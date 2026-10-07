Raquel Yotti, comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades David Morales

Raquel Yotti: "Cada vez más los centros públicos de investigación tienen una mayor capacidad empresarial"

Cinco años después de su puesta en marcha tras la Covid, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia hace balance de un lustro de intensa actividad.

Raquel Yotti, comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha destacado los sólidos resultados obtenidos y cómo el ecosistema de la biotecnología ha consolidado una relación mucho más estrecha con el mercado y la industria.

"Cada vez más los centros públicos de investigación tienen una mayor capacidad empresarial", ha señalado Yotti durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Raquel Yotti, comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia

La comisionada ha explicado que la convergencia entre la pata investigadora y la pata industrial ha resultado natural dentro del ámbito científico gracias a la madurez de los centros públicos, cuya rápida absorción de los fondos se ha traducido en elevados niveles "de eficiencia y productividad".

A lo largo de este despliegue, el PERTE para la Salud de Vanguardia ha llevado a cabo más de 60 actuaciones que incluyen subvenciones, préstamos e inversiones dirigidas a capitalizar empresas de base tecnológica y promover la creación de startups.

Este impulso ha ido acompañado de una nueva forma de trabajar que ha logrado aunar esfuerzos entre diversos ministerios, empresas, asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios.

Según Yotti, este esfuerzo colectivo se refleja en avances tangibles en medicina de precisión (como los biomarcadores genómicos), terapias avanzadas y el aprovechamiento masivo de los datos en salud a través de infraestructuras en red como CERTERA (Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas) y el despliegue de la Estrategia de Salud Digital.

Reindustrialización

En el contexto actual, la reindustrialización y la autonomía estratégica se han convertido en prioridades centrales para toda Europa.

España parte de una posición de fortaleza con una industria farmacéutica muy sólida y un tejido biotecnológico compuesto por startups altamente especializadas. No obstante, Yotti ha subrayado la necesidad de atraer "capital paciente" e instrumentos públicos que permitan movilizar la inversión privada.

Entre las herramientas clave destaca el programa europeo Med4Cure (un proyecto importante de interés común europeo en materia de salud) -enmarcado dentro del PERTE- que financia el primer despliegue industrial y permite posicionar a España en una situación ventajosa dentro del ecosistema continental.

"Nos ha permitido colaborar con otros países. Y creo que nos ha posicionado en un estatus mejor dentro del ecosistema para abordar retos europeos", ha precisado Yotti.

En este contexto, también ha repasado el estado de Terafont, la sociedad mercantil público-privada impulsora de terapias avanzadas.

La entidad trabaja actualmente de manera profesionalizada como sociedad mercantil, estableciendo alianzas y desarrollando productos para cubrir necesidades médicas no satisfechas.

"Al ser una sociedad mercantil responde a la propia empresa y espero y deseo que lo podamos ver arrancar muy pronto".

Frente a un entorno geopolítico complejo, Yotti ha abogado por fortalecer la cultura del desarrollo tecnológico como motor indispensable de competitividad.

Para atraer inversiones, ha apelado a la combinación de fondos públicos y un marco regulatorio europeo predecible, simplificado y que aporte certidumbre a las empresas sin perder la protección a la ciudadanía.

De cara al futuro, el Plan Estratégico para la Salud de Vanguardia 2025-2027 marca el camino a seguir.

Elaborado en colaboración con todo el sector, comunidades autónomas y pacientes, el plan persigue profundizar en la transformación digital, alinearse con la Estrategia Deep Tech 2026-2030 y con la Ley Europea de Biotecnología.

Como pilar irrenunciable, la comisionada ha enfatizado que la equidad debe ser la piedra angular de esta transformación.

"Si incorporamos investigación e innovación de forma desigual, lo que vamos a hacer es crear más brechas de desigualdad en nuestro país. La atención a las diferencias territoriales tiene que ser fundamental en esa hoja de ruta", ha terminado.