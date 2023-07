Valencia Digital Summit 2023 ya tiene a sus 'diez magníficos' del emprendimiento

Valencia Digital Summit 2023 ya ha seleccionado a las 10 startups finalistas de su competición internacional. El 26 y 27 de octubre, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acogerá la gran final en la que un jurado compuesto por inversores de alto nivel y líderes de corporaciones internacionales será el encargado de seleccionar a las mejores startups en fase seed y growth.

Autoscriber, Beynex, Bridgewise, Cafler, Ender Turing, Legitify, ni2o, Quantic Brains, Spendbase y Welii son las 10 startups finalistas. Estas empresas innovadoras y tecnológicas han sido elegidas entre una primera selección de 50 startups de entre las más de 600 candidaturas presentadas de 48 países distintos.

Estas 10 finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en el escenario principal de VDS2023 y contarán con presencia en el espacio expositivo del evento. La competición también potenciará la visibilidad de las 50 startups semifinalistas seleccionadas por el jurado, que también estarán presentes en el evento presentando sus proyectos en el Ecosystem Stage.

[Valencia Digital Summit 2023 pondrá el foco en IA, sostenibilidad y movilidad]

Autoscriber pone foco en el sector health y wellbeing utilizando la inteligencia artificial para ayudar a los profesionales médicos.

Beynex apuesta por una solución móvil para mejorar la salud cerebral a través de juegos y ejercicios personalizados.

Bridgewise ayuda a los inversores a través de tecnología generativa e IA a tomar decisiones más sabias.

Cafler es un marketplace en el que un conductor profesional realiza cualquier actividad relacionada con tu coche por ti.

Ender Turing ayuda a los call centers a acelerar el control de calidad, asesorar agentes y satisfacer al cliente.

Legitify notariza documentos de forma remota a través de un notario en línea.

Quantic Brains genera personajes 3D para películas y videojuegos a partir de la IA.

ni2o ha desarrollado una interfaz cerebro-computadora (BCI) capaz de abordar los problemas médicos más apremiantes y costosos.

Spendbase ayuda a las empresas a minimizar su presupuesto eliminando suscripciones inactivas y asegurando descuentos exclusivos.

Welii ofrece a los equipos financieros y de TI la capacidad de asegurar los mejores precios para todas las herramientas SaaS.

La edición de 2022 volvió a marcar un récord de afluencia de público en Valencia Digital Summit.

Las dos startups que se alcen como ganadoras en la final recibirán diferentes premios, entre ellos un espacio expositivo para la edición de 2024 de Valencia Digital Summit, y se beneficiarán de las oportunidades de networking y promoción de sus negocios que ofrece un evento internacional como VDS.

De las 10 finalistas, casi un tercio operan en el sector del software y más de un 36% desarrollan tecnología relacionada con la inteligencia artificial. Destaca el carácter internacional de la final con solo dos startups españolas (Cafler y Quantic Brains), frente a cinco europeas (Autoscriber -Países Bajos-, Legitify -Irlanda-, Ender Turing -Estonia-, Spendbase -Ucrania- y Welii -Francia-), una turca (Beynex), una estadounidense (ni2o) y una israelí (Bridgewise).

Un jurado internacional compuesto por Gioia Cerbelli, VP en GPBullhound; Patricia Camarero, investor en Octopus Ventures; Víctor Navarro, principal en Yellow VC; Jordi Iserte, Investment director en Adevinta; Francisco Pinto, executive director ded Bynd VC; Javier Megias, managing partner en Plug and Play, y Alejandra Menéndez, chief international officer en Startup Valencia, ha sido el encargado de seleccionar a las finalistas.

A por otras cifras de récord

La edición de este año de Valencia Digital Summit espera volver a superar los 10.000 asistentes presenciales procedentes de más de 80 países, y contará con más de 400 inversores internacionales con una cartera de inversión de más de 8.000 millones de euros. El programa contará con ponentes de prestigio internacional y convocará a más de 1.500 startups.

Esta sexta edición del evento cuenta con el apoyo del Gobierno de España, Spain Up Nation, EOI, Generalitat Valenciana, Parc Científic de la Universitat de València, Diputació de València, Ajuntament de València, València Activa y Las Naves como Institutional Partners.

Durante una semana VDS2023 convertirá a la ciudad en el epicentro mundial de la innovación y posicionará el ecosistema valenciano a nivel global, poniendo en valor startups destacadas de la región como Igenomix, PLD Space, Zeleros, Voicemod, Quibim, Internxt, Sesame, ClimateTrade, Sales Layer, ARTHEx Biotech y Fourvenues, entre otras.

Valencia Digital Summit 2022 en una imagen de archivo.

En la pasada edición de VDS, las startups valencianas Trebellar, Arkadia Space y Mojito360, la barcelonesa Exheus, la madrileña Reental, la eslovaca Proky, la británica Delivers.ai, la italiana BizAway y la francesa IDNow presentaron sus proyectos ante los más de 250 inversores que se dieron cita con una cartera de más de 6.000 millones de euros para invertir en proyectos innovadores y tecnológicos.

Trebellar, con sede en EEUU, se alzó con el galardón como mejor startup en fase seed. Por su parte Delivers.ai, con oficinas en Londres, Estambul y Dubai, fue la galardonada como mejor startup en fase growth. Como premio, ambas estarán presentes en esta sexta edición de Valencia Digital Summit con un stand propio.

Evento tecnológico internacional

Este encuentro internacional ha experimentado un crecimiento exponencial. Desde su primera edición, en 2018, ha aumentado un 1.500% su número de asistentes y esto ha contribuido a que actualmente el ecosistema innovador y tecnológico valenciano se haya consolidado como el tercero a nivel nacional por volumen de inversión, con más de 1.200 startups y más de 700 millones de euros invertidos en ellas en los últimos años.

La última edición celebrada en octubre de 2022 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias registró unas cifras de récord, un tercio de los cuales presentaba un perfil de CEO o fundador, y generó un volumen de negocio de más de 10 millones de euros. En cuanto a la procedencia, más del 20% fueron visitantes internacionales procedentes de más de 70 países.

Esta quinta edición contó con la participación de expertos en tecnología e innovación a nivel mundial como Elias Veris, head of Global Operations en Google for Startups; Sebastian Greiss, head of Startup Partnering en Siemens Mobility; Mariano Amartino, Americas managing director en Microsoft for Startups, o Ann Hiatt, estratega de liderazgo con más de 15 años de experiencia en Silicon Valley como Executive Business partner de Jeff Bezos (Fundador y CEO de Amazon) y de Eric Schmidt (CEO/Executive chairman de Google).

