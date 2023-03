Un 'flechazo' profesional en LinkedIn alumbra la primera lupa de bolsillo que convierte cualquier texto en voz

La tecnología en ocasiones hace su magia. Su particular varita mágica a través de las redes sociales une a personas con intereses y vocaciones comunes que alinean intereses para mejorar la vida de las personas, fin último que da sentido a toda disrupción.

Es lo que sucedió con LUP, uno de los dos proyectos españoles con gran impacto social que han sido seleccionados para participar en la final de la sexta edición de los Premios a la Innovación Social, una iniciativa que promueve Fundación Mapfre en colaboración con IE University.

"Nos conocimos por LinkedIn, escuchamos hablar de la visión computacional, vimos el potencial que tenía para aportar autonomía a millones de personas con dificultades de lectura y nos lanzamos. Hoy hace casi dos años desde que empezamos a idear todo esto. Pensar que si no nos hubiéramos empezado a seguir en LinkedIn nada de esto hubiera sucedido es una locura", explica a D+I Uxue Mancisidor, CEO de LUP.

El mismo sentimiento muestra Eneko Calvo, CTO de la startup. "Cuando contactaron conmigo no me lo pensé. Me pareció una idea con mucho potencial que podía llevarse a la práctica técnicamente y me puse a ello".

Eran los primeros pasos de lo que luego se convirtió en LUP. Por aquel entonces, Eneko estudiaba el último año de informática y Uxue estaba acabando emprendimiento en la facultad de negocios. "No nos conocíamos antes, pero compartíamos la inquietud de desarrollar productos propios y de trabajar en proyectos y soluciones que nos entusiasmaran".

LinkedIn los unió casi por flechazo profesional y el resto fue fluyendo hasta lograr en la actualidad el reconocimiento de la Fundación Mapfre, lo que imprime una gran visibilidad a su apuesta por la accesibilidad.

La startup ha desarrollado la primera lupa de bolsillo tecnológica "que leerá por ti convirtiendo cualquier texto en voz", afirma la CEO. Se trata de un dispositivo de lectura asistida que aporta autonomía a cualquier persona con dificultades de lectura, para poder llevar a cabo con facilidad cualquier actividad que requiera leer en el día a día.

Lupa inteligente que convierte cualquier texto en voz desarrollada por LUP.

"Estamos incorporando por primera vez la inteligencia artificial en el sector de las lupas de bolsillo, poniendo así la tecnología al servicio de las personas. Hasta la fecha hemos desarrollado soluciones que facilitan la lectura para que personas mayores, niños y niñas con dislexia, o personas que han sufrido una pérdida en la visión puedan tener autonomía suficiente para enfrentarse a cualquier tipo de texto", argumenta la emprendedora.

Su propuesta se basa en que con un solo clic cualquier tipo de texto pueda escucharse, convirtiéndose en audio. "Nuestra tecnología puede probarse también a través de cualquier dispositivo móvil, está ya disponible tanto en Android como en iOS".

Tecnología accesible y de fácil manejo

En la actualidad, muchos entornos, productos y situaciones de nuestro día a día no están preparados y diseñados de manera accesible para que cualquier persona pueda acceder a leerlas e interactuar con ellas.

"En LUP estamos enfocados en luchar contra esta barrera, a favor de la inclusión, haciendo que cualquier producto, cartel, menú de restaurante, carta del banco... se convierta en accesible para que cualquiera pueda acceder a la información y saber qué es lo que dice. Gracias a esto, millones de personas aumentan su autonomía para realizar actividades cotidianas en su día a día".

Incorporamos por primera vez la inteligencia artificial al sector de la lupas de bolsillo con la primera lupa 'parlante' Uxue Mancisidor, CEO de LUP

El diseño de su lupa de bolsillo inteligente está especialmente pensado para personas no familiarizadas con dispositivos tecnológicos, ya que aúna el diseño sencillo de usar de una lupa de bolsillo corriente, con la tecnología que convierte texto en voz. Gracias a un solo clic nuestros productos hacen que cualquier situación con texto se convierta en accesible para cualquier persona con dificultades para leer", recalca Mancisidor.

El proyecto está en fase de expansión con la implementación de sus soluciones en residencias, escuelas y ópticas a nivel nacional, al tiempo que busca alianzas con prescriptores, distribuidores y canales que hagan llegar sus productos al usuario final. Por otro lado, LUP también aborda una fase de ideas y creación de nuevos productos y de mejora de los actuales para poder ofrecer la mejor experiencia a sus clientes.

El salto al mercado internacional

Este 2023 es un año clave para su propuesta disruptora. "Empieza con la producción en serie de nuestro producto más innovador, la primera lupa de bolsillo parlante, la lupa de bolsillo inteligente", reconoce con una mezcla de orgullo y expectación la CEO.

También aspiran a dar el salto al ámbito internacional, "acercando nuestras soluciones al resto del mundo y con el objetivo de facilitar la lectura a la mayor cantidad de personas posibles. Queremos ser una empresa referente en el ámbito de la accesibilidad y sobre todo, en la lectura". El camino es largo todavía, pero LUP acaba de iniciarlo con paso firme.

