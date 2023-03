El aprendizaje tres años después de la Covid: así abraza la empresa española la IA, la nube y el análisis de datos

El mundo empresarial que había aquel 14 de marzo de 2020, cuando el Gobierno de España decretó el estado de alarma por la covid, dista sobremanera del que trata de sobreponerse este 2023 a las múltiples incertidumbres que aún persisten.

A la crisis por la pandemia le siguió la invasión de Rusia en Ucrania, la espiral inflacionista, la subida de tipos de interés, el nuevo tiempo en el ecosistema inversor --que prioriza rentabilidad a crecimiento exponencial de las compañías-, hasta llegar a las turbulencias financieras que tienen en la caída de Silicon Valley Bank y Credite Suisse sus capítulos más recientes.

Con nuevos -y viejos- retos sobre la mesa, hay un punto incontestable: la covid supuso un acelerón en la implementación de la transformación digital que dota ahora a las empresas, emergentes y consolidadas, de nuevas herramientas que las sitúa en una posición más reforzada para afrontar los tiempos todavía convulsos que tocan a la puerta.

La pandemia supuso que el 90% de las empresas españolas abrazara herramientas digitales.

De acuerdo con un estudio de la Fundación Telefónica, el 90% de las empresas españolas aumentó su uso de herramientas digitales tras el confinamiento, y según un informe publicado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), el proceso de digitalización en España avanzó en 18 meses lo que en situación normal hubiera necesitado 5 años.

Ahora, tres años después, Entelgy, The BusinessTech Consultancy, analiza cuales han sido los aprendizajes principales de las empresas después de la covid, y tres tendencias emergen como prioritarias en la conformación de este nuevo escenario: el desarrollo en la nube, la inteligencia artificial y el análisis de datos.

Deslocalización del trabajo gracias a la nube

La principal consecuencia del estado de alarma fue la obligación de permanecer en casa, pero, aunque las oficinas estuvieran cerradas, las empresas siguieron funcionando. Para poder mantener el desarrollo normal de sus funciones, volcaron su funcionamiento al entorno online.

Poco a poco, la nube dejó de ser un espacio de almacenamiento para convertirse en un espacio de trabajo. Esta evolución no ha parado desde entonces, concretamente en 2023 se espera que el 88% de las compañías ejecute más de la mitad de sus cargas de trabajo en el entorno cloud, un espacio que cada vez más se utiliza para la computación y el desarrollo de aplicaciones y sistemas.

No obstante, según señala a D+I Jorge Oteo, director de Desarrollo de Negocio y Transformación de Entelgy, tras la perspectiva que da el tiempo, la empresa precisa revisar el uso que hace de la nube para exprimir todo su potencial.

"Al hablar de nube, las empresas en su mayoría se refieren únicamente al acceso remoto a sus sistemas, porque no les ha dado tiempo a subirlo todo y se trata de procesos muy complejos", afirma Oteo.

Jorge Oteo, director de Desarrollo de Negocio y Transformación de Entelgy.

"Todavía queda mucho recorrido por hacer. Se está hablando que solo el 5% de desarrollo se está haciendo de forma nativa en la nube. Y, por otra parte, se espera que en los próximos cinco años esta cifra crezca hasta el 50%, por lo tanto, ahí las empresas tienen ante sí un campo muy grande por explorar".

La necesidad que impuso la pandemia por adoptar herramientas digitales conllevó aparejado que algunas de estas tecnologías se abordaran de forma apresurada, lo que impidió aprovechar todo su potencial.

La nube no es 'per se' la solución y no es barata; pero hay que conocerla antes de utilizarla y medirla no solo por el precio, sino por lo que puede aportar Jorge Oteo, director de Desarrollo de Negocio y Transformación de Entelgy

"Hemos subido a la nube sin saber qué teníamos antes. Es decir, en muchas ocasiones se ha recurrido a los servicios cloud desconociendo qué características tiene la nube, qué nos interesaba subir y qué no según las particularidades de cada empresa. Como cualquier tecnología, la nube no es per se la solución: lo es para muchos problemas, pero no para todo", argumenta Oteo.

Esta circunstancia ha provocado, según el representante de Entelgy, que ahora "muchas empresas se estén cuestionando la nube". "Esgrimen que la nube no les sale barata. Es cierto, pero hay que analizar que esta tecnología no hay que medirla solo por el precio, sino que aporta otras funcionalidades que tienes que saber y conocer en tu empresa".

Inteligencia artificial y análisis de datos

La pandemia también aceleró la adopción de tecnologías de inteligencia artificial en diversos sectores, desde la atención médica, hasta la educación o la industria, entre otros.

Se trata de tecnologías que pueden analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias que luego puedan ser replicados y utilizados en la ejecución de tareas, lo que fue muy útil cuando la movilidad estaba tan restringida.

Sin embargo, poco a poco, el desarrollo de estas tecnologías ha permitido que se puedan aplicar incluso en la toma de decisiones y la planificación estratégica.

Deepki es un caso paradigmático de cómo esta tecnología puede ayudar a una empresa a adoptar la mejor decisión y de la forma más eficaz. La startup analiza los datos ESG de las compañías como herramienta para impulsar sus estrategias medioambientales.

