Jorge Guillén, CEO de Exolum: "El crudo va a seguir llegando a las refinerías, en España debemos estar tranquilos"

Continuando con el tramo de tarde de esta primera jornada de Wake up! Spain, Wake up! Europe, Jorge Guillén, CEO de Exolum España, ha explicado la importancia del almacenamiento y la distribución de combustibles en un escenario internacional crítico.

La guerra en Irán, con el consecuente bloqueo del estrecho de Ormuz, ha paralizado aproximadamente el 20% del tránsito del petróleo y gas natural de todo el mundo que, hasta antes del 28 de febrero, transitaba por esas aguas.

Guillén ha comenzado analizando este asunto geoestratégico tan importante para el sector petrolero y gasístico. "En el caso de España y de Europa en general, la dependencia del crudo y del GNL que pasa por allí es relativamente baja, por lo que podemos estar relativamente tranquilos".

Jorge Guillén, CEO de Exolum para Iberia

Sin embargo, Jorge Guillén también apunta a que en esa zona se encuentra un elevado número de refinerías cuya producción se destina, en el caso del diésel y del queroseno, a Europa.

En cuanto al reparto de la dependencia en el queroseno de aviación, señala que Inglaterra confía entre el 80 y el 90% a las importaciones, Francia alcanza un 50%, Alemania "algo menos de ese 50%", mientras que "en España estamos aproximadamente en el 20%".

"Tenemos un sistema de refino muy sano, el 80% de este combustible de aviación es producido en España", por lo que el nivel de intranquilidad "es mucho menor".

En cuanto a la posibilidad de desabastecimiento, el plan mensual de Exolum para abril apunta a que sus clientes "están incluso incrementando existencias".

La previsión a la que apunta Guillén es de tranquilidad. "El crudo va a seguir llegando a las refinerías, en España somos excedentarios de gasolinas y muy poco deficitarios en el diésel".

"Lo que hacemos en Exolum con nuestra red integrada, que une las ocho refinerías en España con los puertos de importación y los destinos, es permitir que el mercado utilice todas sus herramientas", afirma.

En el escenario actual, con los problemas que está habiendo en las importaciones, lo que han hecho las refinerías es "incrementar su producción y funcionar al máximo de su capacidad" y desde Exolum se han preocupado de garantizar ese suministro.

"En el caso opuesto, como puede ser el día del apagón, las refinerías tuvieron que parar y estar sin producir varias semanas", ha apuntado. Ahí "lo que hicimos fue incrementar la importación para sustituir la menor producción".

Se trata de una red "que no tienen todos los países y que nos permite estar más tranquilos".

Exolum cuenta con más de 4.000 kilómetros de oleoductos en España que se nutren de las refinerías dispuestas en la costa española y la ubicada en Puertollano.

"Tenemos también dos barcos para llevar el producto a Baleares y que funcionan de oleoductos virtuales".

Cierre de refinerías

Uno de los puntos más importantes a los que ha hecho referencia Jorge Guillén ha sido el cierre del 30% de las refinerías en Europa desde 2009, un número mucho mayor de lo que ha descendido la demanda.

"Eso nos debería preocupar a todos y la situación actual nos debería recordar que las refinerías son algo que necesitamos y vamos a necesitar durante muchos años", ha afirmado.

Las refinerías en Europa tienen ciertos problemas de competitividad internacional. "Una parte tiene que ver con la regulación" que no se aplica a las refinerías de Oriente Próximo.

"Desde Exolum, lo que queremos poner de manifiesto es que las refinerías tienen un papel muy importante y que debemos cuidarlas", ha explicado Guillén.

Tanto por lo que está ocurriendo ahora con la guerra de Irán como "a largo plazo, cuando las moléculas verdes muy probablemente se produzcan en los entornos de las refinerías actuales".

Productos como los biocombustibles o el combustible sostenible para aviación (SAF), que este año ya hay una obligación de que se suministre un 2% y en 2030 un 6%. "Irá creciendo hasta 70% en 2050" y los "parques refineros están muy bien situados para que sea allí donde se produzca".

Reservas de seguridad

Todos los países europeos y los miembros de la Agencia Internacional de la Energía "tenemos que contar, al menos, con el equivalente en volumen a 90 días de consumo".

"Esos 90 días se pueden guardar en muchos sitios y de muchas formas", ha indicado. "Lo que nos tiene que recordar esta crisis a todos es que estas reservas sean realmente utilizables y estén en forma de productos petrolíferos" y no en crudo.

En el caso de las reservas en España, "tenemos 30 días en crudo, pero 60 días en productos".