Valencia Digital Summit 2021: una ciudad de emprendedores que cimenta su futuro a golpe de talento e innovación

La gran fiesta del ecosistema startup valenciano se acerca y, este año, su cuarta convocatoria llega con un potente y amplio programa que no dejará indiferente a nadie. Valencia se reivindica en el panorama tecnológico internacional y todo apunta a que su voz traspasará todas las fronteras en la convocatoria de este año.

Startup Valencia, la asociación valenciana del ecosistema emprendedor está calentando motores para la cuarta edición de Valencia Digital Summit, el evento tecnológico de referencia de la Comunidad Valenciana que será el punto de encuentro internacional para la tecnología, la innovación, los emprendedores, las startups, los inversores, las corporaciones y las instituciones.

El Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acogerá del 15 al 16 de diciembre la celebración de Valencia Digital Summit 2021, un evento con un espacio dinámico que hará posible el networking entre startups, corporates e inversores a través de conversaciones, talleres y debates.

Los asistentes podrán disfrutar de varios espacios simultáneamente, con tres escenarios diferentes, más de 200 ponentes destacados en el ecosistema de empresas innovadoras y tecnológicas a nivel internacional y una extensa programación con más de 60 horas de contenido.

En cuanto a los ponentes, esta cuarta edición contará con líderes de empresas que con su idea han logrado traspasar fronteras y convertirse en referentes mundiales.

En la web de Valencia Digital Summit 2021 se pueden encontrar a speakers como la presentadora de televisión y modelo Nieves Álvarez, deportistas de élite como David Meca o el Estrella Michelín Danny Lledó; líderes de prestigio internacional como Christian Lindener, Project Manager de Airbus; Elias Veris, Global Strategy & Operations Lead de Google for Startups; o Robin Wauter, fundador de Tech.eu.

También tienen cabida líderes de startups como Vicente Pascual, Co-founder & VP Delivery de Cabify, entre otros grandes nombres.

De la misma forma, tendrán un lugar destacado en el evento inversores como Pablo Medina, vicepresidente de EQT Growth, el fondo de inversión que adquirió en 2020 Idealista, el portal inmobiliario líder en España, Italia y Portugal, con un valor de 1.321 millones.

Estos inversores representan más de 5B de activos y ofrecerán su testimonio sobre cómo apoyan a los fundadores durante estos tiempos vertiginosos introduciendo fondos confirmados como Dawn Capital, Elaia, All Iron Ventures, JME, Angels Capital, The Venture City, etc.

Además, la Administración pública también participará en el evento, ya que diferentes entes públicos formarán parte de la cita, como la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), creadores de la Fundación LAB.

Uno de los principales objetivos del evento es atraer a inversores, por este motivo también tendrá presencia destacada la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI) y BIGBAN, la asociación de inversores privados, para la atracción de fondos nacionales e internacionales y conseguir que inviertan en la Comunidad Valenciana.

'Inspiring the Good Future'

El lema que girará en torno al evento es Inspiring the Good Future cuyo objetivo es mostrar cómo la tecnología, la innovación y la digitalización impactan en la sociedad, jugando un papel crucial a la hora de construir un futuro mejor.

Todo ello, en relación con la reciente declaración de Valencia como la región más deseable para vivir y la más saludable del mundo, en la que destaca el balance entre calidad de vida, coste y talento únicos.

Uno de los valores añadidos de esta nueva edición es su apuesta por las zonas experienciales con exhibiciones de las últimas novedades tecnológicas que ofrece el ecosistema startup, así como presentaciones de nuevas tendencias y productos disruptivos.

Valencia Digital Summit 2021 fomenta la innovación generando oportunidades de negocio, promocionando la cultura emprendedora e impulsando el ecosistema tecnológico e innovador europeo.

