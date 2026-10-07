Carmen Fúnez (PP): "Haremos reformas valientes que cuenten con todos los actores que dan fuerza al sistema sanitario"

La Sanidad va a jugar "un pilar fundamental" en el proyecto con el que el Partido Popular afrontará las próximas elecciones. Así lo ha recalcado la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, durante su intervención en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

"Si los españoles nos dan su confianza, tendremos al presidente del Gobierno con un mayor nivel de conocimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha incidido Fúnez, quien ha optado por centrar su discurso en el futuro y no "perder el tiempo" con todo aquello que no se ha hecho en la anterior legislatura.

Y es que "el mayor riesgo para la sanidad española no es reformarla sino dejarla tal y como está". Pese a que "los resultados nos siguen situando como uno de los países más avanzados del mundo", es fundamental transformar un sistema que actualmente está "tensionado".

Carmen Fúnez, vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP

El vigente sistema responde a una España que ya no existe: las leyes que lo vertebran pertenecen a un periodo de hace más de 20 años, por lo que es importante llevar a cabo "reformas responsables y valientes" en las que participen "todos los actores que dan fuerza a este sistema".

Las nuevas tecnologías también deben tener espacio en esta ecuación. Pero "no se puede hablar de presupuesto ni de innovación si no se marca la hoja de ruta del SNS para las próximas dos décadas".

La primera clave de este modelo está relacionada con el modelo territorial. Desde el PP han criticado la situación actual, en la que los derechos esenciales de un paciente dependen de su código postal: "Tenemos que recuperar la política de la cohesión en materia sanitaria".

Esta cohesión también se traduce en que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sea un espacio de coordinación y no para hacerle oposición a las comunidades autónomas, "como se ha vivido en las últimas legislaturas".

Además de las CCAA, se debe contar con los sanitarios: "No habrá reforma sanitaria con el PP sin contar con los profesionales", haciéndoles protagonistas y mejorando sus condiciones.

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP ha querido mostrar todo su apoyo a los profesionales de Ceuta, que "están viviendo una situación de gran tensión y dificultad".

Otro de los aspectos que preocupa es el del relevo generacional. Los datos demuestran que en las próximas décadas existirá un déficit en distintas especialidades, por lo que es necesario "acompasar las plazas MIR a las necesidades futuras y lograr que los profesionales quieran quedarse en nuestro sistema".

Buscar resultados más eficientes

Para ello también es imprescindible "reformar el Estatuto Marco, la herramienta que tenemos para cuidar de nuestros profesionales". Aunque "para hacerlo no se puede dejar a ningún profesional al margen".

Una de las primeras decisiones que desde el PP pretenden tomar está relacionada con la Atención Primaria, "la columna del SNS". Es necesaria pero también "debe ser más resolutiva y contar con menos burocracia".

La transformación del SNS también pasa por cuidar a la población. El perfil de los pacientes ha cambiado y atender a sus necesidades significa buscar respuestas en distintas administraciones, pero "la falta de coordinación de las mismas no puede trasladarse al paciente ni a sus familias".

Ahora bien, de nada sirve hablar de incorporar más profesionales o ampliar el servicio "si no tenemos garantizada la fuente de financiación". En este sentido, la propuesta del PP es que en el nuevo modelo de financiación autonómica exista una pieza específica para sostener el SNS.

Las políticas públicas, además, no deben medirse con arreglo al gasto sino que también hay que empezar a medir los resultados porque si no no se producirá un uso eficiente y eficaz de los presupuestos.

En él también se debe tener en cuenta la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables. Por ello se necesita reforzar el sistema "de manera decidida" a través de los programas de vacunación y de cribado, entre otros aspectos.

"La única ley que se ha aprobado es la de la Agencia de Salud Pública pero más allá de elegir Zaragoza como sede no se ha hecho nada más", ha denunciado Fúnez, quien también ha señalado a la reserva estratégica de medicamentos: "No puede ser que afrontemos cualquier crisis sin ella cuando tenemos potencial suficiente".

La salud mental será otro de los compromisos de "un modelo que estará organizado alrededor de las personas —los pacientes y los profesionales— y no de la administración".