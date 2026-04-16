Pedro Llamas (Oracle): "Estamos en una profunda transformación para dar versatilidad al integrar la IA"

"Oracle está en un proceso de transformación profunda", así iniciaba su intervención sobre el escenario de Wake Up, Spain!, Pedro Llamas, vicepresidente de Account Cloud Engineering, Database Platform & Cloud Infrastructure de Oracle para el sur de Europa.

Esa transformación tiene como foco principal la inteligencia artificial. "Oracle ha pasado de ser una empresa proveedor de tecnología a ser un player clave en el desarrollo de IA en todo el mundo", ha explicado Llamas.

Durante su intervención en la tercera jornada del foro Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, Llamas ha explicado el enfoque que Oracle está abordando para ofrecer a los clientes la versatilidad que demandan a la hora de integrar servicios de inteligencia artificial.

Pedro Llamas, vicepresidente de Account Cloud Engineering, Database Platform & Cloud Infrastructure de Oracle para el sur de Europa

La plataforma es la clave, siendo el dato la esencia de la misma. Esa plataforma integra la misma "conceptuación" de la IA en todos los niveles de la arquitectura: "desde la propia infraestructura que usan los modelos LLM para entrenarse, hasta los datos que están sobre esa plataforma y los propios aplicativos que dan soporte al negocio".

El objetivo está en ofrecer una verticalidad donde la respuesta se adapte a los procesos de negocio inherentes a cada sector o empresa, desde las necesidades de un banco, pasando por una aseguradora, hasta una aplicación de los recursos humanos, incluso, en un retailer que necesita dar servicio a sus compradores. En palabras de Pedro Llama: "los clientes pueden elegir para qué partes de sus procesos aplican qué componentes de este lego".

Esa variedad de opciones y flexibilidad que demandan los clientes de Oracle, se enfrenta a "una dicotomía entre agilidad y velocidad de despliegues y el control que exige la regulación". En una Europa que cada vez demanda mayor soberanía de sus propios datos y tecnología, en medio de tensiones políticas entre Estados Unidos y China, desde Oracle recuerdan que: "si el dato es el poder, la soberanía del dato condiciona quién puede ejercer el poder".

Para ello, la empresa ofrece tanto una nube pública como opciones privadas con la posibilidad de "construir una región dedicada en la casa del cliente", que se opera como un servicio en la nube. Es más, Llama ha recalcado la nueva dinámica entre data centers que, hasta ahora se consideraban rivales.

En los últimos años se ha abierto la posibilidad de desplegar la base de datos tanto en la nube pública como en data centers de otros superescalares. Así, Google o Amazon pasan a ser socios y no competidores en esta nueva oferta: "ya no hablamos de interoperabilidad de nubes, hablamos de continuidad operativa entre nubes es ofrecerle al cliente la transparencia de pensar que está operando con un único interfaz pero con diferentes nubes por detrás".

Oracle afronta de esta manera una nueva era, sin olvidarse de sus 50 años de experiencia en el tratamiento de los datos. La compañía presume de manejar los datos críticos de más del 90% de las grandes empresas del mundo y seguir gestionando este valioso tesoro con los mismos principios, pero aplicando ahora la inteligencia artificial, pues "si no hay datos, no hay IA".

Pedro Llamas ha concluido su intervención recordando que todavía son un porcentaje muy pequeño las empresas que son capaces de capitalizar y monetizar el dato. Para esa necesidad, Oracle sigue teniendo en su ADN el ser escalables y fiables, pero " añadimos ahora esa versatilidad para dar a los clientes esa capacidad de elección".

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

Desde el lunes 13 de abril hasta mañana, viernes 17 de abril, más de 150 ponentes están tomando la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea.

Bajo el título “Crecimiento, cohesión e incertidumbre”, este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.