La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín. Cristina Villarino El Español

María Martín (La Rioja): "Los 17 consejeros vamos todos a una pero ha sido una legislatura de titulares y no de trabajo"

"Han sido cuatro años en los que desgraciadamente se podría haber hecho mucho más". Con estas palabras la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, resume cómo ha sido el trabajo del Ministerio de Sanidad en la anterior legislatura.

En su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, ha lamentado que los temas importantes —como la falta de profesionales— no se haya abordado: "Ha sido una legislatura de titulares más que de un trabajo riguroso".

El punto positivo, eso sí, ha sido que los 17 consejeros sanitarios han estado todos a una, lo cual "es todo un logro". También ha puesto en valor el papel que ha desempeñado Juan Fernando Muñoz, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud (SNS).

María Martín, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja

Como principal responsable de las competencias sanitarias en La Rioja, Martín reconoce que en la región se encontró con una situación complicada respecto a las listas de espera, pues debido a la anterior legislatura se habían disparado.

Para ello llevaron a cabo un plan de choque en el que incluyeron recetas tanto a largo plazo, como trabajar con otros sectores en la prevención, como a corto plazo, tratando de hallar dónde estaban los problemas.

Uno de ellos era la falta de transversalidad entre primaria y hospitalaria, la cual estaba provocando que de todo aquello que se derivaba de primaria no se estuviera definiendo qué era lo banal y qué lo preferente.

En este sentido "se avanzó mucho". En oftalmología consiguieron mejorar el diagnóstico ocular gracias al Diagnóstico Oftalmológico Robotizado mediante Inteligencia Artificial (DORIA), mientras que en salud mental han logrado que el 92% de los casos no acabe en un trastorno mental grave.

Con esta experiencia, Martín entiende que "lo más eficaz es pensar en la parte que le toca a cada uno y cómo y en qué se puede mejorar". En el sistema sanitario público "se puede mejorar mucho", pero habría que eliminar la afirmación de "esto se ha hecho siempre así".

Lo que se debe hacer es comenzar a revisar si lo que se está haciendo aporta valor o no. "¿Todas las comunidades tenemos que tener de todo o podemos poner encima de la mesa lo que tenemos cada uno y compartir?", se ha preguntado la consejera.

Ha querido poner el foco en Finlandia, cuyo sistema sanitario acaba de sufrir una reordenación. En él hay una clave que es la de la cohesión territorial: "Qué tenemos cada uno que podamos aprovechar los demás".

Un modelo pionero

La Rioja ha sido pionera a la hora de integrar sanidad y políticas sociales dentro del contexto de envejecimiento en el que nos encontramos. Se trata del "modelo del futuro", del cual ya se están viendo los primeros resultados.

En un proyecto piloto destinado a las residencias han conseguido un descenso del 25% de los ingresos y en casi un 13% en las visitas a urgencias. "Esto es eficiencia y eficacia, aprovechar los recursos de uno y otro sistema".

Pese a que pueda parecer complejo, "es tan sencillo como poner en marcha la coordinación de dos sistemas que terminarán hablando el mismo idioma".

Martín también anhela con poder tener una mejor gestión de los datos, puesto que "esta información veraz nos permitiría saber qué necesidades son las más urgentes y apremiantes".