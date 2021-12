Emprendedores, inversores y autoridades debaten sobre la Ley de Startups en la apertura de Valencia Digital Summit

La gran fiesta del emprendimiento valenciano ya está en marcha. Valencia Digital Summit 2021 se consagra estos días como cita tecnológica de referencia con más de 300 speakers de 20 nacionalidades y más de 60 horas de contenido bajo el lema de esta cuarta edición: Inspiring the Good Future.

En la jornada del miércoles se ha llevado a cabo la inauguración oficial del evento. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, Carme Artigas, y el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo, han inaugurado Valencia Digital Summit 2021 junto a una amplia representación institucional del gobierno nacional y autonómico.

Carme Artigas, firme defensora de la Ley de Startups, ha demostrado su gran apoyo al emprendimiento como clave para la reconstrucción económica del país y, Francisco Polo, ha destacado la creación de este ambicioso marco jurídico que situará a España en una posición privilegiada para atraer talento e inversiones.

Esta apertura del evento ha contado con las palabras del presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, quien ha dado la bienvenida a todos los asistentes a esta edición híbrida y omnicanal de Valencia Digital Summit.

Le han seguido la consellera de Innovación, Carolina Pascual; la teniente alcalde de Modelo Económico del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Bernabé; y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent.

Un evento "maduro" y "de calidad"

En primer lugar, Juan Luis Hortelano, ha afirmado que esta edición de Valencia Digital Summit "empezó ya hace un año, nada más finalizar la anterior" y todo ese trabajo es posible "gracias a la colaboración de nuestros partners y asociados, al equipo de Startup Valencia y a las instituciones, que entre todos están contribuyendo al desarrollo del ecosistema que seguirá creciendo en los próximos años con la aplicación de la Ley de Startups".

Hortelano ha asegurado que este evento "es el más importante del sector en nuestra ciudad, en términos de calidad, de madurez y de potencial aportado a la Comunidad Valenciana".

Por otro lado, Francisco Polo ha destacado la necesidad de "cambiar el modelo productivo de España, ya que el sector del emprendimiento innovador es el que genera un mayor retorno de productividad y es capaz de transformar las bases productivas del país".

En cuanto a la nueva Ley de Startups, Polo ha asegurado que va a ser "una auténtica revolución y nos va a situar como el país con más potencial de Europa. Ha sido un éxito colectivo gracias a todas las aportaciones en las que Startup Valencia participó".

Polo, sobre la ley: "Va a ser una auténtica revolución"

Por último, ha afirmado: "Entre todos vamos a construir la nación emprendedora con mayor impacto de la historia".

Carolina Pascual, por su parte, ha señalado la suma importancia de "aterrizar la investigación a tierra y trasladarla a los usos de las empresas para poder dinamizar el sector".

"Debemos contribuir a que la investigación se materialice, poniendo así el foco en el talento, en la transferencia de conocimiento de la investigación y en la vertebración del territorio".

Desde el Ayuntamiento de Valencia, Pilar Bernabé ha remarcado que Valencia "es una ciudad referente en emprendimiento innovador y tenemos que poner en valor el talento, atraerlo y posicionar a la ciudad, haciéndolo con garantía de éxito, que es con colaboración público-privada".

Numeroso público en todos y cada uno de los actos del programa de Valencia Digital Summit 2021.

"Las Administraciones públicas debemos trabajar en red gracias a VLC Tech City y así, de forma coordinada, ser una ciudad emprendedora, objetivo principal de Valencia".

Por parte del Gobierno de España, Carme Artigas ha asegurado que Valencia Digital Summit "es un evento de referencia imprescindible en el calendario de cualquier emprendedor, gracias al impulso de Startup Valencia por mantener vibrante el ecosistema de la Comunidad Valenciana".

Artigas: "España está comprometida con la digitalización"

Artigas ha señalado que España es "un país comprometido y ambicioso donde la digitalización es una cuestión de Estado. Apostamos por un nuevo modelo económico más resiliente, más competitivo y justo y hemos dado el pistoletazo de salida a la recuperación económica en clave digital y verde, con la innovación y el talento como dos ejes principales".

Por último, Rafael Climent ha destacado "el apoyo firme de la consellería de Economía y de Ivace a eventos como Valencia Digital Summit que ayuden a recuperar valores como la iniciativa, el compromiso, el riesgo o la autonomía y reivindiquen el papel de empresarios y empresarias".

De esta forma, Startup Valencia ha dado el pistoletazo de salida para la celebración de la edición más internacional de cuantas Valencia Digital Summit ha celebrado y que se presenta como un escaparate de la tecnología más innovadora.

El Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia continuará siendo hoy el epicentro de toda la programación del evento tecnológico de referencia de la Comunidad Valenciana.

Escenario IVACE

Como muestra del apoyo institucional por parte del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana y su trabajo constante en promover y estimular la competitividad de las empresas de la Comunidad Valenciana, la entidad colabora en Valencia Digital Summit 2021 con un escenario propio.

En él desarrollan actividades como Scaleups Elevator Pitch, presentado por José Vilar, Head of EU Projects en IVACE, y Juan Pablo Torregrosa, International Projects Manager en CEEI Valencia, quienes han dado paso a las intervenciones de Jordi Díaz Maiquez, CEO de Play and Go Experience; Gonzalo Calleriza, COO de BeSukha; Javier Puebla, Founder and CEO de Talentoo; Alberto Añaños, CEO de LIVE4LIFE; Andrés Izquierdo, CFO de Prockett; Sergey Kazakov, Director de Skroller; Axel M. Garcia Garcia, CEO de Brave Zebra; y Daniel García Blázquez, CEO de PlayJoy Games.

Además, en Expo Village tendrá lugar Meet the speakers, un espacio dedicado al networking internacional basado en conocer a los speakers participantes en el congreso, organizado también por IVACE.

En el escenario IVACE también se ha celebrado la ponencia de Indiana Gregg, fundadora y CEO de Wedo; el espacio que Enisa ha organizado con una charla entre Jordi Garcia, Chief Operations and Strategy Officer de Enisa; Clara Torrijos, CoFounder & CEO de GoKoan; y Marta Frenna, CoFounder & CEO de Greyhounders.

El escenario Antártico ha sido otro de los centros neurálgicos en la primera jornada del evento y lo continuará siendo este jueves.

También ha tenido lugar la charla entre Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics, y Karina Virrueta, Project Manager de Startup Valencia; la ponencia de Jaime Bosch, CoFounder y CEO de Voicemod; y otra de Juan Castillo, CoFounder de Guruwalk.

Este espacio de la Generalitat Valenciana también ha contado con la charla sobre el estado del VC en España, a cargo de Joshua Novick, Managing Partner de Bondo Advisors; Erika Escolar, Venture Capital Director de Capital Energy; Samuel Gil, Partner de JME Ventures; y Juan Martínez Climent, CoFounder & CEO de Ona Phytogenics, como moderador.

Los más de 1.500 asistentes han podido disfrutar hasta ahora del espectáculo musical realizado por robots de Curiosibot y CFZ Cobots, de las ponencias de speakers internacionales como Pilar Mateo, Presidenta de Inesfly Corp., Robin Wauters, Founding Editor de Tech.eu o Pablo Medina, Technology Investor de EQT Growth y del workshop ofrecido por Amazon entre otras muchas actividades distribuidas en los diferentes espacios repartidos por el Oceanográfico.

El evento ha contado con charlas como la de Andreu M. Climent, fundador asociado y CEO de Corify y Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics, moderada por Juan Cartagena, CEO de Hearts Radiant.

También la conversación entre la emprendedora y modelo, Nieves Álvarez y Clara Fernández, cofundadora de Rosita; el coloquio entre Magdalena Szuszkiewicz, General Manager de Gorillas y Pep Gómez, CEO de Reby, moderado por Robin Wauters, Founding Editor de Tech.eu; o el espacio Meet the Startups en Expo Village para conocer a fondo cada una de las startups presentes de sectores software, fintech, traveltech y legaltech.

Charlas destacadas de la primera jornada

También se han llevado a cabo otras actividades como la charla organizada por Wayra sobre cómo escalar, gracias a los testimonios de Clara Fernández, CoFounder de Rosita Longevity; Francisco Benedito, CEO de Climate Trade y Javier Polo, CEO de Councilbox, moderada por Hernán Bastiani, Head of Business Development de Wayra.

Además, DWF-RCD ha organizado una charla sobre estrategias de recaudación de fondos moderada por Javier Megias, Startup Program Director en Fundación Innovación Bankinter y Vicepresidente de Startup Valencia, en la que han participado Francesco Canessa, Principal de Bregal Milestone; Elena Moreno, Founder y CEO de Green Cycles; y Eduardo Nebot, socio de DWF-RCD.

GoHub también ha sido protagonista en la programación del miércoles con la ponencia sobre tendencias en deeptech e innovación exponencial, que ha estado moderada por Patricia Pastor, Managing Director de GoHub y en la que han participado Antonio Gimenez de Cordoba, Partner de Seaya Ventures; Nico Goulet, Managing Partner de Adara Ventures; José González, CoFounder & CEO de Galgus; y Javier Grau, CoFounder & COO de Kenmei Technologies.

Además, los asistentes previa inscripción han podido disfrutar del Workshop ofrecido por Amazon, un taller práctico dirigido a equipos multidisciplinares que trabajan con productos digitales, para innovar como lo hace el rey del marketplace, con el mecanismo de trabajo al revés Working Backwards.

Por otro lado, Fresh People y Sesame han organizado una charla sobre la gestión del talento remoto en la que han participado José Carlos Cortizo, CMO de Product Hackers; y Mª Ángeles Aguilar, Chief People & Culture Officer de BigBuy, y que ha estado moderada por Jose J. Burgos, Co-founder & CEO de Fresh People; y Leticia Gonzalbez, CMO de Sesame.

La programación de este jueves

Es mucho lo que está aún por venir en Valencia Digital Summit. La extensa programación de este evento tecnológico continúa hoy con charlas organizadas por Jeff sobre cómo impulsar el hipercrecimiento, por Decathlon sobre los desafíos del ecosistema sportstech o por Correos sobre la innovación del sector público.

También participará Dekalabs, donde asistirá Stadio Plus quienes, en colaboración con Startup Valencia, han participado en la creación de un NFT oficial de Valencia Digital Summit, el cual regalarán a todos los asistentes que lo deseen.

Y como colofón, esta tarde tendrá lugar la gran ceremonia de clausura y entrega de premios. Ya queda muy poco para conocer a los emprendedores galardonados en la presente edición.

Sigue los temas que te interesan