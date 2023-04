Rueda: "Debemos generar un clima favorable a los empresarios para ayudar a crear riqueza"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado que Galicia se encuentra ante una gran oportunidad por la nueva importancia de las energías verdes, "elemento fundamental donde queremos posicionarnos". Por ello, Rueda ha destacado que la colaboración público-privada es fundamental para que haya un "clima favorable que permita a los empresarios crear riqueza".

Para cumplir los objetivos, Rueda cree que "hablar de gestión y planificación es lo fundamental que hay que hacer cuando una comunidad autónoma desea avanzar siendo realistas". Así lo ha afirmado durante su intervención en el Foro Económico Español: La Galicia que viene, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis, que se celebra este miércoles y mañana jueves en PALEXCO, en A Coruña.

El sector de las energías verdes representa para Galicia una oportunidad única "que vamos a intentar aprovechar" porque, si anteriormente la ubicación geográfica de la comunidad había sido un problema, ahora supone una ventaja. "Contamos con recursos naturales, hídricos, viento para generar energía eléctrica, posición con varios puertos de interés estatal...", ha explicado Rueda.

No obstante, y más allá de esta nueva oportunidad, el tejido empresarial de la comunidad vive un gran momento. El presidente de la Xunta ha destacado el hecho de que Galicia "ha crecido un 3,8% y ha recuperado el producto interior bruto (PIB) de antes de la pandemia en 2022", así como "haber creado 22.000 nuevos empleos".

Además, la comunidad ha vuelto a conseguir un récord de exportaciones "en un contexto internacional tan complicado" con 30.000 millones de euros. Esto es posible gracias a empresas gallegas como Inditex o Stellantis, entre otras muchas que están despuntando.

A este respecto, Rueda ha recordado, como anteriormente había expresado el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL Pedro J. Ramírez, que los fondos de recuperación Next Generation "son una gran oportunidad para que en un horizonte de dos o tres años, si tienen la financiación necesaria, puedan ponerse en marcha". "Tenemos proyectos en automoción, textil, agroalimentario, aeronáutico, sector de las TIC...", ha enumerado.

Motivos para mirar al futuro con optimismo y, aún así, el presidente prefiere mantenerse en una posición realista. "El pesimista se queja del viento, el optimista espera a ver si le es favorable y el realista ajusta las velas. Nosotros estamos intentando ajustar las velas para que, cuando vuelva a escampar y el viento nos sea favorable, todas las oportunidades que estamos tejiendo se materialicen definitivamente", ha explicado, como declaración de intenciones, al comenzar su intervención.

Clima empresarial favorable

Alfonso Rueda también ha querido aprovechar para tender la mano a los empresarios, que en Galicia encontrarán un "entorno amigo" donde no serán "culpabilizados". "El Gobierno de la Xunta tiene una estabilidad política que permite proponer cosas y luego hacerlas, y al final se trata de buscar motivos y argumentos para ese optimismo", ha dicho.

El presidente ha argumentado que "hay una encuesta reciente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que dice que la inflación, el coste de la energía, la reforma de las pensiones..." son los problemas actuales, contra los que "intentamos luchar en Galicia". Para combatir el panorama negativo, "los empresarios saben crear riqueza y son optimistas, porque un alto porcentaje confía en aumentar sus ventas en 2023".

"Tenemos que intentar trabajar para que cumplan sus objetivos", ha declarado, con medidas como "reducir trabas fiscales, burocráticas, dar seguridad o generar un clima favorable a la inversión".

En este punto, Rueda ha dicho que esto no quiere decir que "no sean necesarios los estímulos económicos", sino que hay que "eliminar trabas y que no haya un marco jurídico perjudicial". En Galicia "tenemos leyes que simplifican los trámites administrativos, eliminan algunos que creemos que no eran imprescindibles, tenemos el proyecto industrial estratégico e iniciativas que tienen un tratamiento prioritario, proyectos todos que van a crear riqueza".

Por todo ello, una de las principales pautas de acción del Gobierno de la Xunta es que "no nos van a escuchar decir que los que crean riqueza sean un problema. Las administraciones tenemos que generar el marco para que los que crean riqueza lo hagan mucho mejor".

Corredor Atlántico Noroeste

Rueda ha señalado que para Galicia es fundamental que desde el Gobierno central se cumplan las promesas de garantizar un adecuado sistema de transportes. "Agradezco mucho a los empresarios que nos ayuden a aliarnos con otras comunidades autónomas para reclamar cosas que en Galicia tenemos derecho, como las infraestructuras, el Corredor Atlántico Noroeste de mercancías, fundamental para el desarrollo de toda la cornisa noroeste".

A este respecto, Rueda ha pedido que Galicia no salga perjudicada por la activación de otros programas de transportes. "Queremos una España que no sea de dos velocidades. No podemos admitir que la parte del Atlántico se desarrolle a costa de que la zona oeste vaya a velocidad más reducida".

Además, ha pedido la ampliación de la cobertura del AVE: "Estamos reclamando que se complete la alta velocidad, que solo llega a día de hoy a Orense, y no sabemos cuándo llegará al resto de ciudades. Las posibilidades turísticas serían muchas más si tuviéramos estas infraestructuras".

Rueda ha participado en el foro a través de una conferencia ya que, por agenda, no podía estar presencialmente. Este mismo miércoles por la mañana, tras participar en el Foro, tiene previsto salir de viaje hacia Hispanoamérica para "intensificar los lazos económicos gallegos en Venezuela, México y Panamá". Y es que, como ha enfatizado Rueda, la Xunta está trabajando para impulsar la economía de Galicia a todos los niveles.

