica).

En 2021, los galardones fueron para Corify Care (mejor startup), Wayra (mejor aceleradora), Helena Torras (mejor inversora), Merck (mejor proyecto de digitalización en gran empresa), CSO Arquitectura (mejor proyecto de digitalización en pyme), Tecnalia (mejor iniciativa impulsada por centros o parques tecnológicos), Valero Marín (mejor CIO), Mercedes Maroto-Valer (mejor proyecto de investigación), DSS Market Plaza (mejor proyecto público), y Nowports (mejor iniciativa digital en Latinoamérica).

La jornada está organizada por Disruptores e Innovadores (D+I) y cuenta con el patrocinio de AWS, Crowe, EVO, Mapfre, Redit, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de San Sebastián, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Junta de Extremadura, Junta de Castilla-La Mancha y Gobierno de Aragón.

El anuario "Los 50 más disruptores" En esta edición de los D+I Innovation Awards, a todos los asistentes a la gala se les entregará el anuario Los 50 más disruptores, una revista en papel en la que hemos recogido y resumido las mejores ideas y proyectos ligados a la innovación que se han producido en los últimos meses en el mundo startup, la gran empresa, la pyme, la investigación, los centros y parques tecnológicos, el sector público y al otro lado del Atlántico, y cuya versión electrónica estará disponible de forma gratuita para todos los suscriptores.



A las historias, rostros y casos de éxito, les acompañan las voces y tribunas de José Antonio Cano (IDC), Toni Guerra (Penteo), José Bayón (Enisa), Felipe Romera (APTE), David Francisco Blanco (Red.es), Ismael Gómez García (Organización de Estados Iberoamericanos), María Lázaro (Adigital), Dr. Rowland Illing (AWS), Joan Cuscó (Mapfre), Gonzalo Belenguer (Redit), Carlos González Luis (Crowe) o Diego Escalada (InnoCV).



"Los 50 + disruptores" se publicará en papel y formato digital.

Sigue los temas que te interesan