El sector de la defensa español quiere estar en la mesa en la que se deciden las capacidades tecnológicas de Europa

El sector de la defensa español reclama protagonismo en el debate sobre el futuro tecnológico de Europa y aspira a tener voz en las decisiones que marcarán las capacidades industriales del continente, en un contexto de creciente competencia global y de impulso a la autonomía estratégica europea.

Así lo subrayaron los líderes del sector durante su participación en el Wake Up! Spain, Wake Up! Europe. José Vicente de los Mozos, consejero delegado y primer ejecutivo de Indra Group, afirmó: “En los próximos 10 años, debemos ser un referente europeo en tecnología y defensa”.

En la misma línea, Luis Furnells, presidente del Grupo Oesía, expresó su aspiración: “Me gustaría estar dentro de 5 años en la mesa donde se deciden los programas tecnológicos”.

El objetivo de ambos directivos apunta a una expansión del sector español hacia mercados europeos como paso más inmediato al aumento de la internacionalización de las compañías. Mientras que, en España, continúan hilvanándose los programas de adquisición para las Fuerzas Armadas.

Después de un año 2025 en el que el Ministerio de Defensa ha adjudicado los Programas Especiales de Modernización, la industria se enfrenta ahora al reto del desarrollo y la fabricación de los sistemas de forma soberana.

Retos industriales

"La guerra de Ucrania nos ha enseñado que las comunicaciones van a pasar por el espacio, de ahí nuestro interés en comprar Hispasat e Hisdesat", ha afirmado José Vicente de los Mozos, consejero delegado y primer ejecutivo de Indra.

Con la apertura de su filial Indra Land Vehicles, la multinacional española presidida por Ángel Simón también ha apostado en los últimos meses por la "transformación de los vehículos militares y la necesidad de que España tenga sus propias capacidades".

José Vicente de los Mozos, CEO y primer ejecutivo de Indra Group David Morales

Durante su intervención, De los Mozos ha apuntado a un tercer pilar de la estrategia actual de Indra en el segmento weapons and ammunition.

La compañía ha realizado algunos movimientos importantes en las categorías de drones, municiones merodeadoras o la adquisición de la rama UAV de Aertec. A lo que se añade la intención de abrir una fábrica en León y otra en Valladolid para este tipo de sistemas.

"Mis objetivos para este año son dos", ha indicado el CEO de la compañía tecnológica. El primero es sacar los presupuestos, "a lo que me he comprometido con todos los fondos".

El segundo "es definir la segunda etapa del plan estratégico de escalado". En el que se incluye la actuación como "compañía tractora" del resto de la industria de defensa nacional.

Hiperespecialización

Por otro lado, Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía, dejó claro durante su intervención en el Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! sus reticencias respecto a competir contra los grandes actores internacionales.

"Me cuesta ver que seamos capaces de competir con Lockheed Martin o Rheinmetall". Apostó, en su lugar, por la colaboración y por convertirse en suministrador tecnológico de los grandes contratistas.

Luis Furnells, presidente ejecutivo Gripo Oesía Sara Fernández

En un contexto de rearme europeo, el directivo defendió que el verdadero cambio no está solo en el incremento del gasto, sino en la transformación de la inversión en capacidades reales.

Furnells destacó que el Grupo Oesía tiene clara esa visión: “Nosotros creemos que somos un tier one hiperespecializado".

"Dentro de los cuatro pilares de nuestra estrategia, el segundo pilar consiste precisamente en establecer acuerdos de colaboración tecnológica estratégica con los grandes plataformistas y sistemistas”.

La receta para la competitividad del presidente ejecutivo de Grupo Oesía es "ser bueno en algo, ser maestro, en lugar de aprender de todo".

Rapidez del desarrollo

Emilio Varela, director corporativo de Estrategia del Grupo Oesía, advirtió sobre la velocidad con la que cambian las necesidades de los ejércitos ante la irrupción de nuevas tecnologías, como demuestra la guerra de Ucrania.

En la misma línea, el vicealmirante Enrique Núñez de Prado, jefe de Estado Mayor del Mando de Operaciones (MOPS), subrayó la importancia de “ser ágiles, tanto en el desarrollo de programas como en la modificación de requerimientos y en la modernización evolutiva de los sistemas durante su ciclo de vida”.

Los expertos coincidieron en la necesidad de integrar al usuario final desde el inicio del desarrollo de nuevas capacidades y reforzar la colaboración entre industria, academia y defensa como triángulo estratégico para alcanzar la soberanía tecnológica.

Y en esa misma línea, aunque con matices, Antonio Hernando, catedrático de Magnetismo de la Materia en la UCM, subrayó que “el problema de la rapidez debe abordarse desde el punto de vista opuesto” y recordó que el avance científico sólo es posible “cuando hay un depósito lleno de conocimiento básico”, como ocurrió con la vacuna contra la COVID‑19.

Por su parte, Miguel Ángel García‑Tuñón, investigador del CSIC, coincidió en que esos depósitos “ya están llenos” y destacó que el reto ahora es “acortar los plazos para trasladar los resultados al terreno”.

Consolidación y colaboración

La consejera delegada de Hisdesat, Ana María Molina, ha destacado que "solas, cada una de las empresas que hoy constituyen la base tecnológica industrial española, no son capaces de hacerlo todo y no sería eficiente hacerlo todo".

"La colaboración debe ser el marco de relación prioritario" y pone de ejemplo el trabajo que realiza Hisdesat, que consigue "hacer sistemas competitivos, eficientes, que cumplen plazos, calendario y prestaciones".

Molina también indica que todo esto se lleva a cabo gracias a una "colaboración con todo el sector industrial".

Siguiendo con la rama espacial, Jesús B. Serrano, CEO de GMV, ha destacado que "Europa tiene las mejores infraestructuras espaciales de todo el mundo".

Algo que se ha conseguido gracias al "acuerdo de los Estados miembros y la Unión Europea para agregar la demanda y evitar duplicidades".

Una forma de trabajar de forma conjunta que, para Serrano, permite mejorar la eficiencia de forma importante al incrementar la competitividad entre compañías del sector y aunar esfuerzos económicos.

"No podemos hacer lo mismo que los estadounidenses con un sexto de la inversión", ha indicado. EEUU invierte unos 80.000 millones de euros al año en el sector espacial mientras que Europa, en conjunto, alcanza los 15.000 millones.

Sin embargo, las infraestructuras o soluciones que realiza Europa pueden "competir e incluso superar a las de EEUU, porque en algunos ámbitos somos mucho más eficientes".

De regreso a la superficie, Alfredo Estirado, CEO de TRC, ha señalado al "trabajo junto a los Ejércitos como la forma racional de crear soluciones de defensa".

La compañía lleva trabajando muchos años en el desarrollo de sistemas de guerra electrónica para el Ejército de Tierra, así como tecnologías C-UAS también aplicables a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cuanto a su aproximación industrial, Estirado apuesta por la creación y el impulso de empresas tractoras que unifiquen y consoliden el sector como la fórmula necesaria para satisfacer las necesidades de defensa.

"Toda Europa ya sabe que necesitamos tener una estrategia para generar una línea de productos que nos permita ser autónomos y que, en un posible conflicto, tengamos esas capacidades de manera interna", ha indicado.