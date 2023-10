220.000 cruceristas este año en la ciudad de Alicante tendrán un impacto de 40 millones

Ana Poquet no ha podido asistir presencialmente este año al III Foro Económico Español de Alicante por encontrarse en San Sebastián, donde la ciudad presenta su candidatura para acoger la convención anual de Turespaña. No obstante, no ha querido perder la oportunidad de dirigirse a los participantes mediante un vídeo con el icónico castillo de Santa Bárbara como fondo.

"No sabemos la resolución del Comité, pero sí que os puedo asegurar, que si es que no, seguiremos insistiendo para que venga Alicante esta convención", ha avanzado la concejala.

Lo que sí ve claro es que "tenemos por delante una legislatura muy productiva y Alicante se encuentra en el mejor de los momentos con un alcalde como Luis Barcala que está absolutamente volcado con la ciudad de Alicante, y por ende con el turismo. Tenemos también un presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que es alicantino y que ha demostrado en estos 100 días de gobierno que el cambio ha llegado de verdad. Y tenemos una consellera, Nuria Montes, que es experta en turismo y conocedora de primera mano de todo lo que afecta al sector. Todo esto es muy positivo para ciudad de Alicante".

Poquet ha insistido en que el Patronato Municipal de Turismo Alicante City & Beach, del que dijo cuenta con un equipo excepcional, mantendrá la línea de trabajo emprendida por los últimos gobiernos municipales de Barcala, "potenciando todo lo que tenemos y que no tienen otras ciudades, como por ejemplo este castillo que tengo a mis espaldas, el Castillo de Santa Bárbara, que es el monumento más visitado de la Comunidad Valenciana el año pasado con 700.000 visitas". Y es que según los datos que maneja el Patronato, "vamos a superar este año con creces esa cifra".

La concejal también valoró muy positivamente otros segmentos de la actividad turística de la ciudad, y en especial, el turismo de cruceros. "Este año los pronósticos son también de récord. Vamos a acabar el 2023 con 220.000 cruceristas, lo que tendrá un impacto económico de 40 millones de euros".

"Además, también vamos a ir de la mano de Ciudad de la Luz y su reactivación. De hecho, leíamos hace unos días en EL ESPAÑOL De Alicante que Amenábar escogía la Comunidad Valenciana para rodar su última película. Desde el Patronato Alicante City & Beach, nos vamos a centrar muy de lleno en potenciar este producto turístico a través de su Film Office".

Asimismo, ha añadido la edil alicantina, "vamos a hacer algo sin precedentes, que es una campaña internacional en el mercado británico con el apoyo incondicional de Turismo Generalitat Valenciana y no se ha hecho antes. Estamos generando unas creatividades fantásticas y Alicante va a tener un protagonismo muy potente en Inglaterra a partir del día 6 de noviembre coincidiendo con el inicio de la World Travel Market".

Por último, Poquet ha deslizado que desde el Patronato "hemos empezado ya a trabajar de la mano de la Universidad de Alicante creando un equipo en el que vamos a abordar cuestiones muy importantes, como por ejemplo el cambio climático". "Las ciudades se tienen que adaptar, a los desafíos y a los retos que nos plantea este problema en todos sus ámbitos".

Poquet se despidió del público de Foro agradeciendo la labor de los medios de comunicación, y en especial de EL ESPAÑOL, "porque lo que no se cuenta, no se sabe y vamos a trabajar con una escucha activa del sector que es fundamental".

