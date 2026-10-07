Eduardo Pastor (Cofares): "Hay que seguir insistiendo en trabajar en las reservas estratégicas"

La pandemia puso en evidencia la debilidad del sistema sanitario en todos los sentidos. Por eso mismo, Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha lanzado una llamada de atención sobre la preparación de España ante futuras crisis sanitarias.

Durante su intervención en el VII simposio del Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, Pastor ha advertido de la falta de avances en materia de control de desabastecimientos.

"La pandemia hace seis años que terminó y por ahora no hemos hecho nada, eso es una alerta. Sigo insistiendo en trabajar en la reserva estratégica. Vamos a ver si podemos conseguirlo antes de que llegue un nuevo susto y nos dé tiempo a reaccionar", ha precisado.

Eduardo Pastor, presidente de Cofares

Para el presidente de Cofares, la clave radica en impulsar alianzas público-privadas y aprovechar las infraestructuras existentes. "Lo que necesitamos es poner al servicio de las administraciones aquellas estructuras público-privadas en las que tenemos capacidad de reservas para dar un servicio durante un tiempo necesario", ha añadido.

Para ello, es necesario "saber el nivel de estocaje mínimo y rotarlo, aplicar nuevas tecnologías para saber dónde está esa reserva estratégica y potenciar aquellas fábricas de medicamentos en nuestro país con el objetivo de proteger la cadena en tiempos de crisis", ha contado.

Seguridad jurídica

De cara al escenario político y legislativo actual tras el adelanto de elecciones, Pastor ha trasladado una petición directa a las administraciones públicas.

"Lo único que reclamo de las administraciones, y ahora que va a haber elecciones, es una seguridad jurídica. Para sacar unos presupuestos, hay que cumplirlos. Lo que no estamos acostumbrados es a que nos cambien las normas a mitad del partido", ha aseverado.

"No pido ayuda, pido que nos protejan jurídicamente, es necesario en un país serio. Que seamos capaces de respetar y que se respete la colaboración público-privada que funciona correctamente", ha apostillado.

También ha destacado la necesidad de sacar adelante la Ley del Medicamento tras haberse atascado en las Cortes por la convocatoria electoral.

"En la Ley se han reflejado nueve de nuestras enmiendas. Tampoco presentamos muchas más, sin embargo agradezco que se hayan tenido en cuenta todas ellas. Están muy relacionadas con la protección del sistema de farmacia que tenemos en nuestro país y encaminadas a la distribución de la gama completa", ha apuntado.

"¿Qué es la gama completa? Es que nosotros nos dedicamos a tener el stock de todo tipo de productos".

Cobertura nacional

Pastor ha defendido la solidez del modelo de distribución español frente a la presión inflacionista en carburantes y energía, donde "tienen que hacer malabarismos para sacar adelante una cuenta de resultados necesaria" cuyos beneficios se reinvierten en el sistema.

"Cofares llega a toda España, las islas Canarias y las islas Baleares. Unos 460 millones de medicamentos llegan en tiempo y forma a través de nuestros socios", ha explicado.

El ejecutivo también ha remarcado que las decisiones no responden exclusivamente a criterios económicos.

"Dentro de nuestro plan estratégico nos centramos en que hubiera un almacén a menos de una hora del paciente. Tenemos 52 almacenes en todo el territorio, independientemente de si son o no rentables. Por ejemplo, hay zonas en las que sólo se abastece a 200 farmacias".

"Las palabras 'igualdad' y 'equidad' son las más importantes que manejamos. La Ley de Competencia la respetamos: nuestros socios tienen el acceso al medicamento sin tener que comprar menos o más. No es un bien mercantil. Priorizamos que el paciente esté en el foco", ha enfatizado.

Por otro lado, el presidente de Cofares ha detallado la expansión de la cooperativa en el ámbito hospitalario a través de su unidad Farmavenix. "Es una unidad de negocio en la que hemos sido protagonistas de ese desarrollo. Consiste en dar en 360 grados el mismo servicio que se da en las farmacias a los hospitales", ha expresado Pastor.

Para sostener este crecimiento, ha anunciado una importante inyección de capital: "Tenemos intención de crecer enormemente. Ha sido de tal calibre la inversión de 45 millones de euros exclusivamente en la construcción de un silo en el que vamos a poder albergar 40.000 nuevos palés", con la idea de seguir potenciando la reserva estratégica.