Xana Muñiz, CEO y cofundadora de Deepki.

Y es que, tras la covid, la sostenibilidad también avanzó sobremanera en la concienciación de una población que entendió que nuestras acciones tienen un efecto directo en el planeta y que el tiempo para revertir el cambio climático se acaba.

"Cuando llegó la pandemia ya había una base en el campo de la sostenibilidad, pero hasta ese momento había que evangelizar de alguna manera. La crisis sanitaria y la climática ejercieron de palanca para que las empresas entendieran que la inversión en ESG era necesaria, y que era rentable, más allá de una cuestión moral o ética".

Adoptar decisiones con datos fiables

Habla Xana Muñiz, CEO y cofundadora de Deepki. La compañía de origen francés opera en España desde 2018 bajo su dirección. Además, gracias a los datos que monitoriza en su plataforma tecnológica, la empresa también permite aumentar el valor de los parques inmobiliarios de las compañías.

"Los inversores han puesto el foco en la ESG y la tecnología nos permite a través de la IA, el machine learning y big data gestionar muchos datos y comprobar que los resultados son fiables. De ahí que ahora las empresas pueden tomar decisiones según datos fiables".

Los inversores han puesto el foco en la ESG y la tecnología nos permite obtener datos fiables para adoptar las mejores decisiones Xana Muñiz, CEO y cofundadora de Deepki

En esta línea, cada vez son más las compañías que aplican tecnologías de minería de datos que, en base a la inteligencia artificial y en análisis de datos, realiza una monitorización de los procesos que se llevan a cabo en las empresas, identificando los que mejor funcionan y se deben replicar y aquellos que son menos eficientes y se deben modificar.

Inversión tecnológica y captación de talento

Como decíamos al principio, la pandemia se produjo con un grado desigual de penetración de la digitalización en el mundo de la empresa. Aquellas empresas que ya habían comenzado a aplicar tecnologías de transformación digital en sus negocios antes de la crisis sanitaria fueron más capaces de adaptarse al primer impacto del confinamiento

Según datos de la consultora Gartner, la inversión en tecnología creció un 6,2% en 2021, alcanzando los 3,9 billones de dólares, una tendencia que se ha mantenido desde entonces, aunque a un ritmo más lento.

La consultora espera que la inversión en tecnología a nivel global alcance los 4,4 billones de dólares en 2022, lo que representa un aumento del 4,5% respecto a 2021.

La captación y retención de talento es una de las esferas que mayor parte de la inversión empresarial ha copado desde la pandemia. Y es que la guerra por el talento es el gran reto de nuestro tiempo.

Chiara Russo, CEO y cofundadora de Codemotion.

Los perfiles cualificados necesarios para afrontar el profundo proceso de transformación que supone la digitalización escasean y pueden poner en jaque la rentabilidad de muchas compañías.

Los desarrolladores son uno de esos perfiles que demandan las empresas de forma urgente en la era poscovid. Bien lo saben en Codemotion, plataforma con más de 250.000 desarrolladores que se ha hecho un hueco en el mercado para dar respuesta a las necesidades de las compañías a la hora de encontrar estos profesionales tan codiciados.

"No es fácil encontrar desarrolladores. Hay que comprender qué es lo que quieren y nos encontramos que, en muchas ocasiones, los departamentos de RRHH de las empresas no hablan su mismo idioma".

Así se refiere al momento que atraviesa el sector Chiara Russo, CEO y cofundadora de la compañía de origen italiano con presencia en España.

No es fácil encontrar desarrolladores y muchas veces los departamentos de RRHH no hablan su mismo idioma Chiara Russo, CEO y cofundadora de Codemotion

Precisamente, su plataforma permite a las compañías hacer ese necesario match con los desarrolladores que están demandando gracias al desarrollo de un algoritmo que lleva esta compleja tarea al siguiente nivel.

Y es que la gestión del talento tecnológico ha sido otro de los grandes cambios que ha traído aparejada la pandemia, como explican desde Codemotion.

Nuevo liderazgo: confianza y claridad

En la vuelta a la normalidad, muchas compañías no han entendido, aseguran, que el concepto tradicional de 'oficina', ha cambiado para siempre.

"Nos hemos dado por fin cuenta como sociedad que lo que realmente transforma las organizaciones es el talento. Por eso ahora oímos cada vez más hablar de diversidad, de salud mental. Y por eso, las empresas necesitan tener un papel proactivo en la búsqueda de nuevas formas de entender y de hablar con el talento", indica a D+I Natalia Grosso, del equipo Codemotion.

"El modelo de liderazgo ha evolucionado también en estos últimos tres años. Hemos pasado de un liderazgo basado en la presencialidad y el control a uno basado en la confianza y en establecer objetivos con muchísima claridad".

El proceso de cambio sigue en marcha y, a tenor de los últimos acontecimientos macroeconómicos y geopolíticos en todo el mundo, el proceso de adaptación de las organizaciones empresariales con la visión transversal de la tecnología atraviesa aún los primeros capítulos de un relato a todas luces apasionante.

