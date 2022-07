Líderes de Google, Siemens y CEMEX Ventures, entre los primeros ponentes de Valencia Digital Summit 2022

Elias Veris, head of Global Operations en Google for Startups; Sebastian Greiss, head of Startup Partnering en Siemens Mobility, y Gonzalo Galindo, presidente de CEMEX Ventures, ya han confirmado su participación como ponentes de Valencia Digital Summit (VDS2022).

La quinta edición del evento tecnológico de referencia de la Comunidad Valenciana, organizado por Startup Valencia, tendrá lugar del 24 al 26 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y contará con más de 300 ponentes de prestigio internacional.

Otros líderes de reconocido prestigio en el panorama innovador y tecnológico, entre los que se encuentran emprendedores líderes de startups de alta escalabilidad, inversores internacionales con una cartera de más de 6.000 millones de euros para invertir el próximo año y agentes clave del ecosistema también han confirmado ya su participación como ponentes.

Se trata de Ton van't Noordende, inversor en Quantum Delta NL Infinity; Felipe Navío, coCEO y cofundador de Jobandtalent; Lina Chong, directora de inversión en Target Global; Pep Gómez, fundador de Reby y Fever; Javier Megias, Startup director & VC Program de Bankinter VC; Eloi Gómez, CEO en Jeff; Patricia Pastor, managing director de GoHub Ventures; Yolanda Pérez, directora de BStartup Banco Sabadell, y Javier Jiménez, director General de Lanzadera, entre otros.

Todos ellos se alinearán con el lema del evento, Inspiring the Good Future, para mostrar cómo la tecnología, la innovación y la digitalización están construyendo un futuro mejor y por qué son fundamentales para afrontar los principales retos sociales y económicos a los que se enfrenta la humanidad.

Como explica Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, "por quinto año consecutivo, Valencia Digital Summit reunirá a los actores más relevantes del ecosistema emprendedor nacional así como a grandes referentes del panorama internacional".

"Este evento tecnológico es uno de los factores clave para la consolidación de Valencia como tercer hub tecnológico en España", añade.

Grandes expectativas

Los emprendedores participantes en Valencia Digital Summit 2022 tendrán la oportunidad de mostrar sus proyectos a los más de 10.000 asistentes que se esperan este año, entre ellos 1.500 startups, más de 250 inversores y más de 150 corporaciones.

El registro previo para asistentes y colaboradores que deseen involucrarse en el evento ya está abierto así como la convocatoria para la competición de startups VDS2022 Competition, que cerrará su plazo de inscripciones el próximo 31 de julio.

El encuentro ofrecerá una parte totalmente gratuita y abierta al público, donde los asistentes podrán disfrutar de zonas expositivas en las que se presentarán las últimas novedades tecnológicas, tendencias y productos disruptivos a través de experiencias interactivas.

Todo ello con el objetivo de poner en valor el talento existente en la Comunidad Valenciana, atraer inversión a la región y generar oportunidades de negocio entre corporaciones y startups.

Foro B2B con contenido 'premium'

Como novedad de la quinta edición de esta cita, el evento contará con un foro B2B de pago con contenido premium y actividades exclusivas para profesionales, Summit Pro.

La quinta edición de VDS coincide con el 5º aniversario de Startup Valencia, la asociación del ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana que tiene como objetivo representar a las startups de la región, impulsar la competitividad de la economía valenciana y convertir a la región en un hub tecnológico de referencia a nivel internacional.

Evento tecnológico internacional

Desde su primera edición en 2018, Valencia Digital Summit ha registrado un crecimiento exponencial que lo ha llevado a convertirse en un evento tecnológico de referencia a nivel global.

La última edición, celebrada el 15 y 16 de diciembre de 2021, generó un impacto económico de más de 4,8 millones de euros. El encuentro, en el que participaron líderes de compañías de prestigio mundial como Airbus, Google o Amazon, y startups consolidadas como Jeff, Jobandtalent o Gorillas entre otras, reunió presencialmente a más de 5.500 personas y más de 5.000 asistieron online.

El 20% de los asistentes tenía procedencia internacional y se dieron cita personas de hasta 25 países distintos. Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que, desde 2017, representa a las startups de la Comunidad Valenciana y es referente del ecosistema de empresas innovadoras y tecnológicas.

La entidad sigue consolidándose como uno de los clusters más importantes del país, cuenta ya con 300 asociados del sector digital y tecnológico con base en la Comunidad Valenciana y cuenta con la colaboración de Jeff, GoHub (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell) y Google for Startups como Global Partners; Dekalabs, Wayra (Telefónica), Elewit (Red Eléctrica), Zeus Smart Vision Data, Decathlon Open Innovation, Plug and Play, BigTranslation (BigBuy) y Opentop Valenciaport Innovation Hub (Puerto de Valencia) como Corporate Partners; y Transparent Edge Services, Sales Layer, DWF-RCD, SpeedOut, Damm, Aktion Legal, Fresh People, Voicemod, Sesame, Glovo, Zubi Labs, GeeksHubs, Itera y OVHcloud como Partners.

