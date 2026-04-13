Ochoa (Telefónica) vislumbra nuevas "oportunidades muy claras" para la compañía con el plan de Defensa del Gobierno

Los planes del Gobierno para impulsar la Defensa, e incluso los de Europa en este sentido abren "oportunidades muy claras" para Telefónica, advierte su presidente en España, Borja Ochoa, dispuesto a sacarles el máximo partido.

Porque la compañía tiene una sólida base tras más de medio siglo trabajando en este ámbito, ha remarcado durante su participación en el sexto foro económico Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!

Tanto es así que considera que la firma puede crecer en dos ámbitos "muy naturales" para ella: comunicaciones estratégicas y ciberseguridad.

Borja Ochoa, presidente ejecutivo de Telefónica España

En el primer ámbito, sobre todo, dentro del 5G. "Toda la evolución del 5G está habilitando que se puedan poner en marcha en entornos de combate intercambio de información segura", ha recordado, y ahí Telefónica es "player de referencia", ayudando tanto al Ministerio de Defensa como la OTAN.

De otro lado, la ciberseguridad. Ochoa ha puesto en valor el papel de la compañía –"gestionamos una infraestructura crítica"– para concluir que cuentan con capacidades "diferenciales".

"Telefónica tiene mucha capacidad de generar valor", ha resumido al respecto en una conversación en la que también ha alertado sobre la "fragmentación de players" en el mercado europeo, frente a un escenario más concentrado en geografías más competitivas, como Estados Unidos o Asia.

Allí los operadores suelen ser tres, ha subrayado. ¿Conclusión? "Nosotros como compañía pensamos que tiene sentido un proceso de simplificación de players en el mercado", contando con inversión constante en tecnologías críticas, alianzas entre grandes operadores para abordar retos y un marco regulatorio que favorezca lo anterior.

"Si se dan estos componentes pensamos que hay mucho recorrido para que España y Europa evolucione en la dirección adecuada", ha considerado.

Sobre todo porque seguir yendo así de fragmentados tiene un impacto sobre la creación de valor del sector.

"En Europa en los últimos diez años se ha destruido un valor por 17 puntos, mientras que en Estados Unidos o en Asia ha habido un proceso de generación de valor en torno a 20 puntos", ha reflexionado.

Asimismo, ha defendido la importancia de la cooperación con compañías tecnológicamente avanzadas fuera del continente.

"Es necesaria la colaboración con empresas que no son europeas, porque tecnológicamente son avanzados y aportan piezas que son críticas para que los ecosistemas puedan funcionar", ha afirmado.

Al respecto, ha indicado que "la aproximación de los grandes 'players' americanos está siendo para disponibilizar tecnología y que en cierta forma pueda ser europeizada", y ha valorado positivamente que en Europa comiencen a surgir "iniciativas vía consorcios para ir generando capacidades que en el medio plazo puedan llegar a operar".

En ese horizonte, Telefónica España avanza especialmente pendiente de "la incidencia de las nuevas tecnologías en el día a día general de la sociedad", con especial atención a la inteligencia artificial (IA).

"Nunca hemos vivido una tecnología que tenga tanto impacto, genere tanta disrupción y que esté evolucionando sobre todo de forma tan rápida", ha advertido.