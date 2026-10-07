Ordieres (Cinfa): “Estamos buscando ámbitos para diversificarse, no podemos depender de los genéricos”

El sector de los medicamentos genéricos atraviesa una encrucijada marcada por la presión inflacionista, la bajada continuada de precios y la rigidez regulatoria.

Por eso mismo, desde Cinfa "están buscando nuevos ámbitos donde diversificarse, ya que la compañía no puede depender sólo de los genéricos". Así lo ha señalado Enrique Ordieres, presidente del grupo durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Actualmente, "más del 50 % de los medicamentos genéricos en España tiene un precio inferior a 1,60 euros y cerca del 70 % se sitúa por debajo de los 3 euros. Un comprimido cuesta dos céntimos. Mientras tanto, los costes no paran de incrementarse ante la inestabilidad geopolítica", ha puntualizado.

Enrique Ordieres, presidente de Cinfa

A pesar de su importancia estratégica, la rentabilidad del genérico se encuentra bajo constante amenaza. El conflicto en el Estrecho de Ormuz ha tensionado las cadenas para importar materias primas o exportar fármacos. Esto ha provocado que se tengan que prever los suministros con mucha antelación.

La inflación y la falta de margen han motivado que varias compañías soliciten el cese de comercialización de ciertos fármacos o pidan ser financiados.

Frente a esta situación, Cinfa se está adentrando en otros mercados como la ortopedia o la ginecología.

Además, Cinfa ha continuado apostando por el mercado estadounidense, pese a las amenazas de aranceles. El laboratorio acaba de lanzar su primer genérico en terreno americano, al tiempo que consolida su presencia como compañía integral en áreas de salud como la ortopedia y la dermocosmética.

A esto se suma su apuesta por la adquisición de líneas de productos y marcas, habiendo incorporado recientemente activos en las áreas de ginecología y oftalmología, siempre bajo criterios de máxima prudencia financiera.

"Hay que tener en cuenta la capacidad, los riesgos y los precios que se están pagando en el sector. Hay que arriesgarse, pero también siendo prudentes con esto", ha continuado.

La apuesta por la diversificación va de la mano de un compromiso industrial dentro del territorio nacional. La compañía ya está preparando su nuevo plan estratégico ya que el actual vence el año que viene.

El próximo plan seguirá enfocado en la inversión, la creación de empleo y la modernización tecnológica. A su planta "altamente eficiente" en Pamplona se sumará una nueva de ortopedia de su compañía de Orliman en Valencia, que estará plenamente operativa en septiembre de 2027 y contará con tecnologías avanzadas de corte por láser, sellado por ultrasonidos e impresión 3D.

Ley del Medicamento

Sobre la Ley del Medicamento que se ha quedado en el aire tras el anuncio de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, el sector ha reclamado mayor predictibilidad y estabilidad para poder planificar inversiones a largo plazo.

Ordieres considera clave implementar reformas urgentes en la fijación de precios.

"El umbral mínimo de precio de 1,60 euros fijado en 2014 ya no es efectivo. Debería crearse un precio mínimo real que se vaya actualizando de forma periódica", argumenta el directivo, quien también defiende la posibilidad de aplicar excepciones (como la indexación de contratos públicos) puntuales a las normas generales de precios en situaciones de contingencia, tal como ya sucede con determinados antibióticos.

España arrastra, además, un déficit de penetración en este mercado.

La utilización de genéricos se sitúa en torno al 40 %, una cifra inferior a la media de otros países europeos. Para impulsar su consumo, desde Cinfa sugieren introducir incentivos que fomenten su adopción y establecer un periodo con diferencial de precio entre la marca innovadora y el genérico una vez que vence la patente.

Por último, a pesar de los temores que pueda generar la incertidumbre económica mundial, el presidente de Cinfa defiende una visión valiente a largo plazo: "Si nos dejamos llevar por el miedo, no haríamos nada. Hay que arriesgar".