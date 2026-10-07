Jaime Ortiz Olmeda, director comercial y de Marketing de Asisa, Begoña Magaz, directora del Negocio de Personas de Mapfre España, Victoria Villafranca, redactora de Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia, Christian Garriga Braun, director médico corporativo de DKV Seguros y Gonzalo Porteros, director de Marketing y Clientes de Sanitas Seguros. David Morales

El seguro de salud de 2030 será preventivo, personalizado y ofrecerá acompañamiento y consejo al cliente

Las contrataciones de seguros de salud en España aumentan a buen ritmo, los clientes buscan menos esperas que en la salud pública y las aseguradoras ahora buscan retenerlos ofreciéndoles un acompañamiento en prevención y más valor.

En el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia han participado cuatro grandes aseguradoras para discutir cuál es el presente de los seguros de salud y el futuro de los mismos.

"En España desde hace muchos años el seguro de salud gestiona la relación de los clientes con sus médicos. Más que una financiación, que es lo que pasa en otros países, gestionamos esa relación", explicó Jaime Ortiz Olmeda, director comercial y de Marketing de Asisa.

En cualquier caso, admite que el modelo está cambiando en los seguros de salud y ahora basculan más a la prevención, a los cuidados y a la longevidad. Explica que están centrados en que la población española viva más años con más calidad.

Begoña Magaz, directora del Negocio de Personas de Mapfre España, coincide con Ortiz y destaca el papel del seguro en el acompañamiento del cliente en la gestión de su salud. "Mejorar la experiencia del cliente aumentará la fidelidad hacia la empresa".

Explica que centrar los esfuerzos del seguro de salud en la prevención también permite hacer el modelo más sostenible porque evita que aparezcan en el futuro problemas más graves que lleven asociado un coste mucho mayor.

"Vamos a vivir una época bonita en seguros de salud", aseguró Christian Garriga Braun, director médico corporativo de DKV Seguros. "El seguro no quitará libertades, sino que dará consejos de salud en casa etapa de la vida a sus clientes para que vivan mejor".

"En Sanitas estamos trabajando mucho en la anticipación con herramientas digitales e innovación, como la genómica, para conocer mejor al paciente y ayudarle a vivir más y con más calidad", dijo Gonzalo Porteros, director de Marketing y Clientes de Sanitas Seguros.

Es cierto, como dijo Ortiz, que la mayor presencia de pacientes crónicos eleva el gasto, tanto a salud privada como pública. También los clientes se encuentran con primas que aumentan con la edad e ingresos que decrecen porque nos convertimos en pensionistas.

Una mirada al futuro

En cualquier caso, el experto señaló que hay que buscar soluciones para que estos pacientes mayores no abandonen el seguro privado, que sigan pudiéndose permitir pagar sus primas. Magaz, sin embargo, ve la situación con más optimismo.

"Haber llegado a tener esta población de pacientes crónicos es un logro y tenemos que convertir en un desafío la cuestión del gasto. Las aseguradoras tenemos un papel muy importante en todo esto, aportando herramientas para vivir más", resumió.

Garriga pide separar a los pacientes crónicos del envejecimiento saludable y abordar todos los casos. "Tenemos un 20% de la población en España que es mayor de 65 años y el 50% tiene más de una patología y comorbilidad", señala.

El director médico corporativo de DKV Seguros además habló de las herramientas digitales para mantener una relación más cercana con el paciente y, de esta manera, ser capaces de adelantarse a un posible incidente que se encuentre cercano.

Mesa redonda. El seguro de salud en 2030: de financiar actos a gestionar salud

"La tecnología y la inteligencia artificial nos permiten, cruzando datos, conocer mejor al paciente, definir mejores productos y darle una propuesta de valor al paciente. Hoy el cliente ya está acostumbrado a usar aplicaciones de salud en su móvil", dijo Porteros.

Sanitas, explicó, está aportando más herramientas para que el médico esté más en contacto con el cliente, reduciendo la carga administrativa a las consultas. La IA puede ayudarles a encontrar datos en pocos minutos, siguió Porteros.

También Asisa y Mapfre reconocen haber implantado la IA para mejorar en eficiencia y en conexión entre el cliente y el médico. Magaz también ha explicado que la IA sirve en Mapfre para orientar a los clientes a elegir el servicio más ajustado a sus síntomas.

Garriga explicó que mucha gente llega al seguro como solución ante las listas de espera que se producen en la sanidad pública, pero para quedarse buscan una atención más centrada en la prevención. DKV busca generar un ecosistema en el que el cliente se sienta bien atendido.

"El número de asegurados va a seguir aumentando de aquí a 2030, cada vez el interés por la sanidad privada es mayor. Y cada vez la sociedad está más concienciada de que debe cuidarse. La agilidad, con una sanidad pública que está saturada, debe procurarse", resumió Ortiz.

Considera que el seguro de salud seguirá creciendo, pero también que esta decisión estará muy ligada a cómo se mantenga la economía de los españoles y si se lo pueden permitir. "Es probable que para 2030 haya más primas de salud que de autos", señaló Magaz.

Más que pensar en tener más asegurados, Magaz piensa que hay que plantearse que el sector sea sostenible y que siga ofreciendo valor al cliente. "El éxito del seguro de salud en 2030 se medirá en si será capaz de adelantarse a la enfermedad en los pacientes", explicó Porteros.