Las concesionarias piden actualizar sus contratos con la inflación para incentivar las inversiones y las obras públicas

El modelo concesional vuelve a situarse en el centro del debate sobre infraestructuras en España. Durante la tercera jornada del Wake Up, Spain! se ha pedido actualizar los contratos con la inflación para incentivar las inversiones y las obras públicas.

El sector concesional sostiene que el problema no es la fórmula en sí, sino el marco en el que se aplica. En España, la actividad concesional lleva años prácticamente paralizada, en gran parte por una regulación que ha reducido la competitividad del país y ha hecho menos atractiva la financiación de nuevas obras públicas.

"La actividad concesional en España es inexistente desde 2015". Con esta frase, Julián Núñez, presidente de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) ha resumido el momento actual de las concesionarias producto de la Ley de Desindexación y su decreto de desarrollo.

Núñez ha reclamado "deshacer la desindexación en lo relativo a las concesiones" como principal cambio normativo.

En esta línea, Concha Santos, presidenta de ANCI, ha resaltado que "el marco normativo no nos hace competitivos a la hora de financiar proyectos de ejecución de obra pública".

De izquierda a derecha; Alberto Alonso, director financiero y de Estrategia de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid; Laura Piedehierro, redactora de Bolsa de EL ESPAÑOL-Invertia; Concha Santos, presidenta de ANCI; y Julián Núñez, presidente de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras); en la tercera jornada del Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'. David Morales

Las limitaciones impuestas por la Ley de Desindexación y la complejidad burocrática provocan que las empresas españolas sean líderes concesionales fuera del país, pero "no son competitivas en España", ha remarcado Santos.

Esto se produce porque un inversor busca certidumbre y estabilidad, algo que, a su juicio, el actual marco regulatorio no garantiza.

Así, ha añadido que los gobiernos "no deberían perder la oportunidad de tener una herramienta tan potente como es el sistema concesional".

Por su parte, Alberto Alonso, director financiero y de Estrategia de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha destacado que el régimen concesional permite diferir pagos y trasladar al concesionario ciertos riesgos asociados con la operación, el mantenimiento o la obsolescencia tecnológica.

José Aljaro, CEO de Abertis, durante su conversación con Fernando Cano, redactor jefe de EL ESPAÑOL-Invertia; en la tercera jornada del Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'. David Morales

Con todo, ha insistido en que derogar la Ley de Desindexación sería "una buena idea en un país con deuda pública por encima del 100% del PIB", porque permitiría acometer inversiones largamente postergadas.

En materia empresarial, José Aljaro, consejero delegado de Abertis, ha advertido de que el déficit de inversión en carreteras en España crece de forma exponencial. De hecho, el desfase ha pasado de 9.450 millones de euros en 2022 a 13.490 millones en la actualidad, según datos de la Asociación Española de la Carretera.

Abertis

En este escenario, el modelo concesional aparece como una herramienta útil para movilizar recursos privados y permitir que grandes proyectos se ejecuten sin depender exclusivamente del presupuesto público.

A modo de ejemplo, Aljaro ha citado el caso de la antigua autopista AP-7, cuya concesión, gestionada por Abertis, finalizó en el tramo entre Alicante y La Junquera.

El CEO de Abertis ha recordado que "por una decisión política era gratuita y, por tanto, esos kilómetros pasaron a ser de gestión pública". Por tanto, el nuevo contrato para su mantenimiento "se asignó a unos constructores con un presupuesto un 30% inferior al que tenía Abertis", ha destacado.

Los países europeos mantienen el sistema de peaje en sus carreteras por lo que ha criticado "la decisión política de eliminar el sistema de peajes en la red española".

Veolia

Países como Francia, Italia y Portugal sí mantienen el sistema de pago por uso donde el gestor de la concesión "mantiene la vía y se le exigen unos niveles de calidad", modelo que, a su juicio, "debería existir en España".

Con todo, Aljaro ha resaltado que "el Estado por sí solo es imposible que asuma el mantenimiento de todas las carreteras".

Por último, Daniel Tugues, director país de Veolia España ha resaltado que el sector se enfrenta a un reto de 100.000 millones de euros de inversión.

"Estas subvenciones asustan mucho, pero cuando se trasladan al modelo concesional, es decir, a través de la colaboración público-privada, no asusta tanto", ha subrayado.