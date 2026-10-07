Sandra Palau, directora general de Nestlé Health Science para España y Portugal, Margarita Alfonsel, directora del Observatorio de Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia y Julia Álvarez, presidenta del Consejo Asesor de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE). David Morales

Cribado y terapia nutricional para reducir el gasto, el tiempo de hospitalización y mejorar los resultados de salud

A veces las grandes ideas para mejorar en salud tienen que ver con los conceptos que consideramos más básicos. Nutrir bien a los pacientes cambia radicalmente el avance de sus patologías e incluso favorece que pasen menos tiempo en el hospital.

"La desnutrición relacionada con la enfermedad provoca una pérdida de peso y de masa muscular en los pacientes que tiene un fuerte impacto. Estos pacientes consolidan más tarde las fracturas, tienen más riesgo de infecciones, su hospitalización es más larga".

Así lo explicó Julia Álvarez, presidenta del Consejo Asesor de la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE). Además estos pacientes también suponen un coste más elevado al Sistema Nacional de Salud.

"Todos normalizamos el hecho de que cuando tienes una patología pierdes peso y no deberíamos", señaló Sandra Palau, directora general de Nestlé Health Science para España y Portugal. Admite que en los ingresos hospitalarios se observan estas desnutriciones, pero no son normales.

Palau señala que evitar la desnutrición produce mejores resultados de salud en las personas con patologías y reduce las estancias hospitalarias. Ambas han participado en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia.

"No identificamos bien a los pacientes que entran con desnutrición en el hospital y los profesionales llevamos años concienciando a los gestores sobre la importancia de hacer cribados nutricionales en las primeras 48 horas del ingreso hospitalario", dijo Álvarez.

Este cribado marca la salida de una terapia nutricional que puede impactar de manera muy positiva en el paciente. "Es una herramienta muy difícil de implementar en el sistema de salud, necesitamos a los gestores y decisores políticos", explicó Álvarez.

Mejores resultados

La experta alertó de que estas desnutriciones también se observan en los niños hospitalizados y explicó la importancia que tiene la alimentación no sólo en su salud, sino también en su desarrollo y en la estatura.

"Los estudios de hace ya años avisaban de que la desnutrición impactaba en 1.100 millones de pacientes, ahora es más. En pacientes desnutridos, la estancia en el hospital se duplicaba y cada uno suponía 5.800 euros para el sistema", desarrolló Palau.

Conversación a dos. Desnutrición relacionada con la enfermedad: de la detección a la acción

Por eso, considera que todos los pacientes deberían tener acceso al tratamiento nutricional y el reto es, precisamente, implementarlo. "En los informes anuales de salud del Ministerio de Sanidad la desnutrición no aparece", señaló Álvarez.

Dijo, por tanto, que la desnutrición relacionada con la enfermedad es una pandemia oculta y que no siempre se registra como enfermedad. Desde hace sólo un año, sin embargo, está más reconocida, aunque todavía es difícil ver planes contra ella establecidos.

Palau insiste en que el tratamiento integral debe comenzar por la detección de la desnutrición, seguido por un registro de los casos. Además, destaca que debe completar el tratamiento un seguimiento para después de que los pacientes salgan del hospital.

"Los profesionales tenemos que asistir con rigor para demostrar que la terapia nutricional es eficiente y que mejora el tratamiento de las personas hospitalizadas", indicó Álvarez. Palau explicó que las organizaciones científicas son importantes para formar en este sentido.

La industria, por su parte, tiene el papel de seguir generando evidencia científica y a la Administración le pide Palau que priorice datos para poder implementar estas medidas.