Manuel Ventosa, vocal de la Junta Directiva de Fenin, Eduardo Ortega Socorro, redactor jefe de EL ESPAÑOL-Invertia, Javier Urzay, subdirector general de FarmaIndustria y Juan Manuel Montoro, director comercial, Marketing y Comunicación de Moderna para España y Portugal. Cristina Villarino

Previsiones, nuevos criterios en compra pública y tecnología para garantizar la autonomía estratégica de la UE

El concepto de autonomía estratégica ha cobrado una gran importancia en la Unión Europea desde que la pasada pandemia de coronavirus evidenció ciertos problemas de stock en el Viejo Continente.

Para hablar de este concepto y cómo alcanzarlo varios expertos se han reunido en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia a charlar en la mesa redonda titulada 'Autonomía estratégica: innovación, capacidad industrial y preparación frente a futuras amenazas sanitarias y fortalecimiento de las cadenas de suministro'.

"Cuando hablamos de autonomía estratégica no sólo hablamos de generar medicamentos críticos o estratégicos, sino también la capacidad de generar innovación", explicó Javier Urzay, subdirector general de FarmaIndustria.

Urzay considera que el papel de España dentro de la Unión Europea puede ser muy interesante y convertirse en una gran plataforma para la fabricación de medicamentos. "Tenemos 180 plantas en total, un tejido productivo muy importante".

El experto considera que España debe lograr una reserva de medicamentos, tanto física como de capacidades, a través de las políticas públicas. De esta manera, se pueden cubrir las necesidades durante una emergencia, como una pandemia.

Sin embargo, Manuel Ventosa, vocal de la Junta Directiva de Fenin, añadió que la ventaja estratégica no pasa por fabricarlo todo para nuestro consumo sólo en España, sino trabajar a nivel europeo.

"Podríamos aumentar la productividad en España con un plan bien definido para los próximos cinco o diez años y que se mantengan más allá del ciclo político, nos darían cierta previsibilidad de qué es esperable para nosotros", explicó Ventosa.

Producción en España

El experto también señala que debe premiarse la innovación con un sistema de compra más centrado en el valor, en el impacto de cierto medicamento en el sistema. "La innovación debe llegar al paciente y en España lo hace muy lentamente, aquí hay que trabajar", señaló Ventosa.

"En el caso de las vacunas, éstas son más susceptibles a tener injerencias que interrumpan la cadena de suministro", aseguró Juan Manuel Montoro, director comercial, Marketing y Comunicación de Moderna para España y Portugal.

Mesa redonda. Autonomía estratégica: innovación, capacidad industrial y preparación frente a futuras amenazas sanitarias y fortalecimiento de las cadenas de suministro

Aquí en España, dijo Montoro, hay mucho trabajo ya hecho en la senda de la autonomía estratégica. "La autonomía no es la autarquía, ahora mismo no es posible tener toda la cadena de producción de los medicamentos en un país y las materias primas", señaló.

Por eso, apuntó mejor en la dirección de la autonomía estratégica abierta, que busca aliados con los que poder contar en los malos momentos. Así lo hizo Moderna durante la pandemia del coronavirus, cuando estableció una alianza con Rovi.

Montoro señaló que su compañía valora que los países con los que trabajan sean capaces de mantener el tejido productivo con el que operan y que es una manera de atraer sus inversiones. Para ello puede ser interesante añadir nuevos criterios en la compra pública.

"Al Gobierno que salga en las próximas elecciones tendremos que plantearle cómo vamos a llevar a cabo estas reservas estratégicas de medicamentos. Y hay medidas europeas que se pueden replicar aquí para hacer a España más competitiva", señaló Urzay.

Ventosa ha aprovechado para pedir la indexación en los precios fijos de medicamentos ante la subida global de los costes de producción. "Cada vez que cambia el signo político encontramos que cambian nuestros planes, es importante mirar al largo plazo", insistió Ventosa.

Montoro indicó que las nuevas tecnologías de vacunas están permitiendo evitar injerencias en la producción comunes hasta ahora como el choque entre los tiempos naturales de desarrollo y las previsiones o recomendaciones de organismos.

"Las nuevas tecnologías nos hacen más autónomos en un contexto geopolítico como el de ahora, que nos hace ser muy precavidos. Hay que acercarse a estas nuevas tecnologías para evitar problemas en reservas", señaló Montoro.

¿Es posible generar una reserva estratégica con la financiación pública actual? "No pagas el producto, pagas una especie de alquiler del espacio, que es un precio más reducido. Soluciones hay y creo que los costes hay que verlos junto a sus beneficios", dijo Urzay.

Comparó estas reservas con un seguro cuyas cuotas no apetece pagar, pero es peor no haber hecho una previsión cuando llega un incidente. "Es más importante tener un marco contractual que defina los deberes y derechos de las partes que el dinero en este caso", añadió Urzay.