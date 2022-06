Ni la inteligencia artificial "es el Santo Grial", ni la guerra "puede ser una excusa" para el medioambiente

Hablar de "tecnologías disruptoras" o de "cambio de paradigma" puede hacer creer que la adopción de una única herramienta puede ser la solución definitiva para todos los problemas del panorama 'tech', pero lo cierto es que "no hay un Santo Grial".

Nick de la Forge, socio de Planet A, y Rafel Jorda, CEO de Open Cosmos, se mostraron así de contundentes sobre su presentación titulada Tackling Climate Tech Through Data celebrada durante la primera jornada de la décima edición del South Summit, el evento con foco en la innovación que ha tenido lugar del 8 al 10 de junio en Madrid

Ambos expertos abogaron en su intervención por la necesidad de encontrar datos fiables, de calidad y que merezcan la pena, especialmente en lo que tiene que ver con el cambio climático, para poder disponer de información que ayude a definir "lo que pasa y lo que va a pasar".

Jorda señaló durante su turno que, por ejemplo, si no se miden las emisiones de las compañías, será imposible llevar a cabo acciones que permitan avanzar en el camino hacia su reducción o su completa eliminación.

De la Forge, por su parte, afirmó que la mayoría de las firmas subestiman el poder que tienen los datos para su desarrollo, a pesar de que "son absolutamente cruciales".

A la par, ambos destacaron la necesidad de establecer sinergias, no solo entre compañías, sino también entre organismos y de forma transversal, para poder avanzar en el camino hacia la transición ecológica de forma rápida y efectiva. "Si no colaboramos, no podremos resolver los retos futuros", coincidieron.

En este sentido, Jorda precisó que el clima no se puede salvar con acciones unilaterales, sino que es necesario que haya proyectos alineados. Según señaló, la parte más esperanzadora es que en multitud de ocasiones la cooperación "está fluyendo de forma natural".

En el camino hacia la obtención de datos que permitan seguir avanzando hacia este objetivo, los dos ponentes se mostraron muy de acuerdo entre el papel relevante que juega la inteligencia artificial (IA), tanto en el procesamiento como en la explotación de dicha información.

Aún así, los dos quisieron puntualizar que esta herramienta no es milagrosa, ya que "no existe una sola tecnología que vaya a resolver todos los problemas".

Al revés, según explicaron, "será necesario una combinación de todas ellas", dado que existen multitud de herramientas involucradas en la gestión de la información en la actualidad.

La guerra "no puede ser una excusa"

La aplicación de la tecnología a la reducción de la huella de carbono de las empresas también fue abordada durante la ponencia del exvicepresidente estadounidense Al Gore, que se mostró contundente sobre que la guerra en Ucrania "no puede ser una excusa".

El exmandatario reiteró durante su intervención la necesidad de actuar para acelerar la transición hacia un mundo más sostenible. "Debe ser un momento de claridad, no de cobardía", señaló.

En este sentido, Al Gore precisó que, actualmente, los usuarios disponen de todas las herramientas necesarias para cumplir el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030, en línea con la meta marcada por la Unión Europea. "No tenemos que seguir esperando", apuntó.

El expresidente señaló que para el resto de emisiones también existían herramientas que permitían acabar con ellas, pero que "aún no estaban maduras", por lo que emplazó a "seguir invirtiendo" en su desarrollo.

Sigue los temas que te interesan