Los expertos en infraestructura del transporte ponen el foco en la formación y el talento para poder competir a nivel global

De izquierda a derecha: Íñigo de la Serna, vicepresidente del Grupo TYPSA; Irene P. Nova, redactora de Política de EL ESPAÑOL; Gonzalo Fernández, director de Infraestructuras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid y José Miguel Atienza, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). David Morales.

Momento para hablar de las infraestructuras sostenibles e inteligentes para el transporte en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

La conversación mantenida entre Íñigo de la Serna, vicepresidente del Grupo TYPSA; Gonzalo Fernández, director de Infraestructuras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid y José Miguel Atienza, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha puesto el foco en tres pilares: el talento, la inversión y la decisión.

En el primer punto se ha enfocado gran parte del encuentro. De la Serna ha mencionado la retención del talento como uno de los retos a los que se enfrenta el sector de las infraestructuras. "Es difícil competir con el panorama internacional", sostenía tras ejemplificar la diferencia salarial entre España y EEUU.

Mesa redonda. Infraestructuras sostenibles e inteligentes para el transporte: talento, inversión y decisión

Atienza ha querido compartir cómo se vive esta situación en el ámbito universitario. "La Universidad vive este momento con responsabilidad, el mercado está en ebullición y hay una demanda bestial de ingenieros", ha sostenido.

En este sentido, también ha constatado que desde las aulas intentan "ser la Universidad que necesita ahora mismo la sociedad". Lo hacen mirando al sector y "tratando de acoplarse a las necesidades", ha afirmado el director de la ETSICCP.

El director de la EMT ha sido el encargado de recordar en qué punto se encuentra el sector. Fernández ha señalado que en Madrid, entre metro y autobús, la Empresa Municipal de Transporte movió el año pasado más de 12.000 millones de viajeros.

También él ha hablado sobre el futuro de la inversión en infraestructuras. "La transformación energética que experimentamos como empresa y como ciudad permite que sea más fácil desarrollar la IA y la infraestructura inteligente", ha comentado.

En este sentido, el director de la EMT exponía que hay que mirar las inversiones centrándose en el largo plazo y en la aportación social. "¿Cuánto vale que un millón de viajeros al día acorte media hora el tiempo en transporte?¿Cuánto vale la salud y la calidad del aire?", cuestionaba.

En relación a las futuras inversiones, de la Serna ha hecho hincapié en que el sector público y privado trabajen de la mano, acompañados también por la Universidad. En ese sentido, exponía la importancia de emplear y formarse en tecnologías como la inteligencia artificial.

"Nos ayudan a utilizar el espacio público de una forma dinámica e inteligente", ha señalado el vicepresidente de TYPSA. También sentenciaba que estas tecnologías ayudan a "mantener las estructuras de forma inteligente, reducir costes y evitar accidentes".

Por último, los ponentes han compartido la calidad del trabajo nacional en este ámbito, así como la necesidad de trabajar unidos en el terreno local para poder competir a nivel global. "No hay mejor ingeniería civil que la española", sentenciaba el directivo de la UPM.

Atienza ha abogado por conectar fortalezas y recuperar el diálogo sereno. "Ganaremos todos", ha expuesto.

Además de en la calidad, el director de la EMT ha finalizado la conversación poniendo el foco en la importancia de la ingeniería en el contexto en el que vivimos. "Deberíamos apostar por recordar cuál es la columna vertebral de un estado democrático: la base de los servicios sociales, el agua, la energía o el transporte, que son las infraestructuras".