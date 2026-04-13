Jason Rees (Oracle) defiende el posicionamiento de la compañía en IA: "Ofrecemos confianza, escala y elección"

La inteligencia artificial está protagonizando muchos de los debates en la Casa de América. Y más, si los protagonistas de las entrevistas y debates son líderes de grandes tecnológicas. En este sentido, Jason Rees, vicepresidente senior de Ingeniería Tecnológica de Oracle EMEA (Europa, Oriente Medio y África) ha reflexionado sobre el posicionamiento en IA de la compañía durante la primera jornada del 'Wake Up, Spain! 2026', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES.

En torno a la inteligencia artificial, Rees ha explicado cómo Oracle se está posicionando a nivel global. "Oracle está adoptando un enfoque diferente. Ya somos un actor importante en esta economía de la IA y queríamos tener una solución de IA completa".

Asimismo, ha continuado, "si miramos la infraestructura, con Oracle Cloud Infrastructure quisimos construir una nube con el mayor rendimiento, el menor coste y la mayor seguridad; en cuanto a escala, nuestros superclusters pueden tener hasta más de 130.000 GPUs y, con el nuevo servicio Zeta Scale 10, podríamos llegar a más de 800.000 GPUs; si pasamos a la capa de datos, la IA es tan buena como los datos disponibles, por lo que aseguramos confianza y soporte para diferentes tipos de datos dentro de la base de datos. En resumen, el enfoque de Oracle asegura confianza, escala y elección".

Jason Rees, vicepresidente senior de Ingeniería Tecnológica de Oracle EMEA (Europa, Oriente Medio y África)

Precisamente los datos, explica el directivo, vuelven a ser el centro de todo. Y su evolución futura promete ser un eje central. "Aunque la formación de la IA se ha hecho con datos públicos, el verdadero premio está en el acceso a los datos empresariales que residen en las bases de datos de los clientes, ya sea en la nube o en sus propias instalaciones", admite.Oracle, cabe recordar, presume de un enfoque full-stack del que también ha hablado Rees. "Oracle es uno de los pocos que ofrece aplicaciones, datos e infraestructura integrados bajo la frase 'integrado, no añadido' . Está embebido en todo lo que hacemos".

Eso hace que "el beneficio es que el cliente no tiene que integrar todo por su cuenta; se convierte en un proyecto de resultados de negocio más que tecnológico".

Rees, que ha puesto de ejemplo casos como los del SERMAS de Madrid (servicio de salud) o la compañía Prosegur, también ha hablado de los agentes que, en un contexto tecnológico como el actual, son un eje capital.

Como no podía ser de otra manera, el tema de la soberanía digital también ha aparecido en la conversación. Para el directivo de Oracle, "es un tema recurrente en cada conversación; ha evolucionado de la soberanía de datos a la soberanía legal, operativa y tecnológica".

En este sentido, Oracle "ofrece la Nube Soberana de la UE (disponible en Madrid y Frankfurt), que no es una versión reducida: tiene más de 200 servicios, al mismo precio y con la misma arquitectura, pero está desconectada de la red global de Oracle y es operada por ciudadanos de la UE bajo legislación europea".

De cara al futuro, con los debates en torno al Saas-pocalypse y las posibles disrupciones en los modelos SaaS debido a la IA, la adaptación parece clave. Al menos, para Oracle. "No estamos preocupados por el llamado "apocalipsis SaaS" porque hemos embebido la IA en nuestros servicios. Los proveedores que solo añaden capas superficiales son los que podrían tener problemas", ha concluido.

El 'Wake Up, Spain', hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.