Una edición híbrida y omnicanal

Atraer y retener talento e inversión, fomentar las alianzas entre ecosistemas y posicionar la Comunidad Valenciana como hub tecnológico internacional de referencia son los objetivos principales de este encuentro.

La cuarta edición de este evento tecnológico será híbrida y omnicanal, ya que además de presencialmente en el Oceanográfico de Valencia previo registro gratuito, se podrá disfrutar desde cualquier lugar del mundo vía streaming, así como interactuar y crear contenido en redes sociales que permitirán mantener a los asistentes remotos tan comprometidos como la audiencia presencial.

Esto hará posible que las startups tengan visibilidad fuera de España y que sus proyectos lleguen a Latinoamérica y EEUU.

La programación estará compuesta por diferentes actividades alrededor de la digitalización, transferencia de tecnología, innovación corporativa, industria 4.0, movilidad, sostenibilidad, entre otros, así como HealthTech, FinTech, LegalTech, MusicTech, SportsTech, TravelTech, FoodTech, eSports y Gaming, CleanTech y DeepTech.

Programas de Valencia Digital Summit 2021

Además, habrá diferentes áreas destinadas a inteligencia artificial, realidad aumentada, big data, cloud computing, IoT, conectividad y 5G, blockchain y robótica e impresión 3D.

Alrededor de Valencia Digital Summit 2021 se están llevando a cabo diferentes programas que están bajo el paraguas del gran evento de diciembre como, por ejemplo, Capital4Startups Pitch Competition, a través del cual se seleccionarán 10 startups finalistas que podrán presentar sus proyectos ante los principales inversores, fondos, corporaciones y entidades colaboradoras del evento tecnológico.

Corporates4Startups es otro programa organizado por Startup Valencia en colaboración con Plug and Play, que permitirá acercar a empresas y startups con tecnologías disruptivas para que puedan unir sus fuerzas, a través de reuniones 1:1.

The Challenge es un programa que tiene como objetivo acercar el mundo universitario al emprendimiento y que organiza Startup Valencia en colaboración con la Universitat Politècnica de València.

A través de una competición por equipos, los estudiantes podrán demostrar su talento en el desarrollo de nuevos usos para la tecnología en actividades previas al evento, donde recogerán sus premios.

Miami Valencia Forum es otra de las propuestas de Valencia Digital Summit 2021, ya que se establece un canal de colaboración entre los dos hubs con el que los emprendedores de ambos ecosistemas podrán beneficiarse de esta relación.

Miami Valencia Forum: dos continentes conectados

De esta forma, se facilitará el intercambio de talento e inversión y potenciando las oportunidades de negocio internacionales a través de la participación de reconocidos agentes de su ecosistema en diferentes actividades previstas.

Miami Valencia Forum ocupará una franja importante de la programación como foro bilateral de conexión de ambos continentes para fomentar proyectos a largo plazo y misiones conjuntas de startups.

En paralelo a toda la programación, el espacio dedicado a Expo Village será el escaparate para un gran número de startups interesadas en exponer sus ideas en este evento tecnológico. Las ideas compartidas, las conexiones significativas y el contenido de buena calidad ayudarán a desbloquear soluciones innovadoras.

Expo Village es un lugar para fomentar oportunidades de negocios y redes, tanto virtualmente como en el sitio, al descubrir las últimas tecnologías en robótica, VR / AR, competencia de eSports, drones y mucho más.

Valencia, volcada con su ecosistema startup

Además, Meet the Startups será otro espacio dedicado a ello, a conocer las startups a través de una serie de reuniones rápidas de 5 minutos para impulsar al máximo su red.

Durante los días 15 y 16 de diciembre, el sector tecnológico internacional mirará hacia Valencia. El evento Valencia Digital Summit 2021 será la fiesta anual del ecosistema startup de la Comunidad Valenciana y todo está preparado.

Cabe recordar que durante toda esa semana se celebrarán en la ciudad distintos workshops y actividades vinculadas al gran evento tecnológico.

