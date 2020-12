Crea tu contrato de alquiler y fírmalo online: el nuevo servicio de idealista

El desarrollo de la tecnología nos proporciona avances cada vez más espectaculares en infinidad de campos, a cuyas rutinas se han incorporado mecanismos para lograr una mayor eficiencia con el mínimo esfuerzo. Sin embargo, muchas de estas nuevas posibilidades que ayudan a configurar nuestra sociedad también se aplican a las cosas más pequeñas, a detalles cuya incidencia práctica no resulta tan obvia a menos que nos encontremos con que son una solución para nuestras necesidades.

Esta situación se ha vivido a gran escala este año, con motivo de la pandemia. El teletrabajo ha sido un ejemplo excelente, pero hay infinidad de sectores que han recurrido a la tecnología (y al ingenio) para mantenerse activos durante estos meses de restricciones. Y el inmobiliario es uno de los que más ha evolucionado en este sentido, con soluciones que sobrevivirán a esta crisis sobrevenida, como las visitas virtuales, por ejemplo.

idealista, el marketplace inmobiliario referente en España, se ha erigido en el pionero en aplicar este tipo de herramientas en nuestro país. Y fruto de este afán constante de innovar y de ser útil para sus usuarios, ha lanzado otro instrumento que, sin ser necesariamente una consecuencia de la pandemia, también resulta más que conveniente en estos tiempos: su servicio gratuito de creación y firma online de contratos de alquiler para particulares y profesionales.

La firma de siempre, desde tu móvil

Se trata de un servicio que elimina el contacto interpersonal en estas operaciones pero, al mismo tiempo, ayuda a simplificar los procesos para ayudar a quien quiere alquilar un inmueble. Es una manera de adaptar a las costumbres y usos actuales trámites tan tradicionales como una firma de contrato. Sin duda se trata de un momento que suele estar asociado a una cierta solemnidad que ha evolucionado más bien poco a lo largo de los años.

Ante este modelo, idealista plantea esta solución que, pese a su dinamismo, goza de todas las garantías legales atribuibles a una firma convencional y, por otra parte, también facilita la redacción del documento a quien no esté del todo familiarizado con los aspectos legales que implica. En este sentido, la redacción del contrato se ajusta a la LAU en vigor e incluye, además, una protección contra morosos recurrentes.

El nuevo servicio que ofrece el portal inmobiliario tiene esa doble vertiente. Por una parte, la de erigirse como un nexo entre arrendador y arrendatario, sí, pero sobre todo y por encima de todo, unir personas con un interés común. Lo que permite este servicio es precisamente eso, humanizar y actualizar el acto de firmar un documento manteniendo una completa validez. Y esto, aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología a día de hoy, empezando por la más común: no hacen falta ni dispositivos especiales, ni aplicaciones específicas ni tan siquiera DNI electrónico. Con un teléfono móvil es suficiente.

Contratos de alquiler de idealista

Servicio gratuito

Esta funcionalidad no tiene ningún coste ni para caseros, ni para inquilinos ni para agencias inmobiliarias, que también pueden aprovechar las ventajas de este mecanismo. Y aunque puede que este tipo de negocios lo tenga más claro, es cierto que preparar un contrato de este tipo puede suponer un quebradero de cabeza para quien no tenga los conocimientos en la materia. Es ahí precisamente donde idealista aporta su experiencia, puesto que ayuda en esta tarea a partir de los datos básicos que introduce en la plataforma el arrendador, información básica como la duración del alquiler, la mensualidad que solicita u otras condiciones adicionales como muebles, mascotas, etc. Con todo ello, el sistema prepara un documento con todo ello redactado con un vocabulario sencillo para su revisión y, si procede, la firma de ambas partes.

Pero no una rúbrica al estilo clásico. Con este medio no hace falta pactar una fecha o un lugar. Es tan fácil como hacerlo aquí y ahora, en cualquier lugar y en cualquier momento, evitando desplazamientos y, de hecho, sin que ni siquiera haga falta aportar documentación adicional. Esto es posible porque esta herramienta ofrece un proveedor de confianza, especializado en este tipo de operaciones, como tercero para aportar validez a la firma.

Aunque este mecanismo es muy novedoso, puede provocar ciertas reservas en los más reticentes hacia el uso de las tecnologías. Pero los argumentos para convencerles de las ventajas del sistema son de peso. No hay más que pensar en lo fácil que resulta falsificar una firma manual y, por contra, en las técnicas que habitualmente hacen de nuestro móvil un instrumento de identificación seguro y personal: contraseñas, biometría, verificación en dos pasos, etc. Nada más fácil ni tan accesible.

Este servicio gratuito de creación y firma online de contratos de alquiler está a disposición de cualquier usuario de idealista. Y aunque esta nueva funcionalidad no implica un asesoramiento ni una intermediación directa del portal, es una ayuda que nace de su amplia experiencia como referente del sector para que sus usuarios tengan una herramienta que les haga la vida más fácil.