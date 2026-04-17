Jaime Olmedo (UCJC): "La libertad debe regir el sistema universitario. Sobrerregularlo siempre es un riesgo"

A Jaime Olmedo (Talavera de la Reina, 1971) le preocupa que en España se entienda el sistema universitario de manera “reduccionista”. No concuerda con que se plantee “como una simple oposición entre las universidades públicas y las privadas”.

Es más, el actual rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha opinado sobre la regulación que propone el Gobierno de Pedro Sánchez a las universidades privadas españolas y a la oferta online.

A su juicio, “la libertad debe regir el sistema universitario. Sobrerregularlo siempre es un riesgo”. Así de contundente se ha mostrado Olmedo este viernes durante su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain!, que este año se convierte por primera vez también en Wake Up, Europe!.

El también académico de número de la Real Academia de la Historia, sin embargo, no busca que la política universitaria se vuelva de trincheras, porque cree firmemente que la educación es el pilar “para dejar al mundo mejores hijos”.

“Muchas veces nos preocupamos de qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos y nosotros estamos dándole la vuelta al pensar qué hijos vamos a dejar a este mundo”, ha afirmado el rector.

Ese es uno de los grandes pilares de la UCJC, la institución que dirige: “Cuidar el humanismo”. “Entendemos que es lo que realmente no va a cambiar”, ha respondido al ser preguntado por cómo va a influir la Inteligencia Artificial en el futuro de la educación.

Pese a ello, Olmedo es muy consciente del reto que supone la aparición de la IA en las universidades. Por ello, ha explicado que en su universidad buscan “acompasar su uso” con la “formación humanista”, porque “no sólo hay que formar a los mejores profesionales, sino a las mejores personas”.

Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC)

Así, el rector, que dirige la UCJC desde octubre de 2024, ha aprovechado la invitación de EL ESPAÑOL para hablar del “momento ilusionante” que vive la universidad en el 25 aniversario de su fundación.

Presente y futuro de la UCJC

Dicho “momento ilusionante” de la UCJC pasa por el desarrollo “de un plan estratégico a cinco años que tiene como centro principal la experiencia de aprendizaje”.

Esta, explica el rector Olmedo, “aúna lo curricular, es decir, lo que sucede dentro del aula, con toda una formación competencial que está sucediendo a la vez y alrededor de la titulación específica en la que el alumno está cursando”.

Eso es lo que, a su juicio, marca la diferencia entre la UCJC y otras universidades.

Además, Jaime Olmedo ha explicado que lo que distingue a la institución se fundamenta en tres grandes valores que son la piedra angular del proyecto educativo: “La búsqueda de la verdad, la identificación de la belleza y la expresión de la bondad”.

“Para nosotros, verdad, belleza y bondad son valores que, además, tienen una traducción en criterios de empleabilidad, porque la verdad es independencia, es libertad, es pensamiento crítico, es metodología de trabajo, de investigación. La belleza es orden, es equilibrio, es sentido estético de las acciones, pero también es innovación, originalidad y creatividad…”

“Y la bondad tiene una traducción muy clara en cuestiones de la sostenibilidad, del respeto al medio ambiente, la empatía, la tolerancia, un liderazgo responsable... Por lo tanto, esos tres valores de verdad y bondad aterrizan en una serie de competencias muy apreciadas por el mercado”.

Olmedo, orgulloso de este proyecto que bebe directamente de la tradición de más de 130 años del Grupo SEK, es fiel defensor de que esos valores han ayudado al grandísimo grado de empleabilidad que goza la universidad que dirige.

“Estamos muy contentos de que en el último ranking elaborado por la Fundación BBVA la Universidad Camilo José Cela haya aparecido como la tercera universidad de España en empleabilidad”, se ha enorgullecido.

Pese a ello, el trabajo no cesa, sino que hay que seguir mirando hacia el futuro, porque en la actualidad “estamos en un sistema universitario muy competitivo con 92 universidades en España”.

De ahí que el gran reto de la UCJC pase por la “diferenciación”. Así, la institución seguirá estableciendo “mayores y mejores vínculos con las empresas, apostando por la innovación tecnológica y, sobre todo, por la enseñanza personalizada”.

Todo, sin olvidar los valores de verdad, belleza y bondad.