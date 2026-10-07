Luis Mora (PharmaMar): "España ya tiene científicos de altísimo nivel, ahora nos faltan desarrolladores de compañías"

La lurbinectidina, que PharmaMar comercializa como Zepzelca, es un tratamiento enfocado al cáncer de pulmón microcítico. Actualmente, está aprobado en Estados Unidos y otros países más, pero la llegada al mercado en Europa se está retrasando.

"Estamos en procesos de acceso al mercado en la Unión Europea, que ya se sabe lo ágiles que son", ironizó Luis Mora, director general de la Unidad de Negocio de Oncología de PharmaMar en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia.

En el caso de España, Mora asegura que está trabajando con el Ministerio de Sanidad para su aprobación y llegada y la posibilidad de que entre en el proceso de reembolso y financiación para que esté cubierto por el Sistema Nacional de Salud.

"Nos hemos mostrado muy colaborativos con el ministerio y hemos llegado a una propuesta de financiación que considero óptima. Es importante reconocer el valor de este medicamento, que es lo que se va a financiar", dijo Mora.

En concreto, Zepzelca reduce el 46% del riesgo de muerte o progresión en mantenimiento en cáncer de pulmón microcítico o un 27% del riesgo de fallecimiento gracias a la supervivencia global que ha demostrado.

"Pero también creemos que es importante apoyar a la industria española. Nosotros damos empleo a más de 450 personas, invertimos en ensayos clínicos, tenemos la fabricación… si uno hace el balance fiscal merece la pena si se reconoce nuestro valor", expresó.

Además, hasta el 95% de su producción es exportado y esto repercute en dinero para el estado en forma de impuestos y divisas. "La red de ensayos clínicos y de hospitales en España es muy buena, está al primer nivel, como la red de profesionales", continuó.

Llegada al mercado

Existe un ecosistema, según dijo, para hacer desarrollo clínico en España, pero el reto es el acceso al mercado. Después de muchos esfuerzos en innovación, la compañía encuentra que tarda mucho tiempo en comercializar sus productos.

"España puede hacer muchas cosas. En la ley están previstos que el acceso al mercado de la innovación llegue a los 180 días, también puede apostar por la industrialización, dado que tenemos un nivel científico muy alto", ha explicado Mora.

Luis Mora, director general de la Unidad de Negocio de Oncología de PharmaMar

Transformar el liderazgo científico en soberanía industrial, ser más autónomos, es un reto importante y, tal y como explica el director general de la Unidad de Negocio de Oncología de PharmaMar, todo el sector está "dispuesto a llevarlo adelante".

Mora pide al próximo Gobierno que se agilice el acceso al mercado, considerar no sólo el precio del fármaco, sino aspectos más globales, como en otros países. "El próximo Gobierno deberá apostar por la ciencia, por la investigación y el desarrollo", resumió.

También por ese objetivo que nombró anteriormente de industrializar para convertirnos en una región, la europea, más autónoma. "Estamos escuchando un montón de problemas geopolíticos sobre las cadenas de suministro, de dependencias de ciertos territorios”, señaló.

"Aunque tengas muy buenos científicos, lo importante es tener buenos desarrolladores de una compañía. Esa figura es la que hay que potenciar en España porque, realmente, no hay muchos", explicó. Otro componente importante es el capital.

Advierte de que muchas empresas con buenas ideas nacen con un proyecto, pero luego terminan absorbidas o desaparecen porque faltan desarrolladores que pongan su producto en el mercado.

Mora ha compartido que PharmaMar cuenta con algunos proyectos ilusionantes, como el PM54 que en fases tempranas "está dando alegrías", otro compuesto que empezará la fase 2 dentro de poco y otros dos compuestos que entrarán en fase clínica entre 2027 y 2028.

"Sobre lurbinectidina, estamos esperando unos resultados para primavera que hemos hecho como primera línea de tratamiento de un subtipo de sarcoma que representa aproximadamente el 30% de los sarcomas. Tenemos esperanza en que el ensayo sea positivo", anunció Mora.