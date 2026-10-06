Philippe Paul, director ejecutivo de Relyens España, Elena García, directora de Innovación e Inteligencia Estratégica de la Fundación Weber, Marcos Domínguez, redactor de Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia, José Ignacio Echániz, médico, consejero de empresas y consultor de proyectos profesionales y académicos y Guillermo Ceñal Pérez, director gerente del Hospital Universitario Infanta Sofía. Cristina Villarino

La sostenibilidad de SNS pasa por transformarlo en un sistema preventivo con la ayuda de la gestión de datos

La sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud es uno de los aspectos que más preocupan. Y para que el servicio sanitario público siga en plena forma hacen falta recursos y una buena estrategia que nos permita ser eficientes.

"La eficiencia es hacer lo máximo con la menor cantidad de gasto y de esfuerzo posible", explica José Ignacio Echániz, médico, consejero de empresas y consultor de proyectos profesionales y académicos.

Para este experto el aspecto más importante en este sentido es evitar generar deudas a las futuras generaciones. "Por desgracia, en sanidad hemos gastado más de lo que debíamos en los últimos años", ha dicho Echániz. Pero la eficiencia se compone de más elementos.

Este experto señala la importancia de elaborar nuevas leyes, métricas y generar incentivos para pacientes, profesionales y el propio sistema. "Eficiencia, sin embargo, no es gastar menos, sino poner cada euro donde aporte más valor", ha apuntado Elena García.

García es directora de Innovación e Inteligencia Estratégica de la Fundación Weber y también ha participado en la mesa 'Una gestión eficiente para un sistema sostenible de futuro' del VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia.

"Hay que detectar esos puntos en los que no actuar no cuesta dinero", ha añadido García. La experta habla también de detectar qué pacientes son prioritarios a la hora de repartir los recursos de la sanidad y pone como ejemplo a Reino Unido.

"En Reino Unido han empezado a dar tratamientos para la obesidad primero a las personas que trabajan porque han visto que se pierde más dinero si no van a trabajar", ha explicado como ejemplo de la habilidad de detectar dónde están las necesidades del sistema.

Adelantarse a los gastos

En este sentido, ha puesto en valor la necesidad de ser un sistema preventivo, por ejemplo, ante la falta de médicos que va a poner en jaque la sanidad en unos años. También ha intervenido Philippe Paul, director ejecutivo de Relyens España, que ha puesto en valor el papel de los seguros.

"Más allá de ofrecer una protección de capital, las aseguradoras también acompañan en el proceso para hacerlo más rápido y más eficiente", ha señalado. Algunas aseguradoras intervienen ayudando a anticipar y mitigar incidentes en sanidad, un valor añadido.

Mesa redonda. Una gestión eficiente para un sistema sostenible de futuro

"Nada hace más sostenible a la sanidad que generar confianza y aquí las compañías de seguros podemos aportar mucho", ha continuado. Tanto Echániz como García coinciden en la necesidad de buenas planificaciones que permitan adelantarse a la falta de recursos.

El Ministerio de Sanidad debe prestar atención, haciendo uso de sus órganos de consulta y observancia, a aquellas especialidades médicas o enfermedades de la población que van a requerir una mayor cantidad de recursos para ser eficiente en el gasto.

Adecuar las plazas MIR a esas necesidades del futuro, por ejemplo, es una de las medidas de eficiencia que estos expertos han planteado. "Más que ver si tenemos muchos o pocos médicos, es interesante plantear dónde los vamos a colocar", ha explicado Paul.

"La inteligencia artificial ya está aquí y cambia la manera de ver las cosas, pero todavía es muy costosa y no hemos encontrado sus grandes beneficios. Es importante usarla y formar en ella, pero también cuestionarla", ha comentado Paul.

"En la Administración pública los recursos son limitados y la eficiencia requiere mucha imaginación, tenemos un déficit de personal muy importante y tenemos que atender cada vez a más gente en una situación de cronicidad y con una esperanza de vida mayor".

Así lo ha explicado Guillermo Ceñal Pérez, director gerente del Hospital Universitario Infanta Sofía. En su caso, sí que confía en que la implantación de la inteligencia artificial sirva para acometer de mejor manera estos retos de atención en el futuro.

"Hay que poner en marcha una cultura de los datos y de las métricas y esto en España no ha sido frecuente", ha apuntado Echániz, que también admite que la legislación en los últimos años ha ido encorsetando poco a poco el trabajo de los gestores.

García propone medir más allá de las actividades, es decir, lo que suponen éstas y cuál es la experiencia del paciente en ellas. Paul ha valorado que los equipos gestores deberían encontrar menos restricciones para poder adaptarse a lo que llega.

"A la hora de asignar recursos no debería ser sólo por el dato estadístico, sino ver en qué lugares ese dinero va a hacer un mejor bien a nuestro paciente y que luego vamos a recuperar inversión", ha explicado Ceñal