Hernández Rubio (Hospiten): "Faltan profesionales sanitarios en todas las áreas y vamos a ir a peor"

La escasez crítica de recursos humanos se ha convertido en la principal amenaza para el futuro de la sanidad española. Así lo ve Juan José Hernández Rubio, presidente de Hospiten, quien este miércoles ha lanzado una clara advertencia sobre la crisis de personal que atraviesa el sistema de salud.

Un problema transversal que afecta a todas las disciplinas y cuya evolución se podría agravar a corto y medio plazo.

"Nos enfrentamos a un reto de escasez de personal. Faltan profesionales sanitarios en todas las áreas y vamos a ir a peor", ha aseverado.

Juan José Hernandez Rubio, presidente ejecutivo de Hospiten

La falta de sanitarios resulta especialmente preocupante al cruzarse con una demanda asistencial en constante aumento. Hay más población y de más edad. Eso eleva los costes de la atención sanitaria.

En este contexto, la cifra de pacientes que atiende la sanidad privada está creciendo. "La penetración del seguro privado está funcionando muy bien y por eso tenemos cada vez más pacientes".

Sin embargo, sin el personal suficiente para atender este flujo, la agilidad del sector se resiente. "Nuestras infraestructuras han crecido mucho, pero la demanda crece más rápido que la oferta. El reto específico de la privada es no acabar bloqueados y poder satisfacer a los pacientes de manera rápida y eficiente. La accesibilidad ya no es tan fácil como hace unos años", ha admitido.

Con todo, la escasez de efectivos contrasta con la elevada preparación del personal sanitario en España. "Tenemos muy buenos profesionales y debemos sentirnos muy orgullosos por ello. Todos: médicos, técnicos de laboratorio, enfermeras… Estamos a un nivel muy alto y extraordinario». Una excelencia técnica y humana que, según admitió, «se valora cada vez más cuando salimos fuera de España».

El presidente de Hospiten ha abordado estas cuestiones durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia. Ha recordado que, actualmente, el grupo gestiona dos hospitales en República Dominicana, cinco en México, uno en Panamá y otro en Jamaica, además de varios centros de referencia en España, como el MD Anderson en Madrid.

En el horizonte está el hospital que Hospiten va a abrir en Boadilla del Monte (Madrid) de manera inminente, en el mes de noviembre, y que va a ser su nuevo buque insignia. "Va a ser un hito importantísimo, el mayor hospital que hemos construido nunca", ha destacado Hernández Rubio.

El centro contará con 55.000 metros cuadrados, 160 habitaciones y 17 quirófanos. Se tratará de una macroinfraestructura que requerirá captar y fidelizar a un volumen importante de médicos y enfermeros en un mercado laboral altamente competitivo y tensionado.