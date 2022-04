La 'Strava' del deporte base por equipos: cómo hacer sentir a los futuros Messi y Ronaldo como profesionales

"En el lugar donde nacen las ideas... un bar". Allí vio la luz el proyecto de la startup Competize para digitalizar el deporte base y hacer sentir a las 'estrellas amateur' como verdaderos profesionales.

De la pasión por emprender de dos amigos desarrolladores y amantes del fútbol echó a andar este proyecto disruptivo que ya ha logrado convertirse en la plataforma de referencia en España para llevar la transformación digital a todo tipo de competiciones deportivas y que ya ultima su salto a Latinoamérica.

"Le estaba comentando lo cansado que estaba de no tener ni idea de los resultados de la liga que jugábamos y de haber jugado mil partidos en diferentes niveles, ciudades e incluso países y no poder consultar información sobre ellos", explica a D+I Jesús Gumiel, CEO de Competize.

"Buscaba una plataforma tipo runkeeper o Strava para deportes de equipo, al no encontrarla, le propuse desarrollarla, y así comenzó lo que ahora es Competize, que inicialmente se llamó Footballtracker y se centraba en gestionar las estadísticas individuales de los jugadores de fútbol", relata.

La startup extremeña ofrece soluciones al deporte base e introduce a este sector en la imparable transformación digital que pisó el acelerador con la pandemia. "Nos dirigimos al segmento aficionado o amateur, no porque nuestra tecnología no sea la misma que tienen los profesionales, que lo es, si no por ser un sector con una necesidad de digitalización acuciante y unos recursos económicos muy limitados", recalca Gumiel.

Jesús Gumiel y Klara Stepanova conforman el equipo fundador de la startup extremeña Competize.

Su plataforma se dirige tanto a los aficionados del deporte base, como a las entidades públicas y privadas que organizan todo tipo de competiciones deportivas e, incluso, fomenta el fenómeno fan a través de la creación de una comunidad de seguidores de estos futuros profesionales.

"Ya no necesitas ser Cristiano o Messi para que la gente reciba una notificación en el móvil cuando marcas un gol, ni para tener la información histórica de tus partidos y estadísticas. Esa es la magia de Competize, democratizamos el deporte para que cualquiera pueda sentirse profesional".

El final de las clasificaciones pegadas en un tablón

En el lado de los organizadores de eventos, Competize cubre su necesidad de digitalización, no solo para ahorrar tiempo y dinero en su gestión, sino también para mejorar su propuesta de valor, tanto frente a los participantes como a los sponsors.

"La época de las clasificaciones pegadas en el tablón del polideportivo pronto será un recuerdo del pasado como el VHS o la cinta de cassette", insiste el CEO.

Su solución digital se dirige tanto a federaciones y asociaciones, torneos de canteras de fútbol, como a los juegos deportivos de un Ayuntamiento, los circuitos deportivos de una Diputación, rankings de pádel de un club deportivo.

"También nos enfocamos a eSports y hasta a empresas que quieren gamificar su actividad. Digitalizamos cualquier cosa en la que se pueda competir, y en la vida, todo es competición".

Competize se presenta en versión web y en apps nativas para Android y iOS, en inglés, español y portugués.

Competize gestiona 35 deportes -fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, pádel y un largo etcétera-, además de eSports con más de 20 juegos, pero su gran seña de identidad es la flexibilidad de la plataforma para agregar deportes y modalidades a petición popular.

"Si tu deporte o juego no está en Competize, sólo tienes que contactar con nosotros, lo agregaremos, con sus estadísticas personalizadas, rankings, tipos de competición, puntuaciones, criterios de desempate y todo lo que puedas encontrar de ese deporte a nivel profesional", detalla Jesús Gumiel.

Su plataforma se presenta en versión web y en apps nativas para Android y iOS, en inglés, español y portugués, aunque está especialmente posicionada en el mercado hispanohablante, pese a contar con clientes múltiples mercados internacionales.

"Nuestro mayor caso de éxito es pensar que muchos de los chavales que participan en los torneos internacionales que se gestionan con Competize desde hace años llegarán a jugar en Primera División y recordarán que Competize fue la primera aplicación que les hizo sentirse profesionales", reconoce con orgullo el CEO.

El reto: normalizar los pagos digitales

El objetivo de Competize es convertirse en la plataforma estándar de gestión deportiva. "Hoy en día un profesional que no está en Linkedin no existe, el sueño es que en unos años cualquier que practique deporte tenga la misma sensación con Competize".

Para 2022 los retos de la compañía pasan por conseguir normalizar los pagos digitales a través de la plataforma, continuar su expansión en eSports y deportes de raqueta y afianzar su posición en Latinoamérica.

Competize ha ganado el Premio EmprendeXXI en Extremadura, lo que supone un espaldarazo al proyecto y un reconocimiento muy significativo para los impulsores en el plano personal.

"Supone una gran satisfacción, tanto por la relevancia del premio como por la ilusión de ser profeta en tu tierra con un proyecto muy diferente a lo que habitualmente se suele ver en la región. Productos digitales 'made in' Extremadura, con un foco internacional, una proyección de usuarios tan grande como la nuestra y ofreciendo una solución para usuario final".

Jesús Gumiel (en el centro de la imagen) recoge el premio como startup ganadora de los Premios EmprendeXXI en Extremadura.

Todo ello se ha logrado con un equipo fundador formado por dos personas, Jesús y su socia Klara, con formación y experiencia en marketing y negocio.En la actualidad, el proyecto está en plena expansión de equipo, gracias a la ronda de financiación privada que cerraron el pasado julio, y a financiación pública que lograron este curso.

En la actualidad, Competize está compuesta por seis personas contratadas a tiempo completo, perfiles de desarrollo, I+D, QA y ventas, a lo que ha sumado cuatro más en prácticas; dos en el área de desarrollo y otras dos en contenidos.

La previsión es continuar creciendo y cerrar el año con 12 personas a tiempo completo. La digitalización del deporte base no levanta el pie del acelerador y Competize está dispuesta a capitanear este apasionando viaje.

