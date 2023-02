AESIA y el Polo Aeroespacial en Galicia: el 'match' perfecto que garantiza vuelos de drones seguros y éticos

Galicia tiene un potencial llamado Polo Aeroespacial. Y, en unos meses, va a tener otro: La Coruña será la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial. La combinación de ambos 'gigantes' en un mismo territorio sólo puede traer buenas previsiones de futuro.

El territorio gallego se ha convertido en los últimos años en una referencia en el sector de la aviación no tripulada. D+I ya ha venido dando cuenta puntualmente de multitud de proyectos aplicados al control forestal o marítimo, pero también de otras iniciativas encaminadas a hacer que esa autonomía no sea un problema.

Un ejemplo. La Unidad Mixta de Investigación (UMI) FASTFly 2035 impulsada por la Xunta de Galicia, desarrolló en su día sistemas de inteligencia artificial, robótica, electrónica y comunicaciones que permitirán que las operaciones con drones sean fiables y viables para los operadores.

Eso, traducido al nuevo escenario que supone la implantación de la AESIA en La Coruña, supone un crecimiento exponencial del ya de por sí notable ecosistema gallego relacionado con la inteligencia artificial.

Por extensión, eso supondrá que la región se convierta en uno de los territorios europeos más potentes en cuanto a las posibilidades de desarrollo de iniciativas que garanticen la ética del vuelo de los drones a través de la inteligencia artificial.

En los últimos días, hemos podido comprobar cómo ese goteo constante de alianzas entre la inteligencia artificial y los drones no deja de crecer.

La Xunta de Galicia, sin ir más lejos, ha promovido una recreación virtual de Galicia sobre una base cartográfica, datos reales procedentes de sensores y drones y otras fuentes que permitirá a las administraciones y empresas realizar simulaciones y pruebas y mejorar la prestación de servicios con el uso de tecnologías de inteligencia artificial.

El Gemelo Digital de Galicia (XDG, por sus siglas en gallego) es una de las tres iniciativas promovidas por la Xunta que forman parte de los 11 proyectos emblemáticos de transformación digital seleccionados por el Gobierno en la primera fase del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (Retech).

Esta herramienta permitirá planificar y gestionar de forma inteligente, basándose en simulaciones y analíticas predictivas, la prestación de servicios y actuaciones públicas y privadas, sobre todo en entornos rurales.

El gemelo digital se articula en torno al proyecto Territorio Inteligente y el Sistema de Información Geográfica de la Xunta de Galicia. Las principales aplicaciones tendrán que ver con las actividades agrarias, la movilidad interurbana y la gestión de infraestructuras rurales.

Se trata, en cualquier caso, de una experiencia similar a la que ya trabaja el gobierno de Cantabria, tal y como contó D+I hace unas semanas.

La Xunta de Galicia aporta ya al proyecto activos de partida como las Aldeas Inteligentes; la puesta en marcha de una red de Internet de las Cosas (proyecto iCousas), gestionada de manera centralizada y con cobertura del 71% del territorio; y actuaciones integradas en el Civil UAVs para el uso de aeronaves no tripuladas o el modelo único, modular y configurable de comunidad energética.

Entre los retos del gemelo digital están el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y las infraestructuras para conseguir un modelo de transporte sostenible en base a datos históricos y predicción de tendencias, la creación de herramientas y técnicas para mejorar la optimización de los recursos agrarios y ganaderos o facilitar la captación, análisis de datos y simulación para la toma de decisiones operativas más eficientes en la gestión de las infraestructuras rurales.

Reflexión sobre vuelos más seguros

El gemelo digital, que será abierto y colaborará con otros territorios, contará con servicios como simulador de escenarios; visualización 2D, 3D y 5D; visor GIS; salpicadero; mapa de calles interactivo o información de meteorología y clima. Utilizará tecnologías de inteligencia del dato, como servicios analíticos, ‘machine learning’, algoritmos de IA, capa de modelado de datos y un espacio de datos (lago de datos federado de la Xunta de Galicia).

Los datos procederán de sensores de Internet de las Cosas (IoT), cámaras fijas, aeronaves no tripuladas (UAVs) y estaciones meteorológicas.

Sobre ese match entre IA y drones reflexionó hace unos días la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Patricia Argerey, durante una jornada sobre perspectivas, regulación y tecnología en el mercado de los sistemas no tripulados, organizada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en Madrid.

Allí puso en valor Argerey el papel protagonista del ecosistema aeroespacial gallego en el desarrollo de tecnologías que serán clave para avanzar en el marco regulatorio y conseguir drones más autónomos y seguros.

Patricia Argerey expuso el caso del Polo Aeroespacial de Galicia como referente en el desarrollo de proyectos de I+D+i especializados en el segmento de los vehículos no tripulados y en su aplicación en los servicios públicos.

Destacó que la región cuenta con una cadena de valor sólida y estructurada que propicia el crecimiento continuo del sector y añadió que el Polo Aeroespacial se consolida como un entorno único con una visión intensiva, porque aumenta el número y el nivel de los agentes del ecosistema; y expansiva, porque gracias a la llegada de nuevos socios estratégicos se diversifica y se fortalece la cadena de valor.

Proyectos en marcha

En esa cadena de valor, dentro de esos nuevos socios estratégicos, estará sin duda la AESIA.

A modo de resumen, Argerey menciona que en los proyectos desarrollados en el Polo Aeroespacial de Galicia se identificaron 655 resultados tecnológicos, de los cuales 62 son productos y soluciones que ya están en el mercado.

Destacó, entre ellos, una embarcación no tripulada que puede realizar diferentes misiones; el avión opcionalmente tripulado Targus, considerado el dron civil con mayor capacidad de carga y autonomía del comprado español; el dispositivo Lifeseeker, que se miniaturizó para su uso en plataformas no tripuladas; los helicópteros no tripulados LUA y FUEGOS; un simulador de contingencias; o las antenas de largo alcance para optimizar el uso de drones en medio marino.

En este sentido, avanzó que en el marco de los nuevos programas de I+D+i que están desarrollando Airbus, Babcock y Telespazio en la hoja de ruta del Polo Aeroespacial de Galicia hasta 2026 se trabaja en 40 proyectos en el ámbito de los sistemas no tripulados que permitirán desarrollar desde Galicia tecnologías que van a tener un impacto significativo en el desarrollo futuro de los drones, vinculados con el vuelo autónomo, la conectividad inteligente o la inteligencia artificial; así como plataformas no tripuladas adaptadas la diferentes tipos de misiones y de reducido impacto ambiental.

Además, en el marco de estos programas Babcock y Telespazio concentran sus esfuerzos en el desarrollo de tecnologías y plataformas no tripuladas aplicadas a la observación y monitorización de la biodiversidad, entre las que se encuentra una pionera infraestructura digital para la vigilancia global de la biodiversidad que se probará en Galicia y, posteriormente, se pondrá al servicio de la comunidad científica, de empresas y Administraciones.

Evidentemente, la inteligencia artificial está presente el Polo Aeroespacial y la AESIA no hará sino consolidar una estrategia en la que lo importante no encargar una tarea a un dron, sino que la haga de forma fiable e inteligente.

