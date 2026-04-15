El sector de la tecnología alerta de que la sanidad pública sufre un déficit de inversión en herramientas de IA

De izq a der: Manuel Bosch (Ribera Salud), María Fernanda Aguirre (Oesía), Marcos Domínguez (redactor de sanidad de EL ESPAÑOL), Alfonso Cossío (Oracle) y Miguel Tablado (Kyndryl)

La industria de la tecnología sanitaria alerta de que en el sector público hay un déficit de inversión en nuevas herramientas de Inteligencia Artificial y que urge dar un impulso.

Así lo han advertido diferentes representantes del sector durante su intervención en la sexta edición del Wake Up, Spain!, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

Alfonso Cossío, director de Negocio de Aplicaciones e Industrias de Oracle Iberia, ha subrayado que la adopción de soluciones de IA y gestión en la nube ya está transformando tanto el sector de la investigación farmacéutica como la gestión hospitalaria.

"La oportunidad está en toda la cadena de valor de la salud, desde la reducción de listas de espera hasta en la eficiencia de la gestión de servicios públicos".

Por su parte, Manuel Bosch, director de Innovación y Transformación Digital del Grupo Sanitario Ribera, ha hecho especial hincapié en que la clave no reside sólo en la tecnología, sino en el valor que se genera con ella.

“La tecnología ya es bastante madura para desplegarla a gran escala, pero seguimos generando poco valor real. Las organizaciones que invierten bien en infraestructuras y talento están logrando mejores resultados en experiencia profesional y colaboración”, ha afirmado.

Bosch también ha defendido que el debate debe centrarse "menos en la tecnología y más en el valor”, y ha recordado que la democratización de la IA conlleva también riesgos de ciberataques, pérdida de seguridad de datos o tensiones geoestratégicas que deben gestionarse.

Entornos asistenciales complejos

Desde el Grupo Oesía, María Fernanda Aguirre, responsable de Desarrollo de Negocio de Salud Digital, ha puesto el foco en la aplicación práctica de la IA en entornos asistenciales complejos.

Ha explicado que la compañía trabaja en soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la atención a pacientes con heridas crónicas, facilitando la comunicación entre médicos y cuidadores.

Mesa redonda. Tecnología sanitaria, IA en sanidad, ciberseguridad…

"La IA puede ofrecer recomendaciones precisas y en tiempo real allí donde el profesional está atendiendo al paciente", ha destacado.

Aguirre ha recalcado que "la tecnología tiene que ayudarnos a dedicar más tiempo a cuidar a las personas", y "que los marcos regulatorios y las estrategias institucionales deben garantizar esa integración responsable".

Finalmente, Miguel Tablado, CTO de Apps, Data & AI Practice de Kyndryl, ha remarcado que esta herramienta debe tener "un papel real en la toma de decisiones" dentro de las organizaciones sanitarias.

Ha mencionado proyectos de digitalización de la prescripción médica y gestión de datos clínicos que permiten un seguimiento integral del paciente. No obstante, ha insistido en que "la IA no puede reemplazar al médico".

En su opinión, "la medicina de precisión se apoya en datos sólidos y estructurados, y para aprovechar ese potencial debemos sentar la IA en la mesa de decisión y formar a todo el personal para entender su utilidad y aplicabilidad".

El consenso entre los ponentes ha sido claro: la IA ya está lista para generar impacto en la sanidad española, pero para hacerlo necesita inversión, talento y estrategia pública. Sólo así podrá traducirse en un verdadero avance de valor para los pacientes y profesionales del sistema de salud.