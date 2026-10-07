Ribera Salud busca duplicar su tamaño para 2030 y baraja nuevas compras en España

El Grupo Sanitario Ribera está de compras y tiene un plan estratégico para los próximos cuatro años en el que busca "duplicar nuestro tamaño", en palabras del presidente del grupo, Víctor Sanz.

"Tenemos un plan para cuatro años de crecimiento y estamos abiertos a analizar oportunidades en la Península Ibérica, Portugal incluida", ha indicado durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"El mercado necesita concentrarse y los movimientos [que hagamos] tienen que generar un sentido, primero, geográfico. A partir de ahí estamos preparados".

Víctor Sanz, presidente del Grupo Sanitario Ribera

Sanz ha confirmado la adquisición "de un grupo hospitalario con dos hospitales en Benidorm y Denia. Estamos en cinco países, hemos hecho adquisiciones con sentido. El sector sanitario es muy demandante de inversión, y esto va a obligar a una concentración de actores, y es que el sector sanitario español está demasiado atomizado".

Y en esa concentración, "queremos ser protagonistas. Por tanto, estamos abiertos a hacer adquisiciones y crecer inorgánicamente". El grupo está presente en el norte de España y en la franja mediterránea, y ahí es donde quiere crecer mediante adquisiciones.

"Tiene sentido que podamos crecer para generar una red de hospitales donde los médicos puedan cambiar de un lugar a otro, no es cuestión de llenar un mapa con chinchetas".

Sanz ha hecho un balance positivo de la gestión de Ribera. "Nuestro coste sanitario por persona cubierta es un 25% más eficiente que el comparable en el sistema público, nuestra lista de espera quirúrgica es mejor, nuestra lista de espera de consultas es notablemente mejor y la satisfacción de los pacientes también".

También ha puesto en valor la capacidad para colaborar en la gestión de las bajas, gracias a un "proceso muy protocolizado para recuperar esas bajas y que el tiempo de vuelta al trabajo se acorte. Y con esto, ganamos todos y gana la productividad en España".

El presidente del Grupo Sanitario Ribera ha apuntado a otra vía de colaboración, las listas de espera. "Nosotros hemos segmentado el riesgo, por ejemplo, cuántas personas hay mayores de 64 años en el área sanitaria. Son el 24%, de las que el 4% consume el 80% de los recursos. Es en ese 4% donde tenemos que volcar el proceso de enfermería, los internistas, etc. Si nos anticipamos, podemos evitar el 41% de los reingresos, el 27% de las consultas y se pueden liberar quirófanos".

Por otro lado, Sanz ha indicado que dentro de poco se verán médicos que son accionistas, ya que es una forma de retener talento.

"En nuestro propio grupo en Francia, Vivalto Santé, tenemos más de 2.000 médicos, el 30% del accionariado son profesionales médicos que trabajan en el grupo, en 50 hospitales".

"Es la única forma de tener una baja rotación", ha continuado. "Hoy, en España, tenemos una rotación del 4%. El programa de ir proponiendo de forma selectiva que los médicos forman parte de la sociedad es algo que nos parece crítico".