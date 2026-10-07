Lorena Saus (Ascires): "Gracias al quirófano pionero en Europa vamos a llegar a puntos inimaginables del cerebro"

Con el objetivo de acortar el tiempo de espera mediante el uso de "tecnología avanzada", la familia Saus decidió invertir en la construcción de un hospital en Valencia para complementar la oferta asistencial en España. De hecho, el centro ya ha realizado su primera cirugía de sarcoma en un quirófano híbrido y pionero en Europa.

Así lo anunció en primicia Lorena Saus, CEO de Ascires Grupo Biomédico, en su intervención durante la tercera jornada del VII Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Al respecto, agregó que el equipamiento del quirófano permitirá "llegar a puntos inimaginables del cerebro".

Inaugurado hace apenas dos semanas, el centro tiene una superficie total de 30.000 metros cuadrados distribuidos en 10 plantas (7 en superficie y 3 a nivel inferior) y ha logrado implementar el primer quirófano híbrido de precisión avanzada de Europa, dotado de toda la alta tecnología de imagen para monitorizar con máxima exactitud el desarrollo y resultado de cada intervención.

Lorena Saus, CEO de Ascires Grupo Biomédico

Saus presentó el nuevo Hospital Ascires de Valencia, de capital "cien por cien valenciano", como el resultado de años de trabajo y de una apuesta por incorporar tecnologías que, pese a estar validadas en otros lugares, pueden tardar una década en llegar a implementarse en España.

Uno de los ámbitos en los que Ascires pone el foco es en el área de neurociencias, según explicó la consejera delegada.

Afirmó, además, que el equipo ha tratado ya con éxito a los seis primeros pacientes de Europa con trastorno obsesivo-compulsivo mediante una técnica no invasiva basada en ultrasonidos focalizados.

"Hemos podido identificar, no solo nosotros sino la ciencia, hasta 40 marcadores cerebrales que nos permiten actuar sobre distintas patologías o trastornos. En este caso, hemos conocido el lugar del cerebro -que es milimétrico- donde actuar para eliminar este trastorno obsesivo compulsivo", aseguró Saus.

La CEO de Ascires destacó que el conocimiento acumulado sobre el cerebro abre nuevas posibilidades terapéuticas en el campo de las enfermedades neurológicas gracias al trabajo conjunto de psicólogos, psiquiatras, neurólogos y neurocirujanos.

"Es muy bonito ver que no hay un orden jerárquico. El que más sabe de un área es quien orienta hacia dónde debemos dirigirnos. Esperemos que conquistemos muchos más avances los próximos años", señaló, sobre los distintos especialistas.

Respecto a la medicina cardiovascular, constituye otra de las áreas prioritarias del grupo. Saus explicó que las herramientas de imagen permiten visualizar el corazón "a unos niveles que no es la práctica habitual".

"Conseguimos implantar los marcapasos en el sistema de conducción que permite que el corazón tenga una reacción fisiológica, que es lo más natural posible. Al conseguir esta reacción en el corazón, porque podemos ver dónde estamos implantando el marcapasos, el paciente no tiene estos efectos secundarios como la insuficiencia cardíaca", apuntó.

La responsable del grupo médico destacó asimismo "el abordaje multidisciplinar" entre cardiología, medicina interna y diagnóstico por imagen.

"En traumatología, la precisión es fundamental para obtener unos diagnósticos que hasta ahora desconocíamos", añadió.

El elemento más singular del nuevo hospital es el mencionado quirófano híbrido de precisión avanzada, pionero en Europa, dotado de toda la alta tecnología de imagen para monitorizar con máxima exactitud el desarrollo y resultado de cada intervención.

Según Saus, este puede resultar especialmente relevante en el tratamiento de sarcomas, donde la precisión diagnóstica y quirúrgica es determinante. El hospital combina además la intervención con programas de prehabilitación y rehabilitación para facilitar una recuperación más rápida y reducir la estancia hospitalaria.

"A nivel cerebral nos va a permitir llegar a puntos hasta ahora inimaginables", recalcó.

Saus confirmó durante el VII Simposio que el quirófano ya ha comenzado a funcionar. La primera intervención se realizó esa misma semana y estuvo relacionada con un sarcoma. "Ha salido todo muy bien y estamos con el seguimiento", avanzó.

"Vocación de servicio"

Ante la posibilidad de que las nuevas instalaciones puedan prestar servicio a la sanidad pública, Saus defendió una concepción abierta del proyecto. "Nuestra vocación de servicio es para el que lo quiera utilizar. Nosotros estamos abiertos al mundo", afirmó.

El Hospital Ascires nace así con la aspiración de atender tanto a pacientes de la Comunitat Valenciana como de otras regiones españolas y del extranjero. De hecho, el grupo ya recibe a pacientes procedentes de España, Europa y Latinoamérica.

La consejera delegada mostró su disposición a colaborar con las administraciones públicas mediante acuerdos y convenios.

En su opinión, "se habla mucho de sanidad pública y sanidad privada": "Al final el paciente es el paciente. El paciente quiere una solución y, como seres humanos, queremos dar esa solución entre todos, da igual de dónde procedamos".

Para Saus, el reto no consiste únicamente en disponer de equipamiento avanzado, sino en convertirlo en resultados asistenciales mediante la colaboración entre profesionales y la investigación aplicada.

"Hablamos mucho de inteligencia artificial, de tecnologías, de robótica, y hay una inteligencia que creo que tenemos que desarrollar al mismo nivel que todas esas, que es la inteligencia colaborativa", concretó.