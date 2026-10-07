Miguel de Foronda (Philips): "La gran innovación que todo hospital debe implementar es el dato, es transversal a todo"

Los avances en tecnología suponen un gran impacto en la salud: aceleran y mejoran los diagnósticos y, directamente, aumentan la esperanza y la calidad de vida. Precisamente, ahora vivimos una época de grandes avances en tecnología para la salud.

Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica y de Italia, Israel y Grecia, participó en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia para hablar de algunas de las innovaciones que su compañía trae a nuestro país.

"Me gustaría destacar que algunas de las investigaciones que ha traído Philips a España han sido pioneras, y lo hacemos porque tenemos unos profesionales que saben cómo implantar esta innovación", explicó de Foronda.

En diagnóstico por imagen, Philips ha traído a España el primer TAC espectral Verida con detección espectral y con un sistema de adquisición con inteligencia artificial, "que supone un impacto tremendo en varios aspectos que afectan al paciente".

También mencionó el equipo Areta, dedicado a planificación en radioterapia, y el Verida RT, que mezcla las dos tecnologías anteriores. En intervencionismo guiado por imagen, de Foronda destaca dos innovaciones que califica como "muy disruptivas".

SmartIQ, para reducción de dosis, que se ha desarrollado en su última fase en Madrid, y LumiGuide Force, una nueva tecnología que se basa en la utilización de "casi" catéteres inteligentes. "Con IA podemos visualizar la anatomía y navegar para colocar los dispositivos que haya que colocar al paciente", explicó.

De Foronda expuso que hace 15 años las innovaciones eran más verticales, muy pensadas en el profesional. Ahora, sin embargo, son más transversales. "Tienen que ser escalables, sostenibles, asumibles por parte del sistema y que aporten valor diagnóstico real".

El director general de Philips Ibérica y de Italia, Israel y Grecia explica que la mirada está puesta en un sistema que cada vez va a tener más pacientes y busca ser más eficiente. "El valor y la sostenibilidad suelen ser conceptos un poco ambiguos", expuso.

Para él, la sostenibilidad tiene que ver con una tecnología que se pueda implantar y democratizar de manera realista, que permita asistir a más personas y con más calidad y menos profesionales, que no haya que repetir diagnósticos.

Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica y de Italia, Israel y Grecia

"El dato es clave. Las unidades de negocio relacionadas con él son las que más impulso están teniendo, es transversal. El dato va a suponer una revolución y estamos actuando en imagen médica, en Cardiología y en cuidados críticos", contó de Foronda.

"Desde la década de 1990, Philips visualizó que los mayores problemas que íbamos a encontrarnos en los siguientes años eran de salud. Ahí faltaba innovación y todavía hoy la innovación va a seguir siendo nuestro motor", explicó el directivo.

Philips ha comprado empresas europeas y trabaja con compañías españolas. "Parece que todo consiste en comprar empresas, pero no siempre es lo más inteligente. Lo más inteligente es aprovechar el conocimiento, el conocimiento ahora está muy disperso", dijo.

Con esto se refiere a áreas como la inteligencia artificial en el que distintos equipos están implementando esta herramienta con más o menos sentido y, por eso, es importante colaborar.

La innovación fundamental que todos los hospitales deberían implementar es, según de Foronda, el dato. "Cuando hablo del dato me refiero a su calidad y ahí es donde están los grandes cambios que pueden darse. La mayor innovación de todas es siempre simplificar las cosas", apuntó.

Los datos están muy vinculados a los procesos, dijo, y éstos a la calidad asistencial y a la productividad. "Al nuevo Gobierno le pido que le de a la tecnología la importancia que tiene. La tecnología ha impactado mucho en las esperanzas de vida en Cardiología", dijo.

Es importante no quedarse obsoletos en las tecnologías que se utilizan, no sólo por actualizarlas, sino porque puedan traer las innovaciones que realmente impactan, explicó de Foronda.