El techo de cristal en la tecnología se resquebraja: "Las jóvenes van a pulverizarlo"

Chiagorom Oghotuama, directora ejecutiva de la Seizure Support Foundation (SSF), y Amaia Rodríguez, cofundadora y CEO de Gravity Wave, son las ganadoras de España en los Women that Build Awards.

"Eres la persona que estabas esperando"."Simplemente cree en ti mismo y en tu potencial". Podrían ser los lemas de un curso de coaching de crecimiento personal y auto reafirmación de la identidad, pero estas dos frases esconden tras de sí mucho más valor.

Son fruto de la experiencia y de la responsabilidad que conlleva sentirse referente de un reto como es la igualdad de género en el ámbito de la tecnología y el emprendimiento.

Estas dos frases están formuladas por dos mujeres que luchan construir referentes femeninos para romper un techo de cristal que, a tenor de sus experiencias vitales, las nuevas generaciones de mujeres jóvenes están decididas a pulverizar de una vez por todas y reivindicar su espacio en el ámbito STEAM.

Ellos son Chiagorom Oghotuama, directora ejecutiva de la Seizure Support Foundation (SSF) y Amaia Rodríguez, CEO y cofundadora de Gravity Wave. Ambas se ha convertido este año en las ganadoras de España de los Women that Build Awards, que organiza Globant con el objetivo de fomentar la inclusión y promover el crecimiento profesional de las mujeres en el ámbito STEAM.

Chiagorom Oghotuama es ganadora en la categoría de Inspiring Leader y ha dedicado su carrera a mejorar la vida de las personas con deficiencias neurológicas y trastornos del aprendizaje.

Por su parte, Amaia Rodríguez ha sido seleccionada para el premio en la categoría Rising Star. Es un referente en el campo del emprendimiento relacionado con la sostenibilidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Hace más de tres años puso en marcha una startup con el objetivo de retirar el plástico del mar para poder transformarlo en productos de valor.

Las dos ganadoras fueron seleccionadas por un prestigioso jurado formado por Victoria Gómez, Head of IBM Data&AI Sales Spain, Portugal, Greece & Israel; Cecilia Múzquiz, directora de la revista Cosmopolitan; Carolina Castillo Colmenarez, Chief Marketing & Operations Officer de Microsoft España; Susana Carillo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga y delegada de Innovación y Digitalización Urbana; Esther Valdivia, CEO de Publicaciones Profesionales SLU; Paul Deprè, Managing Director de Globant Francia; e Izaskun López-Samaniego, Data Strategy SME de Globant.

Pero, más allá de los premios, las luces y los flases que otorgan estos -siempre bienvenidos- galardones, Chiagorom Oghotuama y Amaia Rodríguez rezuman responsabilidad por los cuatro costados. Esa que se demuestra en el día a día y que, a fuerza de experiencias personales, se transforma en meta vital. Por su generación, por las que antes estuvieron y, lo más importante, por las que están llegando.

Sabedoras de la necesidad de construir referentes femeninos, su labor se centra ahora en que otras niñas y jóvenes tengan más fácil el acceso a puestos de dirección y carreras universitarias que hasta ahora se habían vinculado tradicionalmente con hombres por el peso de los estereotipos y roles sociales mal entendidos.

Todavía existe una brecha de género para que las mujeres accedan a los puestos de dirección de las empresas, algo extensible al ámbito de la tecnología y el emprendimiento.

"Las mujeres jóvenes de todo el mundo están desempeñando un papel importante en el cambio de las normas y expectativas sociales al romper con los estereotipos para construir carreras en STEAM", explica Chiagorom Oghotuama a D+I.

"Están desafiando los roles de género tradicionales y abogando por una mayor igualdad de género en diversos campos, incluido STEAM y otros sectores dominados por hombres", añade la ganadora del premio de Globant en la categoría Inspiring Leader.

"Las jóvenes están desafiando los roles de género tradicionales y abogando por una mayor igualdad de género, también en STEAM" Chiagorom Oghotuama, directora ejecutiva de la Seizure Support Foundation (SSF)

Su papel de liderazgo ha sido clave en África, donde viene desarrollando una ardua labor para fomentar el acceso a la educación, clave para poder emprender la reivindicación de la igualdad de género.

