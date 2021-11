Javier Megias (Startup Valencia): "El ecosistema valenciano vive su mejor etapa fruto de su madurez"

El ecosistema emprendedor internacional mirará a Valencia los próximos 15 y 16 de diciembre en la cuarta edición de Valencia Digital Summit, una convocatoria que se produce en un momento de mayor certidumbre por la covid y a la que las startups valencianas llegan en plena fase de madurez.

D+I ahonda en la letra pequeña del evento tecnológico internacional con Javier Megias, vicepresidente de Startup Valencia, la asociación del ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana, que un año más se ha volcado para situar a la región a la vanguardia de la innovación, disrupción y tecnología mundial.

Valencia Digital Summit celebra los próximos 15 y 16 de diciembre su cuarta edición, ¿cuál es el balance que hace hasta ahora y qué retos y novedades se plantean de cara a este año?

En 2017 fundamos Startup Valencia, la Asociación Valenciana de Startups, y en 2018 se celebró la primera edición de Valencia Digital Summit en el Palacio de Congresos. Estamos felices porque lo que empezó siendo un evento pequeño de carácter local ha ido creciendo con el paso de los años y en 2021, ya en su cuarta edición, el evento adquiere carácter internacional.

Vamos a contar con la presencia de ponentes como Christian Lindener (Project Manager de Airbus); Elias Veris (Global Strategy & Operations Lead de Google for Startups) o Robin Wauter (fundador de Tech.eu), entre otros grandes nombres.

Este año somos mucho más ambiciosos, ya que Valencia Digital Summit 2021 tendrá un espacio dinámico que hará posible el networking entre startups, corporates e inversores a través de conversaciones, talleres y debates.

Hemos pensado mucho en el valor a los asistentes, y podrán disfrutar de varios espacios simultáneamente, con tres escenarios diferentes, más de 200 ponentes destacados en el ecosistema de empresas innovadoras y tecnológicas a nivel internacional y una extensa programación con más de 60 horas de contenido.

Además, uno de los valores añadidos de esta nueva edición es su apuesta por las zonas experienciales con exhibiciones de las últimas novedades tecnológicas así como presentaciones de nuevas tendencias y productos disruptivos.

El lema de 2021 es ‘Inspiring the Good Future’, un espíritu que casa a la perfección con la visión que potencia el evento al situar a la Comunidad Valenciana como región de referencia en calidad de vida, captación de talento e inversión internacional. ¿En qué se van a centrar?

La idea es mostrar cómo la tecnología, la innovación y la digitalización impactan en la sociedad, jugando un papel crucial a la hora de construir un futuro mejor. Todo ello, en relación con la reciente declaración de Valencia como la región más deseable para vivir y la más saludable del mundo, en la que destaca el balance entre calidad de vida, coste y talento únicos.

Esto es gracias a una serie de factores relacionados con el estilo de vida: bajos niveles de contaminación, clima y horas de sol, estilo de vida relajado, gastronomía y huerta valenciana y una alta esperanza de vida. Sin duda, todo esto suma, y mucho.

Con Inspiring the Good Future, desde Valencia Digital Summit 2021 queremos estimular las mentes inquietas y que estas inspiren a las que construirán el mañana, basándose en diferentes líneas como The Good Life, The Good City, The Good Growth, The Good Company y The Good Knowledge.

Todo alrededor de la idea de cómo la tecnología, la innovación y la digitalización pueden cambiar, transformar e impactar en la sociedad, y el papel crucial que juegan para construir un buen futuro en múltiples áreas.

La cita no es solo un foro de debate, también hay sitio para presentaciones, exposiciones y 'networking', ¿cuál es el objetivo que se persigue?

El objetivo de Valencia Digital Summit 2021 es fomentar la innovación generando oportunidades de negocio, promocionando la cultura emprendedora e impulsando el ecosistema tecnológico e innovador europeo.

También, por supuesto, atraer y retener talento e inversión, fomentar las alianzas entre ecosistemas y posicionar la Comunidad Valenciana como hub tecnológico internacional de referencia son los objetivos principales de este encuentro.

Pensamos que la realización y el desarrollo de Valencia Digital Summit actuará como motor para el desarrollo socioeconómico empresarial de la Comunidad Valenciana.

Y claro, uno de los principales objetivos del evento es atraer a inversores, por este motivo tendrá presencia destacada la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI) y BIGBAN, la asociación de inversores privados, para la atracción de fondos nacionales e internacionales y conseguir que inviertan en la Comunidad Valenciana.

¿Cómo valora el ecosistema emprendedor en la Comunidad Valenciana en este momento de mayor certidumbre económica tras la irrupción de la covid-19? ¿Cuál es su impacto en la economía?

El ecosistema valenciano, acorde a los datos que manejamos desde el Observatorio de Startups de Fundación Innovación Bankinter, está viviendo su mejor momento hasta la fecha, consecuencia del proceso de maduración acelerado que ha vivido en los últimos años, con compañías cada vez más grandes, y fundadores con una mentalidad ambiciosa y global.

Esto contribuye a potenciar el ciclo virtuoso de valor del ecosistema, donde cada vez tenemos mejores compañías y fundadores, que no sólo atraen talento e inversión, sino que inspiran a nuevos fundadores y animan a fundadores experimentados a seguir apoyando el ecosistema, ya sea con nuevas startups o inversiones.

El impacto de Covid-19 fue demoledor en todos los sectores de la economía, pero es interesante ver que, gracias a la enorme capacidad de adaptación del sector, las consecuencias principales fueron mucho menos graves... y, de hecho, ha habido muchos sectores que han salido reforzados, ya que determinadas tendencias y tecnologías han avanzado 10 años en unos pocos meses.

¿Cómo contribuyen eventos como Valencia Digital Summit a impulsar el ecosistema startup?

En mi opinión, eventos como Valencia Digital Summit son claves para impulsar el ecosistema startup ya que, anualmente, suponen un punto de encuentro internacional para la tecnología, la innovación, los emprendedores, las startups, los inversores, las corporaciones y las instituciones.

Además, resultan muy importantes para visibilizar tanto nacional como internacionalmente las compañías y oportunidades tan interesantes que hay en Valencia.

