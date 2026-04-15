Jesús B. Serrano, CEO de GMV: "Podemos competir con EEUU en muchos ámbitos espaciales porque somos más eficientes"

Dentro de esta tercera jornada del Wake Up! Spain Wake Up! Europe, Jesús B. Serrano, CEO de GMV, ha explicado el papel clave de la compañía llevando sus desarrollos tecnológicos hacia los ámbitos del espacio y la defensa.

Más allá de las misiones tripuladas como Artemis II, que sirven como pieza motivacional fundamental para las compañías tecnológicas del sector, Serrano ha explicado que el espacio, como teatro de operaciones, "es fundamental para la vida cotidiana, los negocios, la seguridad o la defensa que tenemos hoy en día".

"Comunicaciones, navegación por satélite o la observación de la Tierra" son solo algunas de las aplicaciones críticas. "El impacto económico en Europa si nos quedamos sin satélites sería 20.000 millones de euros a la semana".

Asimismo, con datos de la Unión Europea, Serrano ha indicado que el 10% de la economía de la UE depende de los sistemas de navegación por satélite, como el GPS o el GALILEO.

En el terreno de la defensa, "nos dirigimos hacia una mayor conectividad e información del entorno operacional". De esta forma, "los activos espaciales se convierten en esenciales y críticos en esos dominios".

Jesús B. Serrano, CEO de GMV

Además de un "habilitador para las operaciones en tierra, mar y aire; el espacio se está convirtiendo en un dominio de conflicto".

Dentro del teatro espacial, "actualmente estamos viendo interferencias o acciones para anular las capacidades del contrario, pero muy pronto veremos actuaciones directas en contra de esos mismos activos", ha indicado Jesús Serrano, en relación con las operaciones contra satélites que ya se plantean para un futuro inmediato.

Competencia con EEUU

"Los estadounidenses son muy buenos en el ámbito del marketing y la comunicación", ha explicado. "Podemos competir con ellos, pero con matices".

"En Estados Unidos invierten seis veces más en iniciativas gubernamentales en el espacio". Unos 15.000 millones en Europa en 2024 frente a 80.000 millones en EEUU.

"No podemos hacer lo mismo que los americanos con un sexto del dinero", apunta Serrano. Sin embargo, las infraestructuras o soluciones que realiza Europa pueden "competir e incluso superar a las de EEUU, porque en algunos ámbitos somos mucho más eficientes".

Se "necesita priorizar y asignar los recursos asociados a las ambiciones europeas". También "continuar con esa agregación de la demanda para que no haya duplicidades entre Estados miembros y seguir fomentando la competitividad".

"Debemos tener una base industrial y tecnológica de la defensa y del espacio". Esa competitividad permite "utilizar los fondos de la mejor manera posible".

Crecimiento del sector espacial

"Tenemos que tener en cuenta que en el espacio no hay fronteras", ha indicado. "Puede ser y debe ser un motor de la cohesión europea, de su fortaleza y de la unión de los Estados miembros".

Los programas espaciales de la UE han sido, hasta ahora, "enormemente exitosos con ejemplos como GALILEO o Copernicus".

"En Europa tenemos las mejores infraestructuras espaciales invirtiendo mucho menos que en otras partes del mundo". Algo que se ha conseguido gracias a que "se han puesto de acuerdo los Estados miembros y la Unión Europea para agregar la demanda".

Un hecho que ha cristalizado en el desarrollo de infraestructuras espaciales que, de otra forma, no podrían haber sido desarrolladas por los actores de forma individual.

"Hemos agregado los intereses de esos países, las inversiones financieras, el talento, las competencias tecnológicas de empresas e instituciones tratando de buscar el mejor resultado posible".

A todo lo anterior y al existir una demanda, existe igualmente una cohesión industrial "porque las empresas tenemos que competir tanto con empresas del propio país como las del resto de Europa".

"De ahí también se generan colaboraciones y asociaciones con el fin de poder ofrecer la mejor solución posible para tratar de que te adjudiquen ese tipo de actividades", ha afirmado Serrano.