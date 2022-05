Más talento, 'spin off' e inversión (y la misma brecha de género): la fundación vasca de la ciencia cumple 15 años

Ikerbasque es la Fundación Vasca para la Ciencia, una agencia promovida desde el gobierno vasco y que cumple 15 años de actividad. Su objetivo no es otro que reforzar la apuesta por la investigación científica que desde hace años realizan tanto las administraciones como las universidades y empresas de la comunidad autónoma y que quedó plasmada en la elaboración del Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además, sigue empeñada desde hace años por contribuir a posicionar a la región entre las potencias más relevantes en I+D+i, basándose en un pilar fundamental: ser polo de atracción de talento investigador.

Por las cifras que maneja la fundación, el objetivo se está cumpliendo con creces. Hace unos días, Ikerbasque presentó los datos del pasado 2021 y el crecimiento es evidente en todas las facetas.

Al final de 2021, Ikerbasque contaba con un total de 170 investigadores con amplia trayectoria y capacidad de liderazgo, con 80 jóvenes investigadores con los que se pretende promover una cantera de alto nivel y 62 Research Associate, una categoría que complementa las dos anteriores y que busca cubrir las diferentes etapas de la carrera investigadora.

Su labor investigadora tuvo un notable reflejo en publicaciones científicas. Y es que a lo largo del año sumaron un total de 1.484 artículos en publicaciones indexadas, es decir, en medios editoriales de alta cualificación a escala internacional.

Asimismo, crearon ocho nuevas spin-off, iniciativas empresariales que se caracterizan por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento y los resultados obtenidos en sus investigaciones.

La cifra total de fondos obtenidos por los investigadores de Ikerbasque durante 2021 ascendió a 37.371.894 euros (2 millones más que en 2020).

Sobre un total de 940 proyectos (128 proyectos más que el año anterior) que contaron con financiación externa, quince dispusieron de financiación del ERC (European Research Council, el Consejo Europeo de Investigación), la institución más prestigiosa del viejo continente en cuanto a la promoción de proyectos de investigación ambiciosos en las fronteras del conocimiento.

Un total de 1.323 personas trabajaban en los grupos liderados por estos investigadores a finales del pasado año.

35 países de procedencia

Las personas captadas por Ikerbasque en todo el mundo para desarrollar su trabajo en universidades y centros de I+D del País Vasco proceden de 35 países, principalmente son de nacionalidad española (186), italiana (30), alemana (14), británica (9), EEUU (9), rusa (8) y canadiense (6); si bien los hay de otras 28 nacionalidades de Europa, América y Asia y son mayoritariamente varones, 75% de hombres frente a un 25% de mujeres.

Por poner un pero, la brecha de género es uno de los problemas con los que se encuentra Ikerbasque, si bien es cierto que no es un problema único en tierras vascas sino que se reproduce en todo el ecosistema científico. Para ello, la agencia desarrolla programas propios para intentar despertar vocaciones científicas en mujeres jóvenes.

En relación a su área de conocimiento, el 50% de estos trabajadores son especialistas en ciencias experimentales y el 22% en ciencias médicas. Un 15% son especialistas en ingeniería y un 12% en ciencias sociales y humanidades. Los investigadores de Ikerbasque proceden de los centros de mayor prestigio a nivel mundial como el MIT, la Universidad de Harvard, Oxford, Stanford, CNRS o Max Planck.

Los resultados obtenidos en 2021 permiten afirmar que "Euskadi se posiciona como un referente europeo en ciencia, somos reconocidos ya a nivel internacional como una región con investigación avanzada, con grupos vascos de investigación de nivel internacional y donde se dan las condiciones adecuadas para desarrollar una investigación de talla internacional", explican desde la fundación.

Muestra de ello es que en 2021 la Comisión europea eligió el programa de atracción de investigadores/as de Ikerbasque como una de las mejores iniciativas europeas para el desarrollo científico, la propuesta de Ikerbasque obtuvo la máxima puntuación de entre las 148 propuestas evaluadas, lo que supone 4 millones de euros a Ikerbasque para la contratación de 36 nuevos investigadores en Euskadi en los próximos 4 años.

Entre los trabajos desarrollados por los investigadores Ikerbasque y las publicaciones destacadas a lo largo del último año pueden reseñarse, por ejemplo, los de Aitziber López Cortajarena, que desarrolló una estrategia simple, versátil y modular para el diseño de proteínas multifuncionales personalizadas de nanomateriales híbridos para aplicaciones biotecnológicas y biomédicas.

Algunos proyectos

O el de Iñigo Olalde, que lideró el análisis genético del ADN antiguo de una de las tumbas neolíticas mejor conservadas en Gran Bretaña y que reveló que la mayoría de las personas enterradas eran de cinco generaciones continuas de una única familia extensa.

O el de Jérôme Solon, que colideró una investigación que demuestra que el desmantelamiento de los órganos en la metamorfosis es un proceso preciso y dirigido por hormonas. Entender este proceso puede aportar luz para la comprensión de procesos de envejecimiento.

En cuanto a sus destinos, 116 investigadores/as Ikerbasque han quedado adscritos a la UPV/EHU. Los 196 restantes se han incorporado al resto de Universidades (Deusto y Mondragon Unibertsitatea) y a los centros de investigación, entre ellos los nueve BERC (Basque Excellence Research Centre), dependientes del Departamento de Educación.

Los BERC existentes en la actualidad son el Achucarro (Basque Center for Neuroscience), BCMaterials (Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures), Polymat (Basque Center for Macromolecular Design & Engineering), DIPC (Donostia International Physics Center), CFM-MPC Materials Physics Center, Biofisika Institutua. Basque Centre for Biophysics de Bizkaia, BC3 (Basque Centre for Climate Change), BCAM (Basque Center for Applied Mathematics) y BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and Language).

Además de estos nueve centros de excelencia y las tres universidades citadas (UPV/EHU, Deusto y Mondragon), entre los receptores de los investigadores contratados por IKERBASQUE se encuentran también los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) biomaGUNE (biomateriales), bioGUNE (biociencias), energiGUNE (energía) y nanoGUNE (nanociencias), así como los institutos de investigación sanitaria BioDonostia y BioCruces, y los centros de investigación Azti, Neiker, Tecnalia y Tecnum (Universidad de Navarra) además del Globernance (centro de investigación y difusión del pensamiento político) y el IISL/IISJ (Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati).

En total, 24 universidades y centros de investigación vascos se benefician de la captación de investigadores internacionales.

