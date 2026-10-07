Elena Casaus (Aeseg): "Los precios de referencia erosionan a los genéricos hasta hacerlos inviables"

La secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), Elena Casaus, ha advertido que el sistema de precios de referencia actual "erosiona los precios de los medicamentos genéricos hasta niveles que los hace inviables comercialmente".

Además, es "incoherente con la política europea de seguridad del suministro de medicamentos esenciales y estratégicos", ha subrayado durante su participación en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia.

La nueva ley del medicamento, que estaba en trámite parlamentario, introducía un sistema de precios dinámicos "para dinamizar las cuotas de mercado de los genéricos, que en España están estancadas, aunque solo en la farmacia, ya que en hospital la penetración de los genéricos es alta".

Elena Casaus Lara, secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG)

Con la convocatoria de elecciones generales, la nueva norma decae y se mantiene en vigor el sistema vigente que, para la secretaria de Aeseg, amenaza la viabilidad de un sector al que pertenecen siete de cada diez medicamentos en Europa, y nueve de cada diez si nos referimos a la lista de medicamentos críticos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés).

Casaus ha descrito la panorámica actual de la participación del genérico en la estrategia europea de preparación frente a las emergencias sanitarias.

Aeseg está inmersa en la implementación de la estrategia de contramedidas médicas, que trabaja sobre todo su ciclo de vida: identificación de amenazas, investigación, fabricación, almacenamiento, compra y despliegue durante una crisis.

Ahí, su aportación es la de "la experiencia, capacidad industrial y visión de un sector sometido a una presión regulatoria constante".

España es el segundo país en la Unión Europea por su capacidad de producción industrial, con 38 instalaciones, de las que 27 son plantas de producción y el resto son centros de análisis y liberación de lotes de medicamentos importados desde terceros países, almacenes y centros logísticos, etc.

En la estrategia europea de preparación ante emergencias sanitarias (DG-HERA) se está trabajando en analizar la resiliencia de las cadenas de suministros y de los sistemas de almacenamiento y adquisición.

Sobre el primer punto, hay una red voluntaria de fabricantes asociados "para responder de manera rápida y ágil para tener determinados volúmenes de medicamentos en caso de emergencias".

También se está desarrollando la plataforma Athina, que, mediante inteligencia artificial, trata de mapear dónde se localizan los fabricantes y estas cadenas de suministro.

Esta estrategia debe estar lista para 2030. Casaus considera que Europa "podría estar preparada, pero lo que falta es que esta propuesta sanitaria se refleje en política industrial europea y a nivel de los Estados miembro".

Es decir, "una vez se definan los proyectos estratégicos, ¿cómo se van a financiar? Esto es lo que más nos preocupa".

Capacidades industriales

A finales del año pasado se estableció un marco jurídico para que un Estado miembro, si identifica que va a haber un fallo de mercado en el suministro de un servicio público de interés general, pueda encomendar a un fabricante para que lo genere, "estableciendo una compensación de hasta 20 millones de euros anuales".

Ese marco jurídico existe, "lo que se tiene que hacer ahora es que los Estados miembro lo incorporen a su política nacional industrial. Europa está dando pasos y España tiene que empezar a planificar ya todo lo que está viniendo".

Casaus incide en que "está muy bien plantear que las cadenas de suministro y las capacidades de producción industrial garanticen el suministro de medicamentos críticos y estratégicos, pero hay que tener en cuenta las inversiones en nuevas tecnologías y no perder las capacidades que ya tenemos".

La secretaria general de Aeseg considera que, en España, hay una gran presión regulatoria y económica, que "requiere una inversión muy alta" y que instrumentos como el CDTI y el Plan Profarma "no están dando respuesta a estas necesidades de inversión para garantizar la seguridad del suministro".