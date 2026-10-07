Pastrana (AbbVie): "Seguiremos invirtiendo en España para que no pierda esa competitividad frente a otros países de la UE"

La innovación va a jugar un papel muy importante en los próximos años y se va a posicionar como un actor clave para el progreso.

Felipe Pastrana, vicepresidente y director general de AbbVie España, ha subrayado el compromiso firme de la compañía con el ecosistema investigador del país, al tiempo que ha alertado del riesgo de pérdida de competitividad que afronta Europa y en nuestro caso, España, frente a otras potencias globales.

Por eso, Pastrana ha señalado que la compañía "seguirá invirtiendo en España para que no pierda competitividad con respecto a otras potencias y países europeos", ha precisado durante su intervención en el VII simposio del Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Felipe Pastrana, vicepresidente y director general de AbbVie España

El directivo ha destacado el papel clave de la investigación y desarrollo (I+D) para transformar los tiempos de hallazgo de nuevas terapias.

"Lograremos acortar hasta un 50% la investigación de moléculas nuevas gracias al I+D", ha señalado Pastrana.

Sin embargo, ha precisado que la innovación científica por sí sola no es suficiente si no va acompañada de transformaciones estructurales. "Una molécula trae la innovación, pero si sólo cambias la molécula no va a haber esa disrupción de la que hablamos, tiene que venir de la mano de cambios y procesos en la práctica asistencial y que todos los agentes estemos alineados".

En relación con la situación nacional, Pastrana ha ofrecido datos preocupantes sobre la financiación e inversión en la industria farmacéutica.

"La inversión en medicamentos con respecto al PIB se ha mantenido constante en el 1,6% en los últimos años. Sin embargo, hemos pasado de 47 a 50 millones de habitantes en España y esto no es sostenible. Estamos muy por debajo del promedio europeo", ha aseverado.

Pese a este escenario, ha recalcado el posicionamiento privilegiado de España en ensayos clínicos y ha reafirmado la apuesta de la compañía por el territorio nacional.

En este sentido, detalló que la intención de AbbVie es continuar expandiendo iniciativas como el AbbVie Spain Research Academy para apoyar la formación e investigación.

Su idea también es seguir reforzando alianzas estratégicas —como la establecida con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)— y continuar introduciendo avances terapéuticos en áreas clave como oncología (mieloma múltiple), neurociencia (migraña) e inmunología (vitíligo).

Retorno económico

Frente al debate habitual que sitúa la financiación de medicamentos bajo el concepto de gasto, Pastrana ha insistido en reconceptualizar los recursos destinados a la salud.

"Hay varios estudios que nos muestran que cada euro que se invierte en sanidad tiene una repercusión económica de 4 euros. Desde el punto de vista financiero es una inversión que vale la pena", ha remarcado.

Asimismo, ha recordado que el 73% del incremento en la esperanza de vida se atribuye directamente a la inversión en medicamentos innovadores.

"El impacto no es sólo a nivel sanitario sino social en productividad, en reducción del absentismo y en la calidad de vida de las personas, permitiendo contar con una capacidad productiva basada en una sanidad sólida y una salud robusta", ha añadido.

El directivo ha analizado también el contexto macroeconómico y la pérdida de peso relativo de Europa frente a competidores internacionales.

"Hoy en día vemos que Estados Unidos está por encima del 40% [de la innovación farmacéutica global] y China en un 45%, mientras que en Europa nos quedamos atrás. Es un tema de preocupación por la innovación y la competitividad que estamos perdiendo", ha advertido.

Para concluir, al ser preguntado sobre qué le pide al futuro Gobierno tras el adelanto electoral, Pastrana ha resumido su petición en potenciar las alianzas público-privadas para proteger el modelo de salud.