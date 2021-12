La administración ve con optimismo la llegada de los fondos europeos, pero creen que hay ser más realistas

Bajo el título ‘Del turismo inteligente a la industria 4.0: el camino hacia la nueva economía digital’ se ha celebrado la segunda mesa redonda de la jornada ‘Foro Español. Mapa de la Digitalización’, organizada por Disruptores e Innovadores-Invertia- EL ESPAÑOL.

En ella se ha repasado el estado actual de digitalización de regiones tan dispares como Cantabria y las ciudades de Zaragoza, Sevilla y Valencia, y el papel que desempeñan las empresas, junto a la administración, para dar el empuje definitivo.

En este sentido, Jorge Muyo, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria, ha explicado que están preparando en varios proyectos europeos y la sensación es que "no estamos tan detrás en cuento a la adopción de tecnología en nuestra industria, incluso en pymes y micropymes. Desde hace cuatro años, hemos percibido un movimiento disruptivo, las empresas acuden a nuestra ayuda y presentan proyectos muy interesantes".

Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza, por su parte, ha repasado algunas de las iniciativas puestas en marcha desde su consistorio "digitalizando muchas de las gestiones que realizan los ciudadanos". Entre ellas, el desarrollo de una app intermodal para la movilidad, una aplicación que facilita la reserva de instalaciones municipales o una plataforma para la digitalización de los mercados de abastos municipales para que pudieran vender durante la pandemia.

Durante la exposición de sus logros, Emiliano García, concejal de Internacionalización y Turismo del Ayuntamiento de Valencia, ha recordado que su ciudad ha sido designada recientemente 'Capital europea de inteligencia turística'.

Un reconocimiento que "es muy bueno para nosotros, pero también para España, y que hemos. conseguido porque en la legislatura anterior se cambió el modelo turístico basándolo en la cogobernanza donde la sociedad civil realiza sus aportaciones, los clústeres hacen sus aportaciones y cada viernes debatimos qué necesidades tenemos". "Hemos hecho un modelo que nos va a permitir avanzar no sólo en materia de turismo, también de ciudad", recalca.

"El enfoque que tiene Sevilla de la digitalización es integral", apostilla Francisco Fernández Lineros, director general de Modernización Digital del Ayuntamiento de Sevilla, durante su intervención. Quien explica que "el alcalde Juan Espada tiene una visión innovadora y no quería que digitalizáramos el ayuntamiento, sino la ciudad para que la gente viva mejor. En 2001 – 2002 ya empezamos a digitalizar la administración, pero los ciudadanos no lo están percibiendo hasta ahora y el proceso se ha acelerado".

En la mesa redonda no ha faltado la presencia del ámbito privado. Izaskun Ramos, directora del Sector Público SAP España, ha querido recalcar que el proceso de digitalización "no es una carrera, se trata de enfocar esto como una gran oportunidad". Y ha destacado que el informe DESI refleja que "España no está tan mal, estamos en el número 9 de los 27 países miembros, aunque esto no significa que debamos relajarnos".

Miguel Ángel Barrio, director de Entelgy Digital, también recalca que "los informes dicen que España está en puestos punteros, pero no somos conscientes de la oportunidad que tenemos aprovechando esos fondos, ahora es el momento. La tecnología ya está, la tecnología es la facilitadora, pero esto va de una transformación profunda a nivel empresa, administración pública y ciudadanía. El cambio es de cultura, de comportamiento, de personas. Tenemos que ir todos a una".

Retos, barreras y oportunidades

Con las cartas sobre la mesa, llega el momento de saber cuáles son los siguientes pasos para afrontar los próximos retos en digitalización. Jorge Muyo ha expuesto que en Cantabria esta aproximación se hará en tres ejes: "hay que convencer a las personas y tener de aliados a aquellos que pueden llevar a cabo esa digitalización (empresas, industrias, centros tecnológicos), hay que convencer a las pymes y micropymes de que este proceso de digitalización ha llegado para quedarse y, por último, tener en cuenta las particularidades del territorio". "Se trata de hacer ver que la digitalización sirve para la transformación productiva y de los recursos humanos", añade.

Francisco Fernández Lineros hace hincapié en la necesidad de desarrollar infraestructuras para poder llevar a cabo los planes de digitalización. Y menciona dos ejemplos de su ciudad, Sevilla: "facilitar la omnicanalidad al ciudadano para que la atención sea la misma por teléfono o WhatsApp y contar infraestructuras que nos permitan colocar sensores para impulsar la smart city".

En este punto, Sara Fernández, llama la atención sobre otro aspecto: "está muy bien crear nuevas aplicaciones, pero hay que tener en cuenta la brecha digital. En nuestro ayuntamiento [Zaragoza] asumimos que hay un periodo de adaptación y ponemos a disposición de los ciudadanos un equipo de gente que les ayuda, por ejemplo, para pedir cita para la vacunación. Es un hándicap que poco a poco iremos superando con la llegada de las nuevas generaciones".

Izaskun Ramos, por su parte, ha añadido que "las organizaciones están anquilosadas en los sistemas que han heredado y hay que buscar nuevos modelos de innovación, además de romper silos para abordar con la economía del dato". Un aspecto sobre el que Emiliano García, añade: "Los datos son fundamentales para la gestión"; y Miguel Ángel Barrio recalca: "Los datos son el petróleo del siglo XXI, desde la gestión hasta la creación de nuevos modelos de inteligencia artificial. Desde las empresas tecnológicas podemos aportar hacer un uso adecuado de esos datos y proporcionar las plataformas para explotarlos correctamente".

El momento de los fondos

La cuestión de la gestión de los fondos europeos también se ha abordado durante el debate. Todos los presentes consideran que es una oportunidad única, pero creen que hay que abordarlos desde una perspectiva más realista. "La oportunidad no es sólo por la disponibilidad de los fondos, si no por el momento que estamos viviendo en el tejido industrial español y por la disponibilidad de la tecnología. La cuestión es cómo lo utilizamos y cómo lo ponemos en marcha" defiende Miguel Ángel Barrio, director de Entelgy Digital.

Emiliano García, del Ayuntamiento de Valencia, ha expuesto que para los Next Generation tienen proyectos a tres años con los que "seremos capaces de culminar un proceso de digitalización fundamental". Y añade: "para que un modelo de ciudad sea atractivo para los que no lo visitan, deben ser atractivo primero para sus ciudadanos".

Izaskun Ramos, de SAP España, cree que "es el momento perfecto para que las administraciones pongan al ciudadano en el centro de todo en dos ámbitos diferentes. Por un lado, en el propio empleado público para su gestión y capacitación y, por otro, en el ciudadano para prestarles servicios totalmente personalizados porque tenemos datos suficientes y potenciar la omnicanalidad".

"Soy positiva, pero un poco escéptica. Tenemos la oportunidad de hacerlo bien y espero que haya criterios técnicos y no políticos para repartirlos. Pediría flexibilidad, facilidades para poder destinarlos a cosas que son útiles. Estoy convencida de que es una gran oportunidad", defiende Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza.

Por su parte, Francisco Fernández Lineros, del Ayuntamiento de Sevilla, no lo duda: "No es que tengamos la oportunidad es que es el momento. Tenemos la necesidad, los instrumentos, las empresas y tenemos el dinero".

Jorge Muyo, desde Cantabria, cierra la mesa lanzando una advertencia: "Hay que bajar la expectativas que tenemos. Los fondos de recuperación son muy exigentes en cuanto a su gestión y su burocracia. Va a haber muchas trabas administraciones lo que, por otra parte, me parece estupendo porque hay que usarlos bien".