"Existe un gran potencial en África para las mujeres en STEAM. El continente es rico en talento, creatividad e innovación, y las mujeres tienen un papel crucial que desempeñar para impulsar su desarrollo y progreso en estos campos".

La tradición y la sociedad patriarcal

"Datos recientes demuestran que África tiene una población joven (femenina), donde la inversión en educación STEAM y oportunidades que supone para las mujeres jóvenes puede convertirse en una ventaja demográfica para el crecimiento y el desarrollo económico".

Pero, la tradición y una sociedad patriarcal con orígenes ancestrales aún pesan demasiado para estas mujeres y niñas.

"Generalmente se espera que las mujeres cumplan con sus roles domésticos como cuidadoras, mientras que se espera que los hombres progresen profesionalmente y en sus carreras. Esto ha obstaculizado enormemente el progreso de las mujeres en STEAM", puntualiza Oghotuama.

Bien sabe de lo que habla Amaia Rodríguez. Fundó Gravity Wave hace más de tres años junto a su hermano y, pese a ser ella la CEO de la compañía, en más de una ocasión reconoce haberse sentido ninguneada al ir al hablar con un cliente o un potencial inversor.

Amaia Rodríguez, cofundadora de Gravity Wave.

"Nosotros trabajamos con el sector de la pesca, es un mundo muy masculino, la mujer apenas tiene presencia. Más de una vez me ha sucedido que al ir a hablar con los pescadores, no me mantienen la mirada, y se dirigen a mi hermano", lamenta la fundadora.

Como en tantas otras cosas en la vida, la educación en casa y el papel de la familia es clave para forjar una personalidad fuerte que sepa capear con estas circunstancias. "Mi madre es mi principal referente. Siempre me dieron la libertad de equivocarme desde pequeña y eso es fundamental a la hora de emprender. Porque equivocarte, te vas a equivocar".

"Mi madre es mi principal referente. Siempre me dio la libertad de equivocarme desde pequeña y asumir eso es fundamental cuando emprendes" Amaia Rodríguez, CEO y cofundadora de Gravity Wave

Y es que sigue pesando todavía la losa de la -mayor- exigencia en las líderes femeninas por encima de lo que se le reclama a los hombres.

"A lo largo de la historia, en todo el mundo y en muchos sectores, incluido el de la tecnología y la innovación, las mujeres han tenido que demostrar sus capacidades y cualificaciones en mayor medida que los hombres para ser tomadas en serio. Aunque esto está disminuyendo gradualmente, es necesario dedicar más atención a esta realidad", apunta en esta línea Chiagorom Oghotuama.

No sólo eso. Amaia Rodríguez lamenta como fundadora la falta de referentes femeninos al otro lado del emprendimiento, en el lado de la inversión.

"Cuando vas a reunirte con inversores, siempre tienes hombres enfrente. Mujeres hay muy poquitas, y en el emprendimiento se necesitan datos objetivos, pero la conexión y la empatía son fundamental. Con más mujeres al otro lado, tendríamos más oportunidades".

Ambas ganadoras de los Women that Build Awards de Globant en España están convencidas de que el cambio está en marcha y que esas jóvenes que ahora reivindican su espacio "van a pulverizar" el temido techo de cristal. Su mensaje para ellas es claro.

"Está bien y es natural sentirse inseguro en terrenos nuevos y apenas explorados... Sin embargo, eso no debe frenar a nadie. STEAM en todo el mundo conlleva potenciales sin explotar que deben descubrirse, aprovecharse y desarrollarse".

A las jóvenes: "Cree en ti misma y en tu potencial. No esperes, conviértete en la persona que estás esperando y hazlo tú misma" Chiagorom Oghotuama y Amaia Rodríguez, ganadoras en España de Women that Build Awards

"Si no es usted, ¿quién aprovechará y aprovechará estos potenciales? Si no es ahora, ¿cuándo estará bien empezar? Simplemente cree en ti mismo y en tu potencial", les recomienda Chiagorom Oghotuama.

Por su parte, la CEO de Gravity Wave hace una llamada a pasar la acción: "Eres la persona que estás esperando. Es una frase que me acompaña en mi vida y que uso muchas veces con el equipo. Todos decimos 'si encontrara a alguien que hiciera esto o lo otro...' No esperes, conviértete tú en esa persona y hazlo". El mensaje a navegantes queda claro. Cristalino.

