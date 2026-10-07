Alberto Vericat: "En un año logramos poner implantes dentales a 150 pacientes de casos severamente complejos"

"Tratamos de tres a cuatro pacientes semanales de atrofia maxilar y, después de un año, a 150 pacientes de casos complejos". Este es el balance de la Unidad de Atrofia Maxilar Severa de Vericat, una de las insignias del grupo que permite devolver la salud oral a pacientes con grandes pérdidas de hueso gracias a la implantología.

Así lo explicó Alberto Vericat, fundador y director médico del Grupo Vericat, en su intervención durante la tercera jornada del VII Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Además, destacó que es "imposible hablar de una buena salud general sin tener en cuenta una buena salud bucal".

"Desde que terminé mis estudios hasta la actualidad nada tiene que ver en la salud oral ni en la concepción de la salud general. La evolución es enorme y se entiende ya que hay una conexión entre ambas", apostilló.

Alberto Vericat, fundador y director médico del Grupo Vericat

En cuanto a la Unidad de Atrofia Maxilar Severa, "una de las grandes motivaciones" del grupo y del propio especialista, es el resultado de la hiperespecialización que desarrolla el Grupo Vericat, la base de su método.

"Siempre hemos pedido mantenerla, solo realizamos tratamientos con implantes dentales. Si ampliásemos a otras especialidades, jamás podríamos dar la calidad que damos al dedicarnos solo a la implantología", aseguró sobre la especialización.

Sobre la unidad de casos complejos, su "gran motivación", explicó que buscan "devolver la salud oral" a pacientes que en muchas ocasiones han sido "desahuciados" para recibir un tratamiento de esta índole.

"Tratamos de tres a cuatro pacientes semanales de atrofia maxilar y, después de un año, a 150 pacientes de casos complejos. Es un orgullo poder tratar a estos pacientes, pero no sería posible sin un gran equipo", afirmó.

La base del trabajo de la Unidad y de todo el Grupo Vericat, además de en la hiperespecialización, se asienta sobre las técnicas que el especialista ha desarrollado y trabajado a lo largo de toda su carrera profesional.

Tal y como ha explicado durante su intervención, tras la finalización de sus estudios, Vericat se especializó en implantología y cirugía oral, convirtiéndose en "pionero" en el año 2002 con la puesta en marcha de la implantología dental inmediata.

"Cuando terminé mi especialidad tuve la posibilidad de poder empezar a trabajar en una de las clínicas pioneras en España en implantes. Pude ver y analizar resultados de un trabajo de hasta 15 años atrás y me llevó a adquirir una gran experiencia desde muy joven", detalló sobre su etapa de aprendizaje.

Todo ello le llevó a desarrollar la implantología dental inmediata, una técnica sobre la que el propio especialista desgranó el procedimiento. "Esta técnica consiste en extraer dientes irrecuperables y colocar implantes y dientes fijos en el mismo día", destacó.

La evolución en los procedimientos, pese a que surge de la innovación técnica, tiene su principal razón de ser en el "inconformismo clínico" que siempre ha motivado a Vericat a buscar nuevos métodos. De hecho, ese inconformismo supone el origen del 'Método Vericat'.

"De toda esta base nace nuestro método, el 'Metodo Vericat', para que en las 14 clínicas que tenemos todos los pacientes se hagan el mismo tratamiento y obtengan el mismo resultado satisfactorio", subrayó.

A nivel personal, Vericat encuentra la motivación por seguir tratando a sus pacientes y formándose en la implantología después de 25 años. "Donde yo puedo aportar más es en mi trabajo como implantólogo, que es donde tengo mi mayor motivación y formación", apuntó

Además, el especialista también realiza un trabajo de formación a otros profesionales desde hace más de dos décadas. "Empecé de forma individualizada en 2003 con cursos de cuatro a seis personas donde hablábamos de prótesis sobre implantes", explicó.

"Poco a poco evolucionó hasta que en 2014 apareció el modelo actual, se forman más de 100 odontólogos en Valencia y Madrid". Un aprendizaje a través de la cual mucha parte de la sociedad puede beneficiarse de "técnicas con mejores resultados", tal y como apuntó Vericat.

Grupo Vericat

En lo referente a la empresa, afronta una nueva etapa con el nombramiento de Patricia Herrero como nueva CEO, un cambio que el fundador ve como "muy importante y esperado".

"La historia del Grupo Vericat empieza con la motivación de un odontólogo y desde entonces hemos creado un equipo. Con 14 clínicas, es un momento en el que se necesita una dirección especializada", explicó

"Como nuestra filosofía es la hiperespecialización, apoyarnos en una persona altamente cualificada que va a gestionar a un nivel más alto. era necesario", apostilló. Para Vericat, este es el inicio de una etapa "muy ilusionante".