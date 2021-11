Valencia Digital Summit: hacia su consagración como evento de referencia internacional en innovación y tecnología

Todo listo en Valencia para la celebración de Valencia Digital Summit, su evento tecnológico e innovador que este año vivirá una edición muy especial, la que está llamada a consagrarlo como el escaparate de referencia nacional e internacional que el emprendimiento valenciano se merece en su nueva etapa de madurez.

Startup Valencia, la asociación del ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana, presentó ayer oficialmente Valencia Digital Summit 2021. El evento tecnológico valenciano de referencia vuelve con su cuarta edición y con una apuesta más internacional que nunca, con gran parte del contenido en inglés y un gran número de speakers de reconocido prestigio mundial.

El Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acogió esta presentación del evento, que el 15 y 16 de diciembre será el epicentro de toda la programación de Valencia Digital Summit 2021.

En total, más de 300 speakers de 20 nacionalidades participarán en el encuentro, ubicados en 4 escenarios temáticos con más de 60 horas de contenido.

Más de 400 startups de 15 nacionalidades participan en la competición que seleccionará a las 10 mejores startups que presentarán sus proyectos ante fondos de inversión nacionales e internacionales con una cartera de más de cinco mil millones de euros para invertir en startups el próximo año.

Más de 4.000 asistentes presenciales

Además, la zona de Expo Village será el escaparate de más de 40 startups que expondrán sus proyectos con las últimas tecnologías en robótica, realidad virtual, robótica y drones.

El principal evento tecnológico de la Comunidad Valenciana acogerá en diciembre a más de 4.000 personas en formato presencial y más de 5.000 en formato online.

A un mes de la cita, ya se han inscrito personas de más de 25 nacionalidades, ya que gracias a su formato híbrido, los asistentes podrán disfrutar del evento desde cualquier parte del mundo, de hecho, 2 de cada 10 de los inscritos son de fuera de España. Además, el 60% de los registrados tienen el cargo de fundadores o CEOs.

"Me alegra ver cómo todas las instituciones nos están apoyando en Valencia Digital Summit 2021, que debe convertirse en referente nacional e internacional. Con el apoyo de todo el mundo y con los recursos necesarios, desde aquí podemos estar a la altura y no envidiar a ningún lugar", afirmó el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, durante la presentación oficial del evento.

Hortelano precisó que, dentro de unos años, "espero que veamos que el 2021 fue el punto de inflexión para hacer tan internacional este gran evento".

Hortelano también destacó la importancia del networking, "ya que, en eventos como éste, es la clave y nos ayuda a atraer y retener talento e inversión, fomentar las alianzas entre ecosistemas y posicionar la Comunidad Valenciana como hub tecnológico internacional de referencia".

De izquierda a derecha: Nacho Mas, CEO de Startup Valencia; Júlia Company, directora general del IVACE; Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia; Sandra Gómez, vicealcaldesa del Ayuntamiento Valencia; Carlos Fernández Bielsa, vicepresidente tercero de Diputación de Valencia.

En el acto de presentación, se trató la situación del ecosistema startup valenciano y su consolidación. Para ello, se contó con el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, quien afirmó: "Digital Summit consolida a València como referente tecnológico, supone una extraordinaria proyección internacional al tiempo que fortalece el ecosistema valenciano de emprendimiento digital y tecnológico".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, también mostró su apoyo al ecosistema: "Las startups son un empuje fundamental para que la iniciativa privada nos acompañe en proyectos de gestión pública que buscan un mejor futuro para nuestros pueblos y ciudades".

Además, la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, también defendió cómo "la ciudad de Valencia quiere contribuir en hacer un futuro mejor, apoyándonos en nuestro gran ecosistema para ser un referente nacional e internacional".

Alberto Gutiérrez, presidente de Fundación LAB y Co-founder Plug&Play Spain, durante su intervención, junto a, de dcha. a izq., Yolanda Pérez, directora de BStartup Banco Sabadell; Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia; y Patricia Pastor, directora de GoHub Global Omnium.

De todo lo que está por venir y para adelantar algunas aportaciones que ofrecerán en el evento, también participaron en la presentación Yolanda Pérez, directora de BStartup Banco Sabadell; Alberto Gutiérrez, presidente de Fundación LAB y Co-founder de Plug&Play Spain; Patricia Pastor, directora de GoHub Global Omnium; David Pistoni, CEO de Zeleros, y Alejandra Menéndez, directora de Valencia Digital Summit, quienes coincidieron en un único mensaje: "la suma importancia de la colaboración dentro del ecosistema startup".

Durante la presentación se dieron a conocer nuevos detalles de la programación de Valencia Digital Summit 2021.

Avance de la programación

Todo el contenido girará en torno a la temática principal elegida, bajo el lema Inspiring the Good Future. El objetivo es mostrar cómo la tecnología, la innovación y la digitalización impactan en la sociedad, jugando un papel crucial a la hora de construir un futuro mejor.

En cuanto a los ponentes confirmados, la mayoría son fundadores de startups y referentes del ecosistema de empresas innovadoras y tecnológicas a nivel internacional.

La lista continúa aumentando y tras el reciente anuncio de líderes como Elias Veris, Global Strategy & Operations Lead de Google for Startups o de Christian Lindener, Global Head of Innovation de Airbus, Startup Valencia recientemente ha anunciado a Jaime Rodríguez de Santiago, Regional General Manager France, Spain & Portugal en FREE NOW y Sebastian Gunningham, Chairman of Santander Consumer Finance y Vice Chairman of Openbank como otros de los 300 top speakers del evento que ofrecerán sus experiencias y consejos a los asistentes.

En la presentación oficial de Valencia Digital Summit 2021, también se destacó la presencia que, el 15 y 16 de diciembre en el Oceanográfico, tendrán inversores que representan más de cinco mil millones de euros en cartera. Han confirmado su presencia Dawn Capital, Elaia, All Iron Ventures, JME, Angels Capital, The Venture City, entre otros.

Como cada año, Startup Valencia elabora un informe con los datos extraídos de su Observatorio Startup de la Comunidad Valenciana, el cual muestra la importante evolución y el incremento que está viviendo el ecosistema emprendedor valenciano.

Observatorio Startup de la Comunidad Valenciana

Ayer se realizó un avance con algunos detalles del informe que verá la luz en su totalidad durante la celebración del evento tecnológico.

Respecto a los datos manejados en el informe del Observatorio Startup de la Comunidad Valenciana de 2020, el número de entidades del ecosistema y el número de startups han crecido un 15% respectivamente, alcanzando una cifra de 1.012 startups en la Comunidad Valenciana antes de finalizar el año.

'Legaltech' duplica el número de startups

En cuanto a los sectores que cuentan con mayor número de startups, son los dedicados a legaltech, que se han duplicado respecto a 2020. Además, han aumentado más del 60% las startups de impacto social, un 52% las del sector foodtech y un 43% las del sector cleantech.

Según los datos recabados, más del 30% de las startups emplean a más de 10 personas cualificadas en el equipo y el 57% de las startups han aumentado sus plantillas en el último año.

En cuanto al peso de la mujer en las startups valencianas, el 39% de ellas tiene a una fundadora en su equipo y el 80% está alineada con los objetivos de la Agenda 2030.

También cabe destacar que más del 52% tiene un alcance en los mercados internacionales, según se avanzó ayer en la presentación del evento tecnológico en Valencia.

Sigue los temas que te interesan