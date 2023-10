Trío de tecnologías contra el cáncer de mama: el software que combina computación, ultrasonidos y algoritmos

Tecnología de supercomputación para el diagnóstico precoz del cáncer de mama con sello español. Es la carta de presentación de FrontWave Imaging, spin-off del Barcelona Supercomputing Centre (BSC) y del Imperial College de Londres nacida a finales de 2020.

La startup está llamada a imprimir un salto cualitativo en la lucha contra el cáncer de mama con el software UBIware, un dispositivo que emplea supercomputación, datos de ultrasonidos y algoritmos avanzados para proporcionar imágenes de la mama de alta resolución.

Este avance permite mejorar el diagnóstico y reducir las tasas de mortalidad gracias a la detección de falsos negativos y falsos positivos de las técnicas actuales de diagnóstico por imagen.

La empresa vio la luz gracias a un proyecto de investigación conjunto entre tres geofísicos del BSC e Imperial College London, donde aplicaban la tecnología puntera FullWaveInversion (FWI) en el campo de la imagen médica.

A raíz de esta colaboración, estos tres geofísicos apasionados por la investigación y movidos por la posibilidad de aportar su granito de arena al sector salud a través de su conocimiento, decidieron consultar con expertos en negocio -101Ventures, Susana Castel- la viabilidad del proyecto de empresa FrontWave.

Imagen obtenida con UBIware a partir de datos USCT adquiridos por la Universidad de Rochester de un 'phantom' de mama .

Además de expertos en negocio, se pusieron en contacto con radiólogos expertos en las técnicas usadas en la detección del cáncer de mama para comprobar la necesidad real del sector.

La respuesta del personal médico fue muy positiva y vieron un gran potencial en la tecnología: fue el embrión de lo que en la actualidad es FrontWave Imaging.

Fue a finales del 2020 cuando la compañía vio definitivamente la luz con los tres científicos como fundadores, junto con Susana Castel -actual CEO de la compañía- y Rafael García -actual Business advisor, representante de 101Ventures, vehículo que forma parte de Farside, venture builder de tecnologías avanzadas.

El cáncer de mama es el segundo más frecuente entre las mujeres en todo el mundo y representa el 25% de todos los cánceres femeninos incidentes. A pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento, esta enfermedad sigue siendo la principal causa de muerte para las mujeres.

Las mujeres con tejido mamario denso, un porcentaje que en algunos países alcanza el 50% de la población femenina, tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. A esto se le añade la dificultad de diagnóstico que supone para los radiólogos este tipo de tejido mamario en las mamografías estándar.

¿Cómo incide la propuesta de FrontWave Imaging en este contexto? UBIware procesa y analiza los datos obtenidos de las máquinas que emplean tomografía computarizada por ultrasonidos (USCT), lo que permite obtener estimaciones cuantitativas de propiedades como la velocidad del sonido, la densidad y la atenuación acústica.

Equipo de la startup en una imagen de archivo.

El software UBIware transforma esta combinación de datos en imágenes de alta resolución con un excelente contraste de los tejidos, lo que facilita la detección de microcalcificaciones y lesiones precancerosas, y mejora significativamente el diagnóstico del cáncer de mama en todo tipo de pacientes.

El software UBIware opera en la nube, por lo que no requiere la instalación física de ningún dispositivo en hospitales ni clínicas. "Esto ha permitido a la compañía poder realizar validaciones utilizando análogos físicos de la mama artificial o phantoms, así como varios experimentos in silico con modelos informatizados y experimentos in vivo con datos 2D". explica a D+I - EL ESPAÑOL, Susana Castel, CEO de FrontWave Imaging.

Un último trimestre trepidante

"El resultado ha supuesto un avance en el desarrollo del software con la obtención de imágenes USCT de alta resolución producidas en la nube", añade.

La compañía atraviesa un momento crítico del proyecto tras haber conseguido una financiación de más de 2 millones de euros entre fondos privados y subvenciones y estar en puertas de iniciar su validación clínica del software UBIware en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

La investigación, financiada en parte por el European Innovation Council, implica la instalación de una máquina de adquisición de datos USCT desde donde se compararán los resultados con metodologías de imagen clásicas, como la mamografía.

Tramitación de patentes en curso

"Hemos iniciado además la tramitación regulatoria de las patentes en Europa, Estados Unidos y China. En 2024, una vez completada la investigación clínica, UBIware será certificado como software de dispositivo médico (MDSW) Clase I, lo que acredita la obtención de una imagen médica óptima de la mama y permite su comercialización para máquinas USCT", especifica la CEO.

Durante el próximo año, FrontWave también prevé su tercera ronda de inversión para financiar un segundo ensayo clínico que permita certificar UBIware como software médico de diagnóstico Clase IIb. Esta certificación permitirá comercializarlo como SaaS (software as a service) con un modelo de pago por estudio o por suscripción, dependiendo del cliente, indican desde la startup.

Todo este avance científico-médico no sería posible sin el equipo humano de la empresa, su principal activo, formado por doce personas, entre ellas, personal técnico, gestión y administrativo.

El equipo, liderado por Susana Castell como CEO, lo componen Josep de la Puente (CTO); Lluis Guasch (CSO); Oscar Calderón Agudo (CDO); Cristina Durán (COO); Julian Peña (CFO) y también son claves las figuras de Juan Esteban Rodríguez, Claudia Gras Andreu; Laura Monlleó; Sergi Torrabadella y Cristina Bandrés.







