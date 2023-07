Cosa de meigas parece, ciencia y tecnología es: la startup gallega que extrae el poder de los datos en la Industria 4.0

En tierra de meigas podría parecer que es la magia o la influencia de esta icónica figura de la cultura popular gallega la que está detrás de la tecnología de Nigal. Pero nada más lejos de la realidad.

Aunque estas particulares curanderas o videntes sí tienen mucho que ver con el nombre de la startup gallega, la ciencia y la tecnología sustentan los pilares de esta solución emprendedora que abre la inteligencia artificial y el poder de los datos a todo tipo de sectores.

De hecho, ni tan siquiera es necesario disponer de datos para beneficiarse de su propuesta... Nigel los consigue y contribuye a generar conocimiento a partir de ellos. La compañía echó a andar en mayo de 2020 y desde entonces democratizar la inteligencia artificial ha sido su máxima.

"Muchas empresas piensan que la IA es algo que les queda grande, pero nosotros insistimos en que es posible hacer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente, incluso cuando casi no hay datos. No hay cliente pequeño ni proyecto pequeño. Lo importante es hacer soluciones útiles que consigan generar valor para nuestros clientes".

Habla Lara Neira, CEO y cofundadora de Nigal, quien explica a D+I la relación entre la magia de su tierra y el nombre de la empresa.

"NIGAL son las iniciales de Nova Industria Galega, un guiño a nuestro objetivo y a nuestro origen: el aportar nuestro granito de arena a afianzar la Industria 4.0 y a que Galicia sea un referente en este ámbito".

"Por otro, NIGAL o NINGAL fue una diosa mesopotámica protectora de la ciudad de Ur que tenía el poder de adivinar por medio de los sueños. Nosotros pretendemos que nuestros clientes puedan adelantarse a sus problemas y basen sus decisiones en algo más certero y objetivo que los sueños: los datos. Este paralelismo, junto con el hecho de que soy la CEO de la compañía, nos hizo decantarnos por este nombre", asevera Neira.

Lara Neira, CEO y cofundadora de Nigal.

Una de sus señas de identidad pasa por ayudar a las empresas a obtener aquellos datos digitalizados de los que no disponen -o que teniéndolos no saben cómo adquirirlos- y que son necesarios para un tratamiento efectivo de los mismos. Nigal no sólo aplica big data, sino que se adentra también en el uso del small data.

De esta forma, la startup gallega pone el foco en la obtención y manipulación de datos de calidad en contraposición a la cantidad, que es lo que nutre a los modelos de big data.

Sus soluciones cubren todas las etapas del análisis de datos y se desarrollan de forma personalizada y flexible; desde el diseño de la plataforma hasta la analítica de los datos mediante algoritmos de inteligencia artificial realizada por expertos en data science, pasando por las visualizaciones de los datos y las alertas o las notificaciones pertinentes.

Su solución ante la escasez de datos

"Nuestro modelo de negocio se basa en el respeto por la propiedad de los datos de nuestros clientes y en el desarrollo de una inteligencia artificial efectiva, independientemente del tamaño de empresa y de la cantidad de datos que dispongan".

En concreto, para paliar el problema de la escasez de datos en entornos poco digitalizados, y como complemento a la obtención de datos mediante IoT, Nigal desarrolla aplicaciones móviles que permiten adquirir datos por medio de inputs de usuarios.

Bodegas, destilerías, empresas del sector maderero, servicios de emergencia y ayuntamientos están entre los clientes de Nigal

"Para crear ese valioso conocimiento de los datos, nosotros quedamos con la empresa, nos cuentan su problemática y se trabaja con una solución a medida con cada una. Porque, aunque pertenezcan al mismo sector, pueden tener necesidades totalmente distintas", indica a D+I la CEO.

"Muchas veces, las empresas sí tienen datos, pero no saben cómo adquirirlos. Y nosotros les hacemos una hoja de ruta y siempre vamos paso a paso, acompañándolos en todo momento", indica.

Desde el comienzo de su andadura, la startup ha desarrollado soluciones para diferentes sectores y entre sus clientes existen bodegas, empresas del sector maderero, servicios de emergencias y ayuntamientos, lo que avala su capacidad de adaptación a cada sector y caso particular.

Recientemente ha iniciado su proceso de internacionalización cruzando el charco con Libatio (sistema de monitorización en tiempo real para la optimización de la maduración del vino y licores por medio de IA), un producto que ya han adquirido sus primeros clientes en México.

Una solución para el sector forestal gallego

"Queremos que nuestra visión de la función de la inteligencia artificial como asistente de las personas sea la que se imponga, frente a la idea del reemplazo de las personas", afirma Neira.

En concreto, en 2023, sus planes más inmediatos pasan por desplegar una solución para el sector forestal en la comunidad gallega, y consolidar su producto para bodegas en España y en México.

Además de participar en el programa Open Future de Telefónica, Nigal ha formado parte de otras redes vinculadas a la innovación como Wayra Activation Programme de Telefónica, la aceleradora Business Factory Auto, el programa Cern2b de Bic Araba, o la actual edición de la Business Factory Food, donde desarrollará una herramienta para la gestión de stocks y la predicción de la demanda en el sector alimentario.

Parte del equipo humano de Nigal.

Nada de esto hubiera sido posible sin el equipo humano de la compañía. Está formado por siete personas: Adrián Rodríguez y Lara Neira son licenciados en matemáticas y doctorados en Matemáticas aplicadas y en machine learning respectivamente, y además cuentan con una amplia experiencia en el desarrollo de modelos y la analítica de datos.

Según explica la CEO, sus capacidades y experiencia en la ciencia de los datos se integran a la perfección con las capacidades de desarrollo software de sus compañeros David Fernández, Anxo Asensio, Pablo Ramos y Carlos Mañoso. El equipo lo completa, además, Elena Alonso, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas.

