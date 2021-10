Miguel Padilla, nuevo secretario general de Coag, exige al Gobierno "corregir" el coste energético del sector

Miguel Padilla ha hecho historia en la Región de Murcia. Este agricultor, de 59 años, nacido en Lorca, se ha convertido en el primer murciano que se pone al frente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en España. Y además, lo hace sin pelos en la lengua porque tras acceder al cargo de secretario general de COAG, en la asamblea general celebrada en Madrid, ya le ha reclamado al ministro de Agricultura, Luis Planas, "una tasa justa" en materia energética.

"El agua es un bien público y somos los primeros que racionalizamos mucho su uso porque es escasa, y además, uno de los costes más importantes en el agua es la energía, por eso le hemos pedido al Ministerio de Agricultura que no se pague por la energía que no se consume", tal y como reflexiona Padilla, en conversación con Invertia, en la víspera de la recepción oficial que este viernes mantendrá con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

"Esto se tiene que corregir porque hemos sufrido una subida en nuestros costes de producción del 25% por esta crisis energética y el encarecimiento de los combustibles", advierte al Ministerio el nuevo secretario general de COAG, mientras pone ejemplos del panorama actual para los agricultores. "La extracción del agua en los pozos de riego o el transporte de la misma procedente de una desaladora supone un 70% de la factura que abona un productor agrícola: es el coste más importante".

Padilla sabe de lo que habla porque es la tercera generación de agricultores de su familia y en Lorca cuenta con 35 hectáreas que producen hortalizas, cítricos y olivar. Por ello, el nuevo líder nacional de COAG reclama "una tasa justa" al ministro Planas: "No se puede pagar lo que no se gasta, si yo tengo un pozo y solo lo utilizo seis meses al año, no puedo pagar por doce, lo mismo que abono en los seis meses que saco agua".

Una imagen de Agroinformación sobre una boca de riego agrícola.

En la hoja de ruta de Miguel Padilla (Lorca, 1962) otro de los asuntos prioritarios será solicitar una reunión con la ministra Teresa Ribera. "No tenemos una interlocución con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y nos parece increíble porque este departamento del Gobierno tiene una gran dependencia de la actividad agraria", critica el secretario general de COAG.

"Tenemos casos sangrantes, como la legislación que ha sacado sobre el lobo o el Mar Menor donde no se ha contado con nosotros, y por eso reclamamos una interlocución con la ministra Teresa Ribera". De hecho, Padilla también ha informado al ministro Planas de la "inexistente" comunicación con su compañera en el Consejo de Ministros. "La verdad es que siendo fundamental la actividad agraria para todos los restos que vienen de transición ecológica, que no se tenga ninguna interlocución con ese Ministerio, nos resulta sorprendente e inexplicable".

El futuro de la PAC

Padilla ha aterrizado al frente de COAG en la recta final de la tramitación de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, ya que antes del 31 de diciembre el Gobierno central debe presentar su plan estratégico para la PAC a las autoridades europeas.

El secretario general de COAG avanza que hará una petición fundamental para sus intereses al Ejecutivo: "Vamos a solicitar que en las ayudas de la PAC tengan prioridad los profesionales frente a los pluriactivos, ya que no es posible que se compare la renta de una persona que vive exclusivamente de la ganadería o la agricultura como actividad principal, con la de una persona que tiene esas actividades como un complemento".

El dirigente agrario zanja que "debemos defender el modelo profesional y social de agricultura y ganadería que caracteriza a COAG, como organización, porque están aterrizando muchos fondos de inversión".

Sigue los temas que te interesan