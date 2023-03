"Deberíamos aprender del éxito de la colaboración sanitaria público-privada durante la pandemia"

La situación de la sanidad en la región ha sido el eje conductor de una Mesa Redonda en la segunda jornada del III Foro Económico Español de Andalucía. En ella han formado parte Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía; Valeriano Torres, consejero delegado del Grupo Hospitalario HLA; Jesús Burgos, presidente institucional de HM Hospitales en Andalucía, y Emilio José García Núñez, director gerente del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

Justo cuando se cumplen 3 años del inicio del confinamiento por la pandemia, un 14 de marzo de 2020, Miguel Ángel Guzmán destacó que en Andalucía se trabajó con mucha antelación, pues "en los centros sociosanitarios se tomaron ya medidas un mes antes" de que se decretara el estado de alarma. En este tiempo, la sanidad pública andaluza cuenta con 25.000 profesionales más. "En 2020 había 100.000. Ahora hay un 25% más".

Se han construido, subrayó, cuatro hospitales públicos más, y >"se han invertido 1200 millones de euros en nuevas infraestructuras. En 2023, casi 14.000 millones de presupuesto. Un 40% más. Hay más personal, y se hacen inversiones históricas.

En este punto, Guzmán se preguntó si se ha conseguido todo. "No. hay muchísimo que mejorar. Hay un largo camino que recorrer, y esa es la apuesta decidida del gobierno de Juanma Moreno y él mismo lo dice. Estamos implicados y a todos nos lleva un poco con el látigo para que estemos absolutamente encima de los asuntos sanitarios".

Sobre la polémica de las últimas semanas en Andalucía sobre una supuesta privatización sanitaria, el viceconsejero de Salud ha aseverado que es "un bulo" y que "en política no vale todo".

En la Junta "nadie ha hablado de privatizar nada, al contrario: estamos recuperando recursos para lo público antes pensados como privados, como el Hospital de la Cartuja, construido con fondos públicos de los anteriores gobiernos para que lo gestionase un privado; en Malaga, estamos cerrando un acuerdo de cesión del inmueble con el Hospital Pascual para gestionarlo desde lo público... Hacemos lo contrario de lo que promueve la oposición política".

Por su parte, Valeriano Torres subrayó que "en Andalucía la sanidad privada representa un papel muy importante. Un total de 1,2 millones de andaluces tienen seguros privados. Hay datos objetivos que demuestran cuál es su peso: el 54% de los hospitales, 57 de 106, son privados. El número de camas en hospitales privados es de 25% del total: 5.430".

Asimismo, detalló que "en cuanto a innovación y equipamiento, PET casi la totalidad de las exploraciones PET son privadas, las resonancias... el 49% de los TAC que se realizan en Andalucía también... el 28% de ingresos hospitalarios son en la sanidad privada. Tenemos un peso muy importante, y la colaboración entre el modelo público y privado es relevante. Podemos ser un brazo más de la sanidad porque tenemos el mismo fin".

Sobre el debate político actual entre sanidad publica y privada, el consejero delegado del Grupo Hospitalario HLA advirtió que "la dicotomía no es real y se presenta con cierta demagogia, porque lo público o privado lo determina la financiación". Así, subrayó que "si la financiación es pública encaminada al tratamiento de pacientes, e independientemente de quien gestione el servicio, lo importante es que el servicio sea bueno y de calidad, no si el personal es fijo o estatutario. La idea debería ir por ahí, sino de donde procede ese servicio y que no se condicione el acceso".

4. Mesa redonda. La situación de la sanidad en Andalucía

Jesús Burgos, presidente institucional de HM Hospitales en Andalucía, destacó que su grupo "fue pionero en obtener la certificación ISO y pioneros en realizar la primera resonancia abierta". Como muestra de los avances, incidió en que "en tiempos de crisis económicas como la de 2008, el único sector que avanzó en inversión fue la sanidad privada porque la pública, por la crisis, no podía".

Burgos también echó la vista atrás a los tiempos de pandemia y destacó que "fue un hito que días antes del confinamiento, en la sanidad privada en Andalucía ya nos pusimos a la orden de la Consejería de Salud para coordinarnos todos los hospitales privados con los públicos. Fruto de esa colaboración, pues no sólo no se colapsaron las UCI, sino que Andalucía pudo colaborar con otras comunidades autónomas ofreciendo respiradores y camas"n

Precisamente de esa colaboración pública privada eficiente "deberíamos aprender", incluyendo cuando hoy se habla de atención sociosanitaria. Deberíamos hacer una reflexión también cuando vemos que hay un paciente mayor que se financia con recursos propios en residencias, cuando debería estar cubierto por la sanidad en general".

Los ponentes han coincidido, además, en que para mejorar la sanidad, ante la falta de profesionales y las jubilaciones, que es necesario implementar medidas para la retención del talento tanto de médicos como de profesionales de la enfermería, así como incrementar el número de plazas MIR, que en la actualidad son un 33% más. "hemos pedido al Ministerio que nos acredite más unidades docentes, y además de crear un mayor número de plazas universitarias, hemos abierto dos nuevas facultades de Medicina en Jaén y Almería, y tenemos en estudio la de Huelva", subrayó entonces Miguel Ángel Guzmán